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Программное обеспечение для распознавания сотрудников - Самые популярные приложения - Великобритания
Программное обеспечение для поощрения сотрудников повышает культуру компании, позволяя командам отмечать достижения сотрудников и важные вехи. Эти инструменты позволяют членам команды выражать признательность друг другу за исключительную работу над проектами, воплощением ценностей компании или за личные события, такие как дни рождения или юбилеи. Программное обеспечение часто включает функции для признания коллег и вознаграждений, управления распределением баллов, подарков, подарочных карт, сообщений, цифровых значков или сертификатов. Хотя член HR-команды может контролировать администрирование программного обеспечения, любой сотрудник может использовать платформу, чтобы признавать и хвалить своих коллег.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процесс...
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасет...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — это программное обеспечение для анализа производительности, которое включает в себя элементы вовлеченности сотрудников. Это простой, но гибкий и достаточно мощный инструмент для работы с быстрорастущими компаниями любого размера. Запросите демо!
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire ...
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — это многонациональная компания со штаб-квартирами во Фрамингеме, Массачусетс и Дублине, предоставляющая облачные (программное обеспечение как услуга) программные решения для управления человеческим капиталом (HCM). Ее решения по социальному признанию предназначены для того, чтобы сотруд...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это ориентированное на людей программное обеспечение для признания и вознаграждения, которое объединяет вашу компанию и привлекает ваших сотрудников посредством благодарности и социальных связей. Мы создаем привлекательный опыт для команд через сообщество и связи, поощряя при этом часто...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гантт) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратег...
Bonusly
bonus.ly
Bonusly – это способ №1 открыть выигрышное рабочее место! Это двигатель, который обеспечивает вовлеченность сотрудников, признание и вознаграждение, а также повышение производительности. В Bonusly мы верим, что успех вашего бизнеса зависит от глубоко вовлеченных и высокоэффективных людей и команд. Н...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — это программная платформа по подписке, которая предоставляет решения для связи сотрудников с компаниями, сотрудники которых в основном работают удаленно или распределены по нескольким местам. Функции Pingboard помогают отделам управления персоналом, операциям, внутренним коммуникациям и ...
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink, входящая в состав CultureBoard, представляет собой программное обеспечение для признания сотрудников, помогающее компаниям строить более прочные отношения, признавать достижения и создавать здоровую культуру на рабочем месте. KudosLink, которому доверяют пользователи Canva, Tesla или Amaz...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла ...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace помогает делать работу лучше каждый день. Мы даем организациям возможность улучшать опыт сотрудников, вдохновлять их и создавать притягательную культуру успеха сотрудников, которая привлекает и удерживает лучшие таланты. Наша универсальная платформа успеха сотрудников повышает вовл...
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard заменяет открытку, которую раздают и подписывают, переосмысливая признательность на рабочем месте в особых случаях для сотрудников. Его также можно использовать для корпоративных мероприятий, рекламных акций и многого другого. Пользователь создает групповые карточки Kudoboard; вносить конт...
Snappy
snappy.com
Snappy — отмеченная наградами универсальная компания по производству подарков, которая дарит радость, разделяет благодарность и избавляет от необходимости догадываться о подарках. Snappy, основанная в 2015 году, была названа одной из самых быстрорастущих компаний Inc. на северо-востоке в 2021, 202 и...
Awardco
award.co
Awardco повышает производительность, сокращает расходы и формирует культуру посредством признания и вознаграждений, основанных на ценностях. Получите доступ к крупнейшей сети вознаграждений на планете и получите поддержку по соблюдению налогового законодательства для вознаграждений ваших сотрудников...
CorporateGift.com
corporategift.com
Корпоративный подарок — это платформа для подарков, которая была разработана для постоянных программных подарков. Делайте покупки, сохраняйте и настраивайте все один раз, а затем привлекайте внимание за считанные минуты. Наше решение было основано на трех основных принципах: огромном разнообразии пр...
Winningtemp
winningtemp.com
Наша платформа командного успеха помогает вам создавать успешные команды и здоровые организации, прислушиваясь к каждому сотруднику и предоставляя лидерам соответствующие идеи и действия, которые дают четкие и измеримые результаты. Мы освобождаем время, чтобы ваши руководители могли сосредоточиться ...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco создает более динамичное рабочее место, объединяя людей посредством социального признания и вознаграждений. Веселая и уникальная валюта доброты (тако) HeyTaco поможет укрепить связи, поднять моральный дух и повысить общее счастье команды. Основные преимущества: - Способствует позитивному общ...
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для получения стипендий №1, которое полностью настраивается в соответствии с потребностями вашей компании, на 100 % совместимо с IRS и способно поддерживать глобальные команды. С помощью Compt вы можете легко предлагать готовые и индивидуальные стипендии, которые ...
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — единственная платформа, созданная для MSP, сочетающая CSAT, NPS, признание сотрудников и геймификацию. Отслеживайте показатели, которые наиболее важны для повышения вовлеченности сотрудников, удовлетворенности клиентов и заключения большего количества сделок! Crewhu — это платформа обратно...
Vantage Circle
vantagecircle.com
Мы являемся отмеченной наградами платформой для вовлечения и признания сотрудников, которая помогает HR-специалистам создавать успешную рабочую культуру с помощью инновационных решений на базе искусственного интеллекта и SaaS, а именно: Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks и Vantage Fit. На...
Nectar
nectarhr.com
Nectar сотрудничает с SHRM, чтобы помочь командам по всему миру чувствовать себя ценными, связанными и вовлеченными. Повышайте вовлеченность и празднуйте индивидуальные победы каждый день с помощью Nectar. Наша платформа признания и вознаграждения 360° позволяет каждому (как между коллегами, так и м...
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — ведущее решение для взаимодействия с сотрудниками, предоставляющее клиентам комплексные функции: от вознаграждений и признания до опросов и задач. Мы объединяем нашу отмеченную наградами платформу и нашу команду экспертов по взаимодействию, чтобы разработать для вас идеальную стратегию вза...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предоставляет инструменты управления персоналом и производительностью для растущего бизнеса. Наша запатентованная технология объединяет сигналы вовлеченности и выгорания в одну оценку StayFactor™. В сочетании с нашим графиком анализа организационной сети (ONA) у вас есть все необходимое ...
StarMeUp
starmeup.com
Обратная связь является краеугольным камнем плана компании по постоянному развитию сотрудников. Собирайте отзывы из отчетов сотрудников, коллег и руководителей, чтобы определить их сильные стороны и области для улучшения, чтобы работать бок о бок и помочь им стать более продуктивными.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix — это инструмент SAAS, который позволяет компаниям эффективно и в масштабе предлагать льготы сотрудникам и управлять ими.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether позволяет легко собрать команду, чтобы отметить отдельных людей, независимо от того, сидите ли вы все вместе в одном офисе или разбросаны по всей стране. Предложите своей команде подписать групповую карту онлайн, загрузить фотографии, добавить мемы и GIF-изображения и даже внести свой ...
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre — это платформа культуры на рабочем месте, предназначенная для налаживания человеческих связей. Наша мобильная платформа воспроизводит спонтанное и непринужденное взаимодействие, которое создает лучшие рабочие места и служит «виртуальным кулером для воды» для распределенных сотрудников. Bonf...
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Наша платформа позволяет сотрудникам и менеджерам легко признавать и вознаграждать друг друга за важные этапы и достижения. В отличие от любой другой программы признания, Bucketlist позволяет компаниям вознаграждать сотрудников так, как они хотят, в результате чего уровень удовлетворенности продукто...
Woliba
woliba.io
В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует ...
GoProfiles
goprofiles.io
Первая платформа AI People для сотрудников в любой точке мира. Создайте культуру подлинного общения с GoProfiles. Мы объединили лучшее из каталогов сотрудников и признания коллег, чтобы создать совершенно новый тип платформы для людей.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack — это корпоративная платформа подарков на базе искусственного интеллекта, специализирующаяся на персонализации в любом масштабе. Компания стремится помочь своим клиентам, оптимизируя процесс подарков с помощью технологии искусственного интеллекта, чтобы эффективно выбирать наиболее подходящ...
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable — это бесплатная и простая в использовании платформа вознаграждений, которая позволяет людям бесплатно отправлять вознаграждения, выплаты и поощрения кому угодно и где угодно.
Accolader
accolader.io
Accolader — это бесплатная система награждения коллег, доступна версия Pro. В основе Accolader лежит то, что способствует повышению счастья и вовлеченности: награды в виде социального, всеобщего признания, а не вознаграждения. Особое внимание было уделено простоте как в администрировании, так и в ис...
Group Cards
groupcards.app
В Group Cards мы помогаем нашим клиентам создавать более счастливые и продуктивные команды. Мы доставили более 5 миллионов благодарственных сообщений людям по всему миру — каждое из них — небольшой заряд радости и связи. С помощью групповых карт вы можете отправить групповую поздравительную открытку...
Applauz
applauz.me
Минимизируйте текучесть кадров и поднимите производительность на новый уровень с помощью Applauz. Applauz — это отмеченная наградами платформа признания сотрудников, оснащенная всеми необходимыми инструментами для поддержки и укрепления активной и процветающей корпоративной культуры. Позвольте колле...
Staffino
staffino.com
Staffino — это платформа управления опытом клиентов и сотрудников с сильным глобальным присутствием, которая с гордостью обслуживает клиентов в более чем 30 странах и охватывает самые разные отрасли. Наша передовая онлайн-платформа развивалась, чтобы конкурировать с ведущими мировыми платформами CEM...
Espresa
espresa.com
Espresa — это программная платформа и сеть поставщиков для предоставления услуг на рабочих местах, которые помогают компаниям привлекать и удерживать лучших людей, одновременно значительно повышая их производительность.
CardClan
cardclan.io
Пусть каждый почувствует себя ценным! CardClan избавит вас от хлопот, выражая вашу признательность сотрудникам и клиентам. Отмечайте важные события, такие как дни рождения, юбилеи и даже выход на пенсию, с помощью персонализированных открыток, которые обязательно заставят получателей улыбнуться. С п...
Caroo
caroo.com
Мы представляем себе мир, в котором люди испытывают глубокую связь на работе через признание. Наша платформа раскрывает глубокое поведенческое понимание потребностей отдельных сотрудников в признании, дает представление о том, когда следует признавать, и упрощает отправку вознаграждений, которые дей...
Qarrot
qarrot.com
Qarrot — это облачное программное обеспечение для вознаграждения и признания сотрудников для растущего бизнеса. Qarrot обеспечивает вознаграждение и признание, основанное на результатах, для укрепления культуры и повышения производительности. Наше программное обеспечение, созданное с учетом потребно...
Perkbox
perkbox.com
Perkbox — это глобальная платформа льгот и вознаграждений, которая помогает компаниям заботиться о своих сотрудниках, общаться с ними и отмечать их, независимо от того, где они находятся и чего хотят. Нам доверяют более 4000 компаний по всему миру, и мы помогаем нашим сотрудникам быть счастливыми, з...
Fringe
fringe.us
Fringe — это первая в мире торговая площадка для благополучия, предлагающая глобальные решения для счетов расходов на образ жизни, вознаграждений и признания, благополучия и гибких программ льгот. Хватит тратить время и деньги на комплексные решения с низким уровнем вовлеченности и запутанными прави...
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria позволяет вам повысить производительность и вовлеченность сотрудников с помощью специальных инструментов и анализа для мотивации и признания ваших сотрудников.
ERIN
erinapp.com
ERIN — это платформа направления сотрудников и внутренней мобильности, которая привлекает в 5 раз больше сотрудников по рекомендациям сотрудников и вдвое сокращает текучесть кадров. ERIN привлекает сотрудников с помощью автоматических уведомлений, простых рекомендаций, функций внутренней мобильности...
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club — это глобальная платформа для взаимодействия с сотрудниками, обеспечивающая удобство и благополучие на рабочем месте благодаря таким функциям, как вознаграждения, признание, льготы, гибкие льготы для сотрудников и создание сообщества на единой платформе. - Мы являемся комплексной циф...
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — это платформа для взаимодействия и вознаграждения сотрудников, которая позволяет легко сказать вашей команде спасибо, поздравления, прощание, отличную работу и многое другое. PerkSweet предлагает интуитивно понятный процесс вознаграждений и погашения, неограниченное количество цифровых г...
PerkUp
perkupapp.com
Отправляйте сотрудникам невероятные подарки и награды с помощью PerkUp. Оптимизируйте подарки на годовщины работы и дни рождения, отправляйте денежные вознаграждения и распространяйте фирменные сувениры среди своей глобальной команды.
Kudos
kudos.com
Отмеченная наградами платформа признания сотрудников Kudos позволяет организациям создавать эффективные и устойчивые условия для сотрудников, которые приводят к большей вовлеченности сотрудников и улучшению бизнес-результатов.
GroupGreeting
groupgreeting.com
В GroupGreeting мы верим, что мир становится лучше, когда люди чувствуют, что их ценят. В этом наша миссия: помочь людям легко выразить благодарность — одному человеку, по одной открытке за раз. Наш сервис позволяет вам создать цифровую карту и подписать ее несколькими людьми. Наш современный подход...
Guusto
guusto.com
Признание призвано повлиять на удержание сотрудников на передовой. Это не очередная программа баллов! Начните через несколько минут, а не месяцев, с бесплатной однопользовательской учетной записи, которая может отправлять вознаграждения кому угодно. Гибкая доставка для сотрудников, работающих на пер...