Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для льгот сотрудников - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для льгот сотрудников позволяет компаниям предлагать дополнительные льготы для своих сотрудников и управлять ими. Эти льготы включают в себя оплату обучения, предоставление ваучеров на питание, организацию трансфера и организацию выездных мероприятий. Привилегии, известные как дополнительные льготы, предлагаются наряду со стандартными льготами, такими как медицинское страхование, страхование по инвалидности, пенсионные планы, страхование жизни, отпуск по семейным обстоятельствам (FMLA) и оплачиваемый отпуск. Эти инструменты предназначены для отделов кадров с целью повышения корпоративной культуры, улучшения рабочей среды и повышения благосостояния сотрудников.