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Интранет — это ограниченная частная сеть, доступная в Интернете и обычно используемая определенной группой, например командой или компанией. Интранет сотрудников предназначен для того, чтобы предложить сотрудникам централизованную платформу для совместной работы, обмена медиа, общения, обучения, обратной связи и выполнения различных других задач. Решения для внутренней сети сотрудников позволяют компаниям выбирать или комбинировать функции различных типов программного обеспечения, таких как системы внутренней связи или системы управления бизнес-контентом. Если в интрасети нет встроенной функции, она часто интегрируется с популярными программными решениями, позволяя пользователям получать доступ к этим инструментам непосредственно из портала интрасети.
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Microsoft Sharepoint
microsoft.com
Microsoft SharePoint - это веб-платформа для совместной работы, управления документами и автоматизации рабочих процессов в организациях.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — платформа для управления проектами, обеспечивающая централизованную коммуникацию, задачи и обмен файлами для удаленных команд.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.
Lark
larksuite.com
Lark - это платформа для совместной работы, объединяющая чаты, документы, задачи и видеозвонки для эффективного выполнения рабочих процессов.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.
Blink
joinblink.com
Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.
Speakap
speakap.com
Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.
Happeo
happeo.com
Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.
Jostle
jostle.us
Jostle - это платформа для внутренней связи и взаимодействия сотрудников, обеспечивающая доступ к новостям, событиям и информации о коллегах.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot - это система управления контентом, оптимизирующая создание и распространение контента на разных платформах для организаций.
Process Street
process.st
Process Street - это платформа для управления процессами, позволяющая командам автоматизировать задачи и создавать рабочие процессы без кода.
Tixio
tixio.io
Tixio — виртуальное рабочее пространство для организации задач, заметок и ссылок, совместной работы в реальном времени и обмена информацией.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и благодарности в командах.
Assembly
joinassembly.com
Assembly — это платформа для вовлечения сотрудников с функциями наград, коммуникации и сотрудничества внутри организации.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
LumApps
lumapps.com
LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.
Workrede
workrede.com
Workrede - платформа для улучшения коммуникации и автоматизации процессов для мобильной рабочей силы, обеспечивающая доступ к важной информации и документам.
Papyrs
papyrs.com
Papyrs - платформа для создания вики и интрасет с функциями коллективной работы, поиска и управления доступом к контенту.
Groupsite
groupsite.com
Groupsite — платформа для общения и сотрудничества в группах, предлагающая инструменты для дискуссий, хранения файлов и управления мероприятиями.
Samepage
samepage.io
Samepage - платформа для совместной работы, объединяющая чат, видеозвонки, управление задачами и совместное редактирование файлов.
Clinked
clinked.com
Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — расширение для SharePoint, упрощающее разработку цифровых рабочих мест с помощью готовых инструментов и кастомных веб-компонентов.
Convo
convo.com
Convo - это инструмент для бизнес-сотрудничества, позволяющий командам безопасно обмениваться информацией и автоматизировать рабочие процессы.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это платформа для командной работы, которая обеспечивает коммуникацию, сотрудничество и доступ к информации в одном интерфейсе.
AvePoint
avepoint.com
AvePoint предлагает решения для управления безопасностью и резервным копированием облачных сервисов, особенно в экосистеме Microsoft.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.
Appspace
appspace.com
Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.
The Lean Way
theleanway.net
Приложение Lean Way помогает пользователям оптимизировать процессы, выявлять узкие места и реализовывать улучшения для повышения эффективности в работе и жизни.
Octonius
octonius.com
Octonius — это платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая интегрировать несколько облачных служб в одном интерфейсе.
Woliba
woliba.io
Woliba объединяет здоровье, вовлеченность и признание в одном приложении, упрощая процессы и улучшая баланс между работой и личной жизнью.
Team Engine
teamengine.io
Team Engine — приложение для автоматизации HR-процессов, помогающее компаниям нанимать, удерживать и вовлекать сотрудников полевых профессий.
Bisner
bisner.com
Приложение Bisner обеспечивает взаимодействие, поддерживает коммуникацию и помогает создать активное сообщество.
Engynn
engynn-intranet.com
Engynn - приложение для управления задачами и оптимизации рабочих процессов, обеспечивающее доступ к информации и инструментам для повышения производительности пользователей.
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