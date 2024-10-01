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Программное обеспечение для мониторинга сотрудников - Самые популярные приложения - Нидерланды
Программное обеспечение для мониторинга сотрудников позволяет предприятиям отслеживать производительность, посещаемость и производительность сотрудников в рабочее время, гарантируя, что сотрудники эффективно используют свое время. Эти инструменты могут отслеживать активное время, местоположение, активность экрана, историю браузера, движение курсора и деловые звонки, чтобы обеспечить соответствие политикам компании и поддерживать качество сотрудников. HR-команды обычно используют продукты для мониторинга сотрудников для оценки соблюдения политик, а менеджеры по обслуживанию клиентов используют их для обеспечения эффективной работы представителей. Руководители удаленных команд также находят их полезными для контроля работы. Эти решения также могут принести пользу командам продаж, реализующим новые предложения или стратегии, обеспечивая передачу правильных сообщений потенциальным клиентам. Они позволяют организациям быть гибкими, быстро определять эффективные методы и адаптировать стратегии, основанные на успехе. Для компаний, использующих гибридную и удаленную рабочую среду, мониторинг сотрудников имеет решающее значение для оценки качества работы. Возможности программного обеспечения для мониторинга сотрудников часто совпадают с функциями программного обеспечения для учета рабочего времени и инструментов обеспечения качества контакт-центра.
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JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp — это программное обеспечение для учета рабочего времени, предназначенное для мониторинга и оптимизации эффективности работы. Этот инструмент измеряет время, потраченное на компьютерную деятельность. Затем он классифицирует эти действия на продуктивные и не связанные с задачами, на которых ...
DeskTime
desktime.com
DeskTime — это простое в использовании программное обеспечение для автоматического мониторинга производительности сотрудников, которое позволяет менеджерам следить за работой своей команды, не контролируя каждый аспект дня своих сотрудников. Мы считаем, что менеджерам не нужно тратить время на беспо...
Insightful
insightful.io
Insightful — это программное обеспечение для анализа рабочей силы и повышения производительности, которое помогает вам работать более информированно, используя полезную информацию о данных. Поймите, как ваша команда работает лучше всего, и повысьте производительность с помощью мониторинга производит...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...
ActivTrak
activtrak.com
Аналитика рабочей силы ActivTrak помогает гибридным рабочим местам повысить производительность и максимизировать результаты. Высокомасштабируемое облачное SaaS-решение компании дает пользователям возможность видеть людей, процессы и технологии, которые снижают риски и неопределенность и обеспечивают...
We360 AI
we360.ai
We360.ai — это облачное программное обеспечение для мониторинга сотрудников, которое помогает вам получить представление о рабочей среде ваших сотрудников. Независимо от того, работает ли ваш сотрудник дома, в офисе или в любом удаленном месте, это дает вам возможность превращать данные со всех угол...
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor — это великолепное приложение для мониторинга производительности сотрудников со множеством интеллектуальных функций, которые позволяют работодателям отслеживать высокопроизводительных сотрудников и соответствующим образом вознаграждать их. Эти функции весьма актуальны в современном корпор...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ помогает компаниям раскрыть потенциал производительности с помощью многофункционального программного обеспечения для автоматического учета рабочего времени и измерения производительности. Это может помочь повысить вашу производительность на 20–30 % и улучшить моральный дух сотрудников, ка...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — отличное программное обеспечение для учета рабочего времени, мониторинга сотрудников, создания снимков экрана и отслеживания URL-адресов, планирования отпусков сотрудников, отслеживания маршрутов георадаров, подготовки отчетов о времени, планирования и оценки проектов, выставления счетов ...
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere — это программное обеспечение для удаленного мониторинга сотрудников и отслеживания рабочего времени на базе искусственного интеллекта, предназначенное для обеспечения безопасности и повышения производительности. Этот инструмент предлагает такие функции, как автоматический мониторинг време...
Monitask
monitask.com
Monitask предоставляет программное обеспечение для повышения производительности, эффективности и подотчетности вашей команды. Программное обеспечение для мониторинга, а также возможности отслеживания времени позволяют командам сосредоточиться на поставленной задаче. Наше программное обеспечение явля...
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity — это комплексная платформа для отслеживания производительности и управления сотрудниками, предназначенная для оптимизации рабочих процессов, улучшения совместной работы в команде и достижения общего успеха в бизнесе. В дополнение к таким функциям, как точный учет времени, управление зада...
Kickidler
kickidler.com
Kickidler — это программное обеспечение нового поколения для мониторинга сотрудников и отслеживания активности пользователей. Программное обеспечение Kickidler — мощный инструмент для автоматизации управления персоналом, информационной безопасности и повышения эффективности бизнеса. Основные возможн...
Workstatus
workstatus.io
Максимизируйте продуктивность команды: от удаленной работы до работы в офисе. Повысьте производительность с помощью нашего универсального решения для отслеживания времени, управления проектами и задачами, а также оптимизации рабочей силы. Поднимите свой бизнес на новый уровень с помощью ведущего пр...
DeskLog
desklog.io
Desklog — это программное обеспечение для управления проектами и отслеживания сотрудников, которое помогает управлять проектом и отслеживать продуктивность вашей команды в режиме реального времени. Он легко отслеживает повседневную деятельность и отслеживает затраченное время и отчет. Это программно...
WorkTime
worktime.com
WorkTime — это программное обеспечение для мониторинга сотрудников, компьютеров и Интернета. WorkTime отслеживает производительность и помогает ее повысить. Он контролирует сотрудников, работающих на дому, удаленно и в офисе. WorkTime не поддерживает какой-либо инвазивный мониторинг. Он рассчитан на...
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack — это программное обеспечение для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников, которое записывает подробные сведения о рабочем столе сотрудника, т. е. сохраняет список открытых приложений, просмотренных URL-адресов, открытых файлов с указанием общего времени, потраченного на них. Эта ...
fenced.ai
fenced.ai
Родители не всегда могут следить за каждым занятием своих детей, особенно за тем, как их дети проводят время в Интернете. Интернет не всегда является безопасным местом для детей. Именно в этот момент на помощь приходит Fenced.ai, чтобы обеспечить цифровое благополучие ваших детей. Fenced.ai помогает...
Traqq
traqq.com
Traqq помогает предприятиям и организациям контролировать производительность и внутренние процессы компании. Ваша команда станет лучше организованной, прозрачной и повысит эффективность работы.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile помогает людям работать более продуктивно, измеряя и анализируя звонки, приложения и местоположение телефонов сотрудников.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer — лучшее программное обеспечение для более систематического мониторинга сотрудников и проектов. Workganizer поможет вам во всем: от проверки посещаемости до сроков выполнения проектов и аудита компании. Чтобы узнать больше о функциях, которые делают Workganizer таким особенным, щелкните ...
Controlio
controlio.net
Сontrolio, программное обеспечение высшего уровня для мониторинга сотрудников, позволяет организациям получать ценную информацию о ежедневных рабочих процессах, управлять балансом рабочей нагрузки и оценивать производительность сотрудников, не нарушая их конфиденциальность. Повысить производительнос...
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl — это облачное программное обеспечение для бизнес-решений, которое позволяет работодателям повысить эффективность работы персонала, а также предотвратить раскрытие корпоративной информации. Накопленные данные могут быть полезны при решении различных проблем и инцидентов на рабочем мест...
Veriato
veriato.com
Veriato заново изобрел созданную категорию, используя аналитику поведения пользователей на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь компаниям предотвратить риски и повысить производительность в удаленных, гибридных и офисных средах. Платформа Veriato предлагает решения для управления внутренни...