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Программное обеспечение для льгот сотрудников - Самые популярные приложения - Мартиника
Программное обеспечение для льгот сотрудников позволяет компаниям предлагать дополнительные льготы для своих сотрудников и управлять ими. Эти льготы включают в себя оплату обучения, предоставление ваучеров на питание, организацию трансфера и организацию выездных мероприятий. Привилегии, известные как дополнительные льготы, предлагаются наряду со стандартными льготами, такими как медицинское страхование, страхование по инвалидности, пенсионные планы, страхование жизни, отпуск по семейным обстоятельствам (FMLA) и оплачиваемый отпуск. Эти инструменты предназначены для отделов кадров с целью повышения корпоративной культуры, улучшения рабочей среды и повышения благосостояния сотрудников.
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Circula
circula.com
Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для получения стипендий №1, которое полностью настраивается в соответствии с потребностями вашей компании, на 100 % совместимо с IRS и способно поддерживать глобальные команды. С помощью Compt вы можете легко предлагать готовые и индивидуальные стипендии, которые ...
Vantage Circle
vantagecircle.com
Мы являемся отмеченной наградами платформой для вовлечения и признания сотрудников, которая помогает HR-специалистам создавать успешную рабочую культуру с помощью инновационных решений на базе искусственного интеллекта и SaaS, а именно: Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks и Vantage Fit. На...
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven помогает компаниям сохранять разнообразные таланты, улучшать показатели здоровья и сокращать расходы на материнство и рождаемость. Мы поддерживаем все пути к родительству: беременность, фертильность, заморозка яйцеклеток, усыновление, суррогатное материнство, уход за младенцами, доставка грудн...
Perks
perks.tech
Батик — это универсальное решение для льгот и привилегий, соответствующих потребностям сегодняшних сотрудников. Мы помогаем HR-специалистам согласовать льготы, необходимые с современными сотрудниками, и сделать решения по льготам простыми и легкими в использовании, делая ваше рабочее место ориентиро...
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health — это программное обеспечение и консультации по вопросам улучшения здоровья, которые помогают работодателям сократить расходы и лучше заботиться о своих командах.
Abenity
abenity.com
Abenity помогает работодателям, группам выпускников и ассоциациям дополнять свои льготы частными льготами и программами скидок.