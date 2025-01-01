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Программное обеспечение для мониторинга сотрудников
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Программное обеспечение для мониторинга сотрудников - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для мониторинга сотрудников позволяет предприятиям отслеживать производительность, посещаемость и производительность сотрудников в рабочее время, гарантируя, что сотрудники эффективно используют свое время. Эти инструменты могут отслеживать активное время, местоположение, активность экрана, историю браузера, движение курсора и деловые звонки, чтобы обеспечить соответствие политикам компании и поддерживать качество сотрудников. HR-команды обычно используют продукты для мониторинга сотрудников для оценки соблюдения политик, а менеджеры по обслуживанию клиентов используют их для обеспечения эффективной работы представителей. Руководители удаленных команд также находят их полезными для контроля работы. Эти решения также могут принести пользу командам продаж, реализующим новые предложения или стратегии, обеспечивая передачу правильных сообщений потенциальным клиентам. Они позволяют организациям быть гибкими, быстро определять эффективные методы и адаптировать стратегии, основанные на успехе. Для компаний, использующих гибридную и удаленную рабочую среду, мониторинг сотрудников имеет решающее значение для оценки качества работы. Возможности программного обеспечения для мониторинга сотрудников часто совпадают с функциями программного обеспечения для учета рабочего времени и инструментов обеспечения качества контакт-центра.

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Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful — это программа для аналитики трудозатрат и продуктивности, которая помогает понять, как работает команда и оптимизировать процессы.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.

ActivTrak

ActivTrak

activtrak.com

ActivTrak - платформа для аналитики рабочего времени, помогающая организациям оптимизировать производительность и распределение ресурсов.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCamp — это программа для отслеживания рабочего времени, позволяющая классифицировать деятельность и оптимизировать производительность сотрудников.

We360 AI

We360 AI

we360.ai

We360 AI — облачное ПО для мониторинга сотрудников, обеспечивающее анализ рабочего процесса и производительности в реальном времени.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ — это приложение для автоматического отслеживания времени и оценки производительности сотрудников, помогающее оптимизировать рабочие процессы.

EmpMonitor

EmpMonitor

empmonitor.com

EmpMonitor — приложение для мониторинга производительности сотрудников, отслеживающее время, активность и генерирующее отчеты для повышения эффективности работы.

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabi — приложение для отслеживания времени, мониторинга сотрудников, планирования проектов и управления отчетами и выставлением счетов.

Kickidler

Kickidler

kickidler.com

Kickidler — программа для мониторинга сотрудников, отслеживания активности пользователей и повышения бизнес-эффективности.

Monitask

Monitask

monitask.com

Monitask - это приложение для мониторинга сотрудников и отслеживания времени, помогающее повышать продуктивность и прозрачность в удаленных командах.

Worktivity

Worktivity

useworktivity.com

Worktivity - это платформа для отслеживания продуктивности и управления сотрудниками, предлагающая инструменты для управления задачами, проектами и анализа эффективности.

DeskTime

DeskTime

desktime.com

DeskTime — это приложение для автоматического отслеживания производительности сотрудников и управления временем, позволяющее менеджерам эффективно контролировать рабочие процессы.

wAnywhere

wAnywhere

wanywhere.com

wAnywhere — это программное обеспечение для мониторинга сотрудников и отслеживания времени работы, предлагающее функции безопасности и повышения производительности.

WorkTime

WorkTime

worktime.com

WorkTime — программа для мониторинга сотрудников, производительности и работы на удаленке. Подходит для 1-15,000+ компьютеров. Без инвазивного контроля.

Workstatus

Workstatus

workstatus.io

Workstatus - это приложение для отслеживания времени, управления проектами и оптимизации ресурсов, повышающее производительность команд в различных рабочих средах.

DeskLog

DeskLog

desklog.io

DeskLog - программа для управления проектами и отслеживания продуктивности сотрудников, позволяющая контролировать время работы и выполнять клиентские требования.

DeskTrack

DeskTrack

desktrack.timentask.com

Desktrack - это программа для мониторинга сотрудников и учета рабочего времени, фиксирующая активность на компьютерах и помогающая управлять проектами.

Yaware

Yaware

yaware.com

Yaware.Mobile помогает пользователям оптимизировать рабочие процессы, отслеживая время, звонки и использование приложений на телефоне.

Traqq

Traqq

traqq.com

Traqq — это инструмент для отслеживания времени и производительности команд, поддерживающий дистанционную работу с акцентом на конфиденциальность и аналитику.

fenced.ai

fenced.ai

fenced.ai

fenced.ai помогает родителям контролировать, как дети проводят время в Интернете, защищая их от нежелательного контента и помогая развивать хорошие привычки использования устройств.

CleverControl

CleverControl

clevercontrol.com

CleverControl — это облачное решение для мониторинга сотрудников, позволяющее повышать эффективность работы и защищать корпоративные данные.

Workganizer

Workganizer

workganizer.com

Workganizer — приложение для систематического управления задачами и проектами, которое помогает контролировать время, приоритеты и командное сотрудничество.

Controlio

Controlio

controlio.net

Controlio - облачное ПО для мониторинга сотрудников, отслеживающее производительность и поведение в реальном времени с аналитикой и соблюдением норм безопасности.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato — приложение для мониторинга сотрудников, использующее аналитику поведения и ИИ для повышения безопасности и продуктивности в организациях.

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