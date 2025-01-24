Программное обеспечение для мониторинга сотрудников - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

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Программное обеспечение для мониторинга сотрудников позволяет предприятиям отслеживать производительность, посещаемость и производительность сотрудников в рабочее время, гарантируя, что сотрудники эффективно используют свое время. Эти инструменты могут отслеживать активное время, местоположение, активность экрана, историю браузера, движение курсора и деловые звонки, чтобы обеспечить соответствие политикам компании и поддерживать качество сотрудников. HR-команды обычно используют продукты для мониторинга сотрудников для оценки соблюдения политик, а менеджеры по обслуживанию клиентов используют их для обеспечения эффективной работы представителей. Руководители удаленных команд также находят их полезными для контроля работы. Эти решения также могут принести пользу командам продаж, реализующим новые предложения или стратегии, обеспечивая передачу правильных сообщений потенциальным клиентам. Они позволяют организациям быть гибкими, быстро определять эффективные методы и адаптировать стратегии, основанные на успехе. Для компаний, использующих гибридную и удаленную рабочую среду, мониторинг сотрудников имеет решающее значение для оценки качества работы. Возможности программного обеспечения для мониторинга сотрудников часто совпадают с функциями программного обеспечения для учета рабочего времени и инструментов обеспечения качества контакт-центра.
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JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес растет на автопилоте. JustCall, которому доверяют более 6000 компаний по всему миру, помогает командам, работающим с клиентами, обеспечивать безупречное взаимодействие с клиентами, основанное на аналитических данных искусственного интеллекта в режиме реального времени и после звонка. Основные функции JustCall, на которые следует обратить внимание: * Входящие и исходящие звонки * Отправлять и получать SMS и MMS * Продажи дозвона (автоматические, прогнозирующие и мощные дозвонщики) * Рабочие процессы СМС * СМС-боты * Многоуровневый IVR * Помощь агента в режиме реального времени * Второй пилот SMS на базе искусственного интеллекта * Коучинг по искусственному интеллекту * Анализ настроений * Оценка вызовов AI * Мониторинг звонков в реальном времени * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * Более 100 интеграций CRM * Деловые номера телефонов в более чем 70 странах.
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor — это великолепное приложение для мониторинга производительности сотрудников со множеством интеллектуальных функций, которые позволяют работодателям отслеживать высокопроизводительных сотрудников и соответствующим образом вознаграждать их. Эти функции весьма актуальны в современном корпоративном сценарии и необходимы для повышения уровня производительности и степени контроля над текущими проектами. EmpMonitor позволил легко отслеживать, где ваши сотрудники проводят время в течение дня, отслеживая их деятельность.
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack — это программное обеспечение для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников, которое записывает подробные сведения о рабочем столе сотрудника, т. е. сохраняет список открытых приложений, просмотренных URL-адресов, открытых файлов с указанием общего времени, потраченного на них. Эта запись помогает определить фактическую работу, которую мы проделали, и отвлекающие факторы, с которыми мы сталкивались в течение дня. Это также полезно для управления расписаниями проекта путем связывания файлов и URL-адресов с указанными проектами. В основном это помогает повысить эффективность и производительность на 40%.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer — лучшее программное обеспечение для более систематического мониторинга сотрудников и проектов. Workganizer поможет вам во всем: от проверки посещаемости до сроков выполнения проектов и аудита компании. Чтобы узнать больше о функциях, которые делают Workganizer таким особенным, щелкните ссылку на веб-сайт.
fenced.ai
fenced.ai
Родители не всегда могут следить за каждым занятием своих детей, особенно за тем, как их дети проводят время в Интернете. Интернет не всегда является безопасным местом для детей. Именно в этот момент на помощь приходит Fenced.ai, чтобы обеспечить цифровое благополучие ваших детей. Fenced.ai помогает обрести душевное спокойствие, поскольку позволяет узнать, защищены ли дети от контента для взрослых и других откровенных и незаконных веб-сайтов. Перед установкой Fenced.ai также необходимо правильно пообщаться с вашими детьми, чтобы дети почувствовали, что вы уважаете их частную жизнь. Fenced.ai разработан не только для мониторинга устройств ваших детей, но и для того, чтобы помочь вашим детям выработать хорошие привычки к устройствам и избежать ненужного вреда.
Controlio
controlio.net
Сontrolio, программное обеспечение высшего уровня для мониторинга сотрудников, позволяет организациям получать ценную информацию о ежедневных рабочих процессах, управлять балансом рабочей нагрузки и оценивать производительность сотрудников, не нарушая их конфиденциальность. Повысить производительность сотрудников, улучшить рабочую политику и повысить безопасность данных теперь стало проще, чем когда-либо!
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity — это комплексная платформа для отслеживания производительности и управления сотрудниками, предназначенная для оптимизации рабочих процессов, улучшения совместной работы в команде и достижения общего успеха в бизнесе. В дополнение к таким функциям, как точный учет времени, управление задачами, анализ производительности и анализ использования приложений, Worktivity также включает в себя детальное управление проектами, отслеживание времени, отчеты о затратах и отслеживание ежегодных отпусков. Эти функции способствуют лучшей оптимизации распределения ресурсов для бизнеса, повышению эффективности проектов и развитию культуры постоянного совершенствования. Благодаря удобному интерфейсу и возможностям искусственного интеллекта Worktivity обеспечивает видимость деятельности сотрудников в режиме реального времени, что позволяет принимать решения на основе данных для повышения производительности. Присоединяйтесь к сообществу Worktivity и окунитесь в новую эру управления производительностью, которая изменит ваш подход к работе.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl — это облачное программное обеспечение для бизнес-решений, которое позволяет работодателям повысить эффективность работы персонала, а также предотвратить раскрытие корпоративной информации. Накопленные данные могут быть полезны при решении различных проблем и инцидентов на рабочем месте. CleverControl представляет свой продукт в трех различных формах: облачном, локальном и локальном для малого бизнеса. Что такое CleverControl On-Cloud? Целью CleverControl с помощью облачного решения является составление полных отчетов о повседневной работе вашей команды. Ключевые функции включают распознавание лиц, кейлоггинг, запись экрана, мониторинг мгновенных сообщений и многое другое. Руководители групп могут удаленно получить доступ к накопленным данным с любого устройства. Что такое CleverControl On-Premise? CleverControl On-Premise — это решение для наблюдения за сотрудниками компаний, которое гарантирует, что собранные данные останутся в вашей корпоративной сети. Абсолютная власть над хранением и доступностью информации принадлежит исключительно вам. Что такое CleverControl Local для малого бизнеса? CleverControl Local для малого бизнеса — это экономичное решение для мониторинга деятельности сотрудников и повышения эффективности. Это устраняет необходимость приобретения серверов за счет использования системы общих папок, гарантируя, что все данные останутся внутри вашей компании. Этот инструмент идеально подходит для малых предприятий, стремящихся оптимизировать производительность и защитить данные без дополнительных затрат на оборудование.
WorkTime
worktime.com
WorkTime — это программное обеспечение для мониторинга сотрудников, компьютеров и Интернета. WorkTime отслеживает производительность и помогает ее повысить. Он контролирует сотрудников, работающих на дому, удаленно и в офисе. WorkTime не поддерживает какой-либо инвазивный мониторинг. Он рассчитан на большие нагрузки и хорошо работает на компьютерах от 1 до 15 000+.
Veriato
veriato.com
Veriato заново изобрел созданную категорию, используя аналитику поведения пользователей на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь компаниям предотвратить риски и повысить производительность в удаленных, гибридных и офисных средах. Платформа Veriato предлагает решения для управления внутренними рисками (IRM), поведенческой аналитики, мониторинга активности пользователей (UAM) и предотвращения потери данных (DLP) в единой мощной платформе. Veriato обеспечивает мониторинг, оповещения, отчеты и снимки экрана, позволяя клиентам проявлять прогнозирование и упреждение, а не реагирование, что имеет решающее значение в кибербезопасности. Платформа помогает глобальным предприятиям, малому и среднему бизнесу и государственным организациям стать более вовлеченными, продуктивными и безопасными.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler — это программное обеспечение нового поколения для мониторинга сотрудников и отслеживания активности пользователей. Программное обеспечение Kickidler — мощный инструмент для автоматизации управления персоналом, информационной безопасности и повышения эффективности бизнеса. Основные возможности Kickidler: онлайн-мониторинг компьютеров, запись и воспроизведение истории активности сотрудников, анализ эффективности, учет рабочего времени, а также информационная безопасность. Кроме того, Kickidler может быть полезен для оптимизации коммуникаций внутри компании и анализа деятельности.
Traqq
traqq.com
Traqq помогает предприятиям и организациям контролировать производительность и внутренние процессы компании. Ваша команда станет лучше организованной, прозрачной и повысит эффективность работы.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ помогает компаниям раскрыть потенциал производительности с помощью многофункционального программного обеспечения для автоматического учета рабочего времени и измерения производительности. Это может помочь повысить вашу производительность на 20–30 % и улучшить моральный дух сотрудников, как никогда раньше. Time Champ — это больше, чем просто трекер времени, и благодаря богатому набору функций он может помочь оптимизировать все области вашего бизнеса и стать ключевым отличием вас от ваших конкурентов. Где бы ни находились ваши сотрудники, работая удаленно или в офисе, Time Champ поможет вам определить, где они проводят свое время в течение рабочего дня, что позволит вам убедиться, что их время проводится продуктивно. Time Champ также помогает компаниям мгновенно эффективно измерять продуктивность команд с помощью комплексной информационной панели. С первого взгляда вы можете увидеть, сколько членов команды работает, сколько отсутствует или опаздывает, а также кто является наиболее или наименее продуктивным сотрудником на одном экране. Эту информацию затем можно использовать для повышения производительности и производительности. Time Champ собирает различные метрики, KPI и представляет их в красиво оформленных аналитических диаграммах и отчетах. Благодаря возможности углубляться в проблемные области Time Champ значительно упрощает анализ и быстрый поиск решений проблем.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile помогает людям работать более продуктивно, измеряя и анализируя звонки, приложения и местоположение телефонов сотрудников.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — отличное программное обеспечение для учета рабочего времени, мониторинга сотрудников, создания снимков экрана и отслеживания URL-адресов, планирования отпусков сотрудников, отслеживания маршрутов георадаров, подготовки отчетов о времени, планирования и оценки проектов, выставления счетов и управления платежами. Trackabi фокусируется на малых и средних предприятиях. Trackabi делает учет времени эффективным и увлекательным благодаря своему геймификационному подходу. Пользователи могут зарабатывать достижения и очки кармы, когда достигают конкретных целей, определенных менеджером. Сильные стороны продукта: — Trackabi Desktop Timer для Windows, Linux и macOS может автоматически записывать отработанное время и подготавливать ежедневную статистику активности пользователей. Он может определять время простоя, делать снимки экрана, отслеживать URL-адреса браузера и записывать используемые приложения, различая приложения для работы и отдыха. — Мобильное приложение Trackabi умеет отслеживать время и записывать GPS-маршруты. Он также включает в себя раздел графика отпусков и удобный раздел Insights для контроля активности других пользователей, просмотра их снимков экрана и других данных. — Геймификация учета рабочего времени: достижения и баллы кармы для повышения мотивации и увеличения вовлеченности. — Широкие возможности настройки табелей учета рабочего времени: расписания можно редактировать, как электронные таблицы в Excel, и они предлагают множество вариантов настройки (данные для отображения, обязательные поля, дополнительные настраиваемые поля и т. д.). — Управление отпусками сотрудников, интегрированное с табелями учета рабочего времени: личный календарь выходных дней для каждого сотрудника и общий график отпусков с процессом запроса/утверждения. Отпуски сотрудников могут быть включены в табели учета рабочего времени, чтобы менеджерам было проще обеспечить полноту данных. — Настраиваемые отчеты о времени: отчеты о времени можно создавать из расписания на основе пользовательских настроек и публиковать их через внешние ссылки или экспортировать в Excel или PDF. — Выставление счетов и платежи. Счета-фактуры можно создавать на основе отчетов или самостоятельно и отправлять клиентам по электронной почте. Система позволяет вводить платежи клиентов, отслеживать итоговые суммы и просроченные счета. — Планы и оценки проектов. Планы проектов с разбивкой по контрольным точкам, задачам и подзадачам позволяют проводить оценку времени и бюджета по принципу «снизу вверх». Оценочные суммы можно сопоставить с актуальными данными из табелей учета рабочего времени сотрудников. — Роли доступа пользователей: система поддерживает расширенные роли доступа пользователей на основе редактируемых привилегий. Кроме того, каждый пользователь может получить доступ ко многим учетным записям компании — присоединитесь к компании в качестве сотрудника и создайте учетную запись своей компании, используя то же имя пользователя. — Клиентский доступ: клиентам можно предложить доступ к сохраненным отчетам о времени, счетам и расписаниям, связанным с их проектами. Это помогает клиенту следить за временем, затраченным его подрядчиком, и контролировать расходы. — Импорт коммитов Git. Импорт коммитов из Git и преобразование их в записи времени — отличная функция для разработчиков программного обеспечения. Коммиты Git с комментариями можно преобразовать в записи расписания. — Информативные информационные панели: на информационной панели с высоты птичьего полета отображаются сводные данные об отработанном времени, днях отсутствия сотрудников и предупреждения о пропущенных отчетах о времени (меньше времени, чем ожидалось). — Анализ данных компании: подробный обзор повседневной деятельности каждого сотрудника с указанием отработанного времени, времени, добавленного в табель учета рабочего времени, используемых приложений, снимков экрана, времени простоя, маршрутов GPS и т. д.
ActivTrak
activtrak.com
Аналитика рабочей силы ActivTrak помогает гибридным рабочим местам повысить производительность и максимизировать результаты. Высокомасштабируемое облачное SaaS-решение компании дает пользователям возможность видеть людей, процессы и технологии, которые снижают риски и неопределенность и обеспечивают основу для долгосрочного успеха. Это включает в себя обеспечение соответствия деятельности сотрудников политике и ожиданиям; повышение продуктивности и результативности команды; и эффективное распределение инвестиций в рабочую силу. Это решение уникально благодаря своей аналитике, ориентированной на конфиденциальность, которая исключает личную информацию сотрудников и некоммерческую деятельность из отчетов. Компания ActivTrak, базирующаяся в Остине, штат Техас, возглавляется опытной командой ветеранов индустрии программного обеспечения.
Workstatus
workstatus.io
Максимизируйте продуктивность команды: от удаленной работы до работы в офисе. Повысьте производительность с помощью нашего универсального решения для отслеживания времени, управления проектами и задачами, а также оптимизации рабочей силы. Поднимите свой бизнес на новый уровень с помощью ведущего программного обеспечения для управления персоналом. Оптимизируйте процессы, оптимизируйте рабочие процессы и расширите возможности своей команды. Попробуйте прямо сейчас!
DeskLog
desklog.io
Desklog — это программное обеспечение для управления проектами и отслеживания сотрудников, которое помогает управлять проектом и отслеживать продуктивность вашей команды в режиме реального времени. Он легко отслеживает повседневную деятельность и отслеживает затраченное время и отчет. Это программное обеспечение для отслеживания производительности сотрудников отслеживает и помогает команде выполнять все требования клиентов, а также управлять временем, бюджетом и всеми ограничениями объема. Программное обеспечение для учета рабочего времени удаленных сотрудников контролирует локальную и удаленную команду как с настольного, так и с мобильного устройства. Бесплатная загрузка Desklog доступна для Windows, Linux и Mac.
We360 AI
we360.ai
We360.ai — это облачное программное обеспечение для мониторинга сотрудников, которое помогает вам получить представление о рабочей среде ваших сотрудников. Независимо от того, работает ли ваш сотрудник дома, в офисе или в любом удаленном месте, это дает вам возможность превращать данные со всех уголков вашего рабочего места в значимую информацию и практические идеи, которые помогут вам улучшить работу людей. Имея более 40 000+ пользователей по всему миру, отмеченное наградами решение We360.ai можно настроить за считанные минуты, чтобы обеспечить немедленную видимость того, как пользователи взаимодействуют с вашей организацией. We360.ai — это самый мощный инструмент для наблюдения за тем, как усилия по внедрению цифровых технологий влияют на вашу организацию. We360.ai — это идеальный инструмент для HR-специалистов и бизнес-лидеров, желающих без особых усилий расширить свой бизнес. We360.ai прост в использовании, имеет бесплатную пробную версию и настраивается за считанные минуты. Будь то удаленная поддержка 24x7 или специальный менеджер по работе с клиентами, мы всегда обеспечим вам поддержку. Мы могли бы помочь в: 1. Учете времени 2. Автоматической посещаемости 3. Измерении производительности 4. Автоматических снимках экрана 5. Аналитике в реальном времени 6. Снимках экрана вручную 7. Оздоровлении 8. Отслеживании полей 9. Аналитике в реальном времени В дополнение к вышеперечисленным функциям - 1. Мы предлагаем бесплатное обучение работе с продуктом для всех наших клиентов. 2. Мы предоставим вам персонального менеджера по работе с клиентами. 3. Круглосуточная техническая поддержка 4. Наше передовое программное обеспечение работает на всех основных операционных системах, таких как MacOS, Windows и Linux! В целом, вы осчастливите своих клиентов и свою команду, обеспечив гибкое сотрудничество. Мы поможем вам повысить продуктивность вашей команды и обеспечить ее синхронизацию с вашей командой в режиме реального времени.
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere — это программное обеспечение для удаленного мониторинга сотрудников и отслеживания рабочего времени на базе искусственного интеллекта, предназначенное для обеспечения безопасности и повышения производительности. Этот инструмент предлагает такие функции, как автоматический мониторинг времени, отслеживание времени простоя, мониторинг использования веб-сайтов и приложений, а также отслеживание местоположения для максимизации производительности. Он также обеспечивает интуитивно понятную и комплексную визуализацию и отчетность на различных уровнях внутри организации. Менеджеры могут устанавливать настраиваемые действия при несоблюдении пороговых значений или границ, включая блокировку экрана или запуск уведомлений. Помимо мониторинга, wAnywhere предлагает возможности общения и совместной работы внутри платформы. Пользователи могут взаимодействовать с членами команды через защищенное приложение для видеоконференций корпоративного уровня и корпоративный чат. Этот инструмент позволяет настраивать, прикреплять и создавать группы по подразделениям, а также добавлять индивидуальный брендинг для создания единой культуры. wAnywhere также предоставляет коллекцию приложений, повышающих производительность, позволяющих сотрудникам иметь все необходимое на одном рабочем столе. В инструмент постоянно добавляются новые приложения, и вскоре он также предоставит доступ к популярным внешним приложениям. Чтобы поддерживать вовлеченность и мотивацию сотрудников, wAnywhere предлагает функции геймификации и оздоровления. Он направлен на повышение вовлеченности за счет предоставления инновационных функций, которые способствуют мотивации и здоровью. Инструмент также подчеркивает его ценность в раскрытии различных преимуществ, включая независимое от местоположения защищенное рабочее место, гибкость в гибридной работе, снижение затрат на недвижимость, энергию и поездки на работу, максимизация и отслеживание производительности, укрепление корпоративной культуры и предоставление информации на основе данных посредством интуитивной визуализации и отчетности. Кроме того, wAnywhere делает упор на безопасность и соответствие требованиям на основе искусственного интеллекта, чтобы создать безопасную среду для компаний, изучающих возможность гибридной работы.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp — это программное обеспечение для учета рабочего времени, предназначенное для мониторинга и оптимизации эффективности работы. Этот инструмент измеряет время, потраченное на компьютерную деятельность. Затем он классифицирует эти действия на продуктивные и не связанные с задачами, на которых должен сосредоточиться пользователь. Может использоваться как в случае стационарной работы в компании, так и сотрудниками, работающими удаленно. Помимо автоматического отслеживания времени, TimeCamp также предлагает такие функции, как отчеты о времени, управление посещаемостью, составление бюджета, гибкие тарифы и выставление счетов. Если вашей компании нужна простая услуга регистрации прихода и ухода, вы также можете воспользоваться ее функцией Time Clock Kiosk.
Monitask
monitask.com
Monitask предоставляет программное обеспечение для повышения производительности, эффективности и подотчетности вашей команды. Программное обеспечение для мониторинга, а также возможности отслеживания времени позволяют командам сосредоточиться на поставленной задаче. Наше программное обеспечение является мощным, но легким, что делает его простым и легким в использовании. Менеджеры также могут получить доступ к своей информационной панели на любом из своих устройств, чтобы следить за своей командой в любое время и в любом месте. Зарегистрируйтесь в Monitask и начните экономить время и деньги уже сегодня.
Insightful
insightful.io
Insightful — это программное обеспечение для анализа рабочей силы и повышения производительности, которое помогает вам работать более информированно, используя полезную информацию о данных. Поймите, как ваша команда работает лучше всего, и повысьте производительность с помощью мониторинга производительности сотрудников, автоматического отслеживания времени, удаленного управления командой и многого другого. Аналитика, предоставляемая Insightful, позволяет вам создавать более эффективные процессы, улучшать рабочие процессы и балансировать рабочие нагрузки, чтобы ваша команда могла работать максимально эффективно. И все это на легкой и простой в использовании платформе. Доступный в облаке или локально, Insightful обеспечивает безопасность и конфиденциальность корпоративного уровня для защиты ваших данных и упрощения соблюдения требований. Независимо от того, есть ли у вас 10 или 10 000 устройств, Insightful масштабируется в соответствии с вашими большими амбициями.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать более эффективно. Вы можете увидеть, как происходит работа, с помощью таких функций, как отслеживание времени, снимки экрана, отслеживание активности, отслеживание URL-адресов и приложений, показатели анализа рабочей силы, автоматический расчет заработной платы и выставление счетов, планирование, мониторинг GPS и местоположения, а также расписания. Доступно для Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS и Android. Наша миссия — помочь каждому провести свой рабочий день максимально продуктивно. Это обязательство означает приоритетность максимальной производительности без ущерба для комфортной рабочей среды для всех. Почувствуйте преобразующее влияние Hubstaff на эффективность и успех нашей организации. Вот как Hubstaff стал бесценным активом для бизнеса наших клиентов: - Повышенная производительность: достигнуто значительное увеличение производительности на 5% за счет полной автоматизации процессов отбора мощности. - Стратегическое распределение ресурсов: внедрение Hubstaff позволило сэкономить количество сотрудников, эквивалентное 10 сотрудникам, что повысило операционную эффективность. - Бизнес-выигрыши и улучшение прибыли: способствует получению новых деловых возможностей и значительному улучшению финансовой прибыли. - Нулевое время простоя: наслаждайтесь бесперебойной работой с нулевым временем простоя, обеспечивая непрерывный и бесперебойный рабочий процесс. - Эффективные процессы расчета заработной платы и управления персоналом. Оптимизированы все процессы расчета заработной платы и управления персоналом, что позволяет сократить административные накладные расходы и обеспечить точность. - Экономия затрат на проектах: Реализована значительная экономия от 10% до 25% на различных проектах, что повышает общую прибыльность. - Повышенная ценность для клиентов: достигнуто значительное увеличение ценности, предлагаемой клиентам, на 30%, что повышает стандарты обслуживания. - Оптимизация задач: экономия средств на 25 % достигается за счет устранения ненужных задач и улучшения общего использования ресурсов. - Сокращение затрат на найм: сократите затраты на найм на 25 %, снизив риски, связанные с плохим наймом, и оптимизируя процессы найма. - Удержание сотрудников: предоставляет лучшим работникам данные, необходимые для более быстрого продвижения по службе, что приводит к улучшению удержания сотрудников. Hubstaff оказался ключевым инструментом в стремлении наших клиентов к совершенству, обеспечивая ощутимые результаты в различных бизнес-операциях. Откройте для себя будущее работы с Hubstaff!
DeskTime
desktime.com
DeskTime — это простое в использовании программное обеспечение для автоматического мониторинга производительности сотрудников, которое позволяет менеджерам следить за работой своей команды, не контролируя каждый аспект дня своих сотрудников. Мы считаем, что менеджерам не нужно тратить время на беспокойство о производительности сотрудников, а сотрудники не должны увязнуть в утомительных ручных методах учета рабочего времени. Решение простое: DeskTime. DeskTime позволяет менеджерам создать культуру прозрачности и честности в своей команде, позволяя сотрудникам устанавливать четкие границы баланса между работой и личной жизнью. Благодаря функциям мониторинга производительности DeskTime менеджеры могут изучать рабочие привычки своей команды, планировать смены сотрудников, управлять отсутствием и отслеживать конкретные проекты или задачи. Это позволит легко контролировать ход работы команды и гарантировать, что ни один сотрудник не будет перегружен работой или недостаточно загружен. Функции DeskTime включают в себя: - полностью автоматическое отслеживание рабочего времени онлайн и оффлайн - управление проектами - планирование смен и отсутствий - дополнительные снимки экрана - настраиваемые отчеты - и многое другое. Избавьтесь от стресса в своих рабочих днях и внесите прозрачность на свое рабочее место с помощью нашего приложения для автоматического учета рабочего времени сотрудников. .
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