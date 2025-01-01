Программное обеспечение для льгот сотрудников - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для льгот сотрудников позволяет компаниям предлагать дополнительные льготы для своих сотрудников и управлять ими. Эти льготы включают в себя оплату обучения, предоставление ваучеров на питание, организацию трансфера и организацию выездных мероприятий. Привилегии, известные как дополнительные льготы, предлагаются наряду со стандартными льготами, такими как медицинское страхование, страхование по инвалидности, пенсионные планы, страхование жизни, отпуск по семейным обстоятельствам (FMLA) и оплачиваемый отпуск. Эти инструменты предназначены для отделов кадров с целью повышения корпоративной культуры, улучшения рабочей среды и повышения благосостояния сотрудников.
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Circula
circula.com
Circula - платформа для управления расходами сотрудников, включая командировочные расходы и льготы, упрощает финансы и администрирование заработной платы.
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для управления выплатами льгот, которое можно настроить под нужды компании и которое соблюдает требования IRS.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle — платформа для вовлечения сотрудников и признания, предлагающая обмен наградных баллов на подарочные карты и товары, инструмент для учета абонементов и программ оздоровления.
Perks
perks.tech
Приложение Perks помогает HR-ам управлять льготами для сотрудников, предлагая персонализированные и доступные решения для повышения комфорта на рабочем месте.
Maven Clinic
mavenclinic.com
Приложение Maven Clinic предлагает цифровые услуги для поддержки здоровья женщин и семей, включая репродуктивные услуги и уход за новорожденными.
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health - это приложение для управления медицинскими льготами, позволяющее работодателям оптимизировать расходы и предлагать индивидуальные планы работникам.
Abenity
abenity.com
Abenity предоставляет доступ к эксклюзивным скидкам и льготам для сотрудников, выпускников и ассоциаций, улучшая качество жизни пользователей.
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