Программное обеспечение для льгот сотрудников - Самые популярные приложения - Россия

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для льгот сотрудников позволяет компаниям предлагать дополнительные льготы для своих сотрудников и управлять ими. Эти льготы включают в себя оплату обучения, предоставление ваучеров на питание, организацию трансфера и организацию выездных мероприятий. Привилегии, известные как дополнительные льготы, предлагаются наряду со стандартными льготами, такими как медицинское страхование, страхование по инвалидности, пенсионные планы, страхование жизни, отпуск по семейным обстоятельствам (FMLA) и оплачиваемый отпуск. Эти инструменты предназначены для отделов кадров с целью повышения корпоративной культуры, улучшения рабочей среды и повышения благосостояния сотрудников.
Отправить новое приложение
Vantage Circle
vantagecircle.com
Мы являемся отмеченной наградами платформой для вовлечения и признания сотрудников, которая помогает HR-специалистам создавать успешную рабочую культуру с помощью инновационных решений на базе искусственного интеллекта и SaaS, а именно: Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks и Vantage Fit. Наша база пользователей насчитывает более 2 миллионов сотрудников и более 700 клиентов по всему миру. Сотрудники, использующие нашу платформу, могут: обменивать свои бонусные баллы на подарочные карты от более чем 1000 брендов с помощью глобального каталога вознаграждений, делать покупки в магазине Amazon, бронировать впечатления или покупать товары из вариантов, доступных в более чем 59 странах. Он также обеспечивает плавную интеграцию с такими инструментами, как Teams и Slack, чтобы упростить распознавание. Наша платформа также предлагает ряд преимуществ, таких как награды за выслугу лет, включая юбилейные баллы, ежегодник цифровых услуг и специальный каталог Milestone. Мы также являемся предпочтительным партнером Microsoft Teams, People Strong и других платформ HRMS/HCM.
Circula
circula.com
Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы сотрудники могли выполнять свою работу наилучшим образом. С Circula вы ✔️ Сэкономите до 80% времени в бухгалтерском учете и станете продуктивным деловым партнером в вашей организации ✔️ Снизите риски, связанные с соблюдением требований, и обеспечите безопасные и проверенные процессы * Карты выпускаются Transact Payments Malta Limited в соответствии с лицензией Visa Europe Limited. . Transact Payments Malta Limited должным образом уполномочена и регулируется Управлением по финансовым услугам Мальты в качестве финансового учреждения в соответствии с Законом о финансовых учреждениях 1994 года. Регистрационный номер C 91879.
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для получения стипендий №1, которое полностью настраивается в соответствии с потребностями вашей компании, на 100 % совместимо с IRS и способно поддерживать глобальные команды. С помощью Compt вы можете легко предлагать готовые и индивидуальные стипендии, которые понравятся вашим сотрудникам, без административной нагрузки, которая обычно требуется для управления программой льгот или стипендий для сотрудников. Выбирайте из 25 основных категорий расходов (например, здоровье и хорошее самочувствие, обучение и развитие, питание, мобильный телефон) и предложите своим сотрудникам использовать свои средства, а всем остальным будет управлять наше программное обеспечение. Compt регулярно информирует ваших сотрудников об их балансе и информации об использовании, обеспечивает полное соблюдение налоговых требований и гарантирует, что у вашего отдела кадров будет централизованная и простая в использовании платформа для управления льготами, которая будет всеобъемлющей и гибкой в соответствии с уникальными потребностями вашего бизнеса. В дополнение к льготным стипендиям и точечным бонусам Compt предлагает инструмент управления расходами. Сотрудники могут сообщать о расходах и прикреплять любую необходимую документацию на одной платформе, что делает ее по-настоящему комплексным решением для возмещения расходов сотрудникам. Compt была основана в январе 2018 года, ее штаб-квартира находится в Бостоне, штат Массачусетс. Узнайте больше на www.compt.io.
Abenity
abenity.com
Abenity помогает работодателям, группам выпускников и ассоциациям дополнять свои льготы частными льготами и программами скидок.
Perks
perks.tech
Батик — это универсальное решение для льгот и привилегий, соответствующих потребностям сегодняшних сотрудников. Мы помогаем HR-специалистам согласовать льготы, необходимые с современными сотрудниками, и сделать решения по льготам простыми и легкими в использовании, делая ваше рабочее место ориентированным на сотрудников. Что отличает Batik от других поставщиков льгот, так это ее стремление переосмыслить преимущества, чтобы они были осязаемыми, персонализированными, инклюзивными и доступными. Это обязательство гарантирует, что каждый сотрудник чувствует, что его льготы соответствуют его уникальным потребностям и предпочтениям. Эксклюзивный пакет льгот Batik тщательно продуман, чтобы гарантировать каждому сотруднику доступ к преимуществам, которые для него актуальны и значимы. Доступ администратора позволяет отделу кадров просматривать преимущества, которые они могут активировать для своих сотрудников. HR и сотрудники могут воспользоваться преимуществами по эксклюзивным ценам.
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven помогает компаниям сохранять разнообразные таланты, улучшать показатели здоровья и сокращать расходы на материнство и рождаемость. Мы поддерживаем все пути к родительству: беременность, фертильность, заморозка яйцеклеток, усыновление, суррогатное материнство, уход за младенцами, доставка грудного молока и обучение менеджеров.
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health — это программное обеспечение и консультации по вопросам улучшения здоровья, которые помогают работодателям сократить расходы и лучше заботиться о своих командах.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.