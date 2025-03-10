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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для льгот сотрудников - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для льгот сотрудников позволяет компаниям предлагать дополнительные льготы для своих сотрудников и управлять ими. Эти льготы включают в себя оплату обучения, предоставление ваучеров на питание, организацию трансфера и организацию выездных мероприятий. Привилегии, известные как дополнительные льготы, предлагаются наряду со стандартными льготами, такими как медицинское страхование, страхование по инвалидности, пенсионные планы, страхование жизни, отпуск по семейным обстоятельствам (FMLA) и оплачиваемый отпуск. Эти инструменты предназначены для отделов кадров с целью повышения корпоративной культуры, улучшения рабочей среды и повышения благосостояния сотрудников.