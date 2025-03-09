Программное обеспечение для мониторинга сотрудников - Самые популярные приложения - Ватикан

wAnywhere

wanywhere.com

wAnywhere — это программное обеспечение для удаленного мониторинга сотрудников и отслеживания рабочего времени на базе искусственного интеллекта, предназначенное для обеспечения безопасности и повышения производительности. Этот инструмент предлагает такие функции, как автоматический мониторинг времени, отслеживание времени простоя, мониторинг использования веб-сайтов и приложений, а также отслеживание местоположения для максимизации производительности. Он также обеспечивает интуитивно понятную и комплексную визуализацию и отчетность на различных уровнях внутри организации. Менеджеры могут устанавливать настраиваемые действия при несоблюдении пороговых значений или границ, включая блокировку экрана или запуск уведомлений. Помимо мониторинга, wAnywhere предлагает возможности общения и совместной работы внутри платформы. Пользователи могут взаимодействовать с членами команды через защищенное приложение для видеоконференций корпоративного уровня и корпоративный чат. Этот инструмент позволяет настраивать, прикреплять и создавать группы по подразделениям, а также добавлять индивидуальный брендинг для создания единой культуры. wAnywhere также предоставляет коллекцию приложений, повышающих производительность, позволяющих сотрудникам иметь все необходимое на одном рабочем столе. В инструмент постоянно добавляются новые приложения, и вскоре он также предоставит доступ к популярным внешним приложениям. Чтобы поддерживать вовлеченность и мотивацию сотрудников, wAnywhere предлагает функции геймификации и оздоровления. Он направлен на повышение вовлеченности за счет предоставления инновационных функций, которые способствуют мотивации и здоровью. Инструмент также подчеркивает его ценность в раскрытии различных преимуществ, включая независимое от местоположения защищенное рабочее место, гибкость в гибридной работе, снижение затрат на недвижимость, энергию и поездки на работу, максимизация и отслеживание производительности, укрепление корпоративной культуры и предоставление информации на основе данных посредством интуитивной визуализации и отчетности. Кроме того, wAnywhere делает упор на безопасность и соответствие требованиям на основе искусственного интеллекта, чтобы создать безопасную среду для компаний, изучающих возможность гибридной работы.