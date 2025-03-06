Программное обеспечение для льгот сотрудников - Самые популярные приложения - Уганда

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle-это отмеченная наградами платформа вовлечения и признания сотрудников, которая помогает специалистам по персоналу создавать культуры выигрышных работ с помощью инновационных решений для AI-мощных и SaaS, а именно, Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks и Vantage Fit. Он может похвастаться пользовательской базой более 2 миллионов человек из более чем 700 клиентов по всему миру. Сотрудники, использующие платформу, могут обмениваться своими очками вознаграждения на подарочные карты с более чем 1000 брендов с глобальным каталогом вознаграждений, магазинами в магазине Amazon, книжным опытом или покупкой товаров из опционов, доступных в более чем 59 странах. Это также позволяет беспроблемной интеграции с такими инструментами, как команды и Slack, чтобы сделать признание без проблем. Платформа предлагает ряд преимуществ, таких как награды за длительный сервис, в том числе юбилейные баллы, ежегодник цифрового обслуживания и специальный каталог вехи. Vantage Circle также является предпочтительным партнером для команд Microsoft, PeopleStrong и других платформ HRMS/HCM. Разработано для повышения производительности команды и культуры оценки, наше приложение предлагает комплексный набор функций: * Социальное признание: празднуйте достижения с одноранговым признанием, наградами, значками и списками лидеров. * Празднование вехи: Никогда не пропускайте особые моменты с автоматическими пожеланиями дня рождения и годовщины. * Каталог глобальных вознаграждений: выкупайте очки за подарочные карты, товары и уникальный опыт в более чем 70 странах. * Amazon Business Integration: без особых усилий обменивается вознаграждением на широкий спектр продуктов Amazon. * Многоязычная поддержка: доступно на 13 языках, чтобы удовлетворить глобальную рабочую силу. * Бесплатная интеграция: плавно интегрируется с социальными платформами, SSO и HRIS.