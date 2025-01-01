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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для распознавания сотрудников - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для поощрения сотрудников повышает культуру компании, позволяя командам отмечать достижения сотрудников и важные вехи. Эти инструменты позволяют членам команды выражать признательность друг другу за исключительную работу над проектами, воплощением ценностей компании или за личные события, такие как дни рождения или юбилеи. Программное обеспечение часто включает функции для признания коллег и вознаграждений, управления распределением баллов, подарков, подарочных карт, сообщений, цифровых значков или сертификатов. Хотя член HR-команды может контролировать администрирование программного обеспечения, любой сотрудник может использовать платформу, чтобы признавать и хвалить своих коллег.