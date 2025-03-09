Программное обеспечение для мониторинга сотрудников - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для мониторинга сотрудников позволяет предприятиям отслеживать производительность, посещаемость и производительность сотрудников в рабочее время, гарантируя, что сотрудники эффективно используют свое время. Эти инструменты могут отслеживать активное время, местоположение, активность экрана, историю браузера, движение курсора и деловые звонки, чтобы обеспечить соответствие политикам компании и поддерживать качество сотрудников. HR-команды обычно используют продукты для мониторинга сотрудников для оценки соблюдения политик, а менеджеры по обслуживанию клиентов используют их для обеспечения эффективной работы представителей. Руководители удаленных команд также находят их полезными для контроля работы. Эти решения также могут принести пользу командам продаж, реализующим новые предложения или стратегии, обеспечивая передачу правильных сообщений потенциальным клиентам. Они позволяют организациям быть гибкими, быстро определять эффективные методы и адаптировать стратегии, основанные на успехе. Для компаний, использующих гибридную и удаленную рабочую среду, мониторинг сотрудников имеет решающее значение для оценки качества работы. Возможности программного обеспечения для мониторинга сотрудников часто совпадают с функциями программного обеспечения для учета рабочего времени и инструментов обеспечения качества контакт-центра.
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DeskTrack
desktrack.timentask.com
Desktrack - это программа для мониторинга сотрудников и учета рабочего времени, фиксирующая активность на компьютерах и помогающая управлять проектами.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer — лучшее программное обеспечение для более систематического мониторинга сотрудников и проектов. Workganizer поможет вам во всем: от проверки посещаемости до сроков выполнения проектов и аудита компании. Чтобы узнать больше о функциях, которые делают Workganizer таким особенным, щелкните ссылку на веб-сайт.
fenced.ai
fenced.ai
Родители не всегда могут следить за каждым занятием своих детей, особенно за тем, как их дети проводят время в Интернете. Интернет не всегда является безопасным местом для детей. Именно в этот момент на помощь приходит Fenced.ai, чтобы обеспечить цифровое благополучие ваших детей. Fenced.ai помогает обрести душевное спокойствие, поскольку позволяет узнать, защищены ли дети от контента для взрослых и других откровенных и незаконных веб-сайтов. Перед установкой Fenced.ai также необходимо правильно пообщаться с вашими детьми, чтобы дети почувствовали, что вы уважаете их частную жизнь. Fenced.ai разработан не только для мониторинга устройств ваших детей, но и для того, чтобы помочь вашим детям выработать хорошие привычки к устройствам и избежать ненужного вреда.
Controlio
controlio.net
Сontrolio, программное обеспечение высшего уровня для мониторинга сотрудников, позволяет организациям получать ценную информацию о ежедневных рабочих процессах, управлять балансом рабочей нагрузки и оценивать производительность сотрудников, не нарушая их конфиденциальность. Повысить производительность сотрудников, улучшить рабочую политику и повысить безопасность данных теперь стало проще, чем когда-либо!
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity - это платформа для отслеживания продуктивности и управления сотрудниками, предлагающая инструменты для управления задачами, проектами и анализа эффективности.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl — это облачное программное обеспечение для бизнес-решений, которое позволяет работодателям повысить эффективность работы персонала, а также предотвратить раскрытие корпоративной информации. Накопленные данные могут быть полезны при решении различных проблем и инцидентов на рабочем месте. CleverControl представляет свой продукт в трех различных формах: облачном, локальном и локальном для малого бизнеса. Что такое CleverControl On-Cloud? Целью CleverControl с помощью облачного решения является составление полных отчетов о повседневной работе вашей команды. Ключевые функции включают распознавание лиц, кейлоггинг, запись экрана, мониторинг мгновенных сообщений и многое другое. Руководители групп могут удаленно получить доступ к накопленным данным с любого устройства. Что такое CleverControl On-Premise? CleverControl On-Premise — это решение для наблюдения за сотрудниками компаний, которое гарантирует, что собранные данные останутся в вашей корпоративной сети. Абсолютная власть над хранением и доступностью информации принадлежит исключительно вам. Что такое CleverControl Local для малого бизнеса? CleverControl Local для малого бизнеса — это экономичное решение для мониторинга деятельности сотрудников и повышения эффективности. Это устраняет необходимость приобретения серверов за счет использования системы общих папок, гарантируя, что все данные останутся внутри вашей компании. Этот инструмент идеально подходит для малых предприятий, стремящихся оптимизировать производительность и защитить данные без дополнительных затрат на оборудование.
WorkTime
worktime.com
WorkTime — это программное обеспечение для мониторинга сотрудников, компьютеров и Интернета. WorkTime отслеживает производительность и помогает ее повысить. Он контролирует сотрудников, работающих на дому, удаленно и в офисе. WorkTime не поддерживает какой-либо инвазивный мониторинг. Он рассчитан на большие нагрузки и хорошо работает на компьютерах от 1 до 15 000+.
Veriato
veriato.com
Veriato заново изобрел созданную категорию, используя аналитику поведения пользователей на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь компаниям предотвратить риски и повысить производительность в удаленных, гибридных и офисных средах. Платформа Veriato предлагает решения для управления внутренними рисками (IRM), поведенческой аналитики, мониторинга активности пользователей (UAM) и предотвращения потери данных (DLP) в единой мощной платформе. Veriato обеспечивает мониторинг, оповещения, отчеты и снимки экрана, позволяя клиентам проявлять прогнозирование и упреждение, а не реагирование, что имеет решающее значение в кибербезопасности. Платформа помогает глобальным предприятиям, малому и среднему бизнесу и государственным организациям стать более вовлеченными, продуктивными и безопасными.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler — программа для мониторинга сотрудников, отслеживания активности пользователей и повышения бизнес-эффективности.
Traqq
traqq.com
Traqq помогает предприятиям и организациям контролировать производительность и внутренние процессы компании. Ваша команда станет лучше организованной, прозрачной и повысит эффективность работы.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ — это приложение для автоматического отслеживания времени и оценки производительности сотрудников, помогающее оптимизировать рабочие процессы.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile помогает людям работать более продуктивно, измеряя и анализируя звонки, приложения и местоположение телефонов сотрудников.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — приложение для отслеживания времени, мониторинга сотрудников, планирования проектов и управления отчетами и выставлением счетов.
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak - платформа для аналитики рабочего времени, помогающая организациям оптимизировать производительность и распределение ресурсов.
Workstatus
workstatus.io
Workstatus - это приложение для отслеживания времени, управления проектами и оптимизации ресурсов, повышающее производительность команд в различных рабочих средах.
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor — приложение для мониторинга производительности сотрудников, отслеживающее время, активность и генерирующее отчеты для повышения эффективности работы.
DeskLog
desklog.io
DeskLog - программа для управления проектами и отслеживания продуктивности сотрудников, позволяющая контролировать время работы и выполнять клиентские требования.
We360 AI
we360.ai
We360 AI — облачное ПО для мониторинга сотрудников, обеспечивающее анализ рабочего процесса и производительности в реальном времени.
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere — это программное обеспечение для удаленного мониторинга сотрудников и отслеживания рабочего времени на базе искусственного интеллекта, предназначенное для обеспечения безопасности и повышения производительности. Этот инструмент предлагает такие функции, как автоматический мониторинг времени, отслеживание времени простоя, мониторинг использования веб-сайтов и приложений, а также отслеживание местоположения для максимизации производительности. Он также обеспечивает интуитивно понятную и комплексную визуализацию и отчетность на различных уровнях внутри организации. Менеджеры могут устанавливать настраиваемые действия при несоблюдении пороговых значений или границ, включая блокировку экрана или запуск уведомлений. Помимо мониторинга, wAnywhere предлагает возможности общения и совместной работы внутри платформы. Пользователи могут взаимодействовать с членами команды через защищенное приложение для видеоконференций корпоративного уровня и корпоративный чат. Этот инструмент позволяет настраивать, прикреплять и создавать группы по подразделениям, а также добавлять индивидуальный брендинг для создания единой культуры. wAnywhere также предоставляет коллекцию приложений, повышающих производительность, позволяющих сотрудникам иметь все необходимое на одном рабочем столе. В инструмент постоянно добавляются новые приложения, и вскоре он также предоставит доступ к популярным внешним приложениям. Чтобы поддерживать вовлеченность и мотивацию сотрудников, wAnywhere предлагает функции геймификации и оздоровления. Он направлен на повышение вовлеченности за счет предоставления инновационных функций, которые способствуют мотивации и здоровью. Инструмент также подчеркивает его ценность в раскрытии различных преимуществ, включая независимое от местоположения защищенное рабочее место, гибкость в гибридной работе, снижение затрат на недвижимость, энергию и поездки на работу, максимизация и отслеживание производительности, укрепление корпоративной культуры и предоставление информации на основе данных посредством интуитивной визуализации и отчетности. Кроме того, wAnywhere делает упор на безопасность и соответствие требованиям на основе искусственного интеллекта, чтобы создать безопасную среду для компаний, изучающих возможность гибридной работы.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp — это программа для отслеживания рабочего времени, позволяющая классифицировать деятельность и оптимизировать производительность сотрудников.
Monitask
monitask.com
Monitask - это приложение для мониторинга сотрудников и отслеживания времени, помогающее повышать продуктивность и прозрачность в удаленных командах.
JustCall
justcall.io
JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.
Insightful
insightful.io
Insightful — это программа для аналитики трудозатрат и продуктивности, которая помогает понять, как работает команда и оптимизировать процессы.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.
DeskTime
desktime.com
DeskTime — это приложение для автоматического отслеживания производительности сотрудников и управления временем, позволяющее менеджерам эффективно контролировать рабочие процессы.
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