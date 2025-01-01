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Программное обеспечение для внутренней сети сотрудников
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Программное обеспечение для внутренней сети сотрудников - Самые популярные приложения

Интранет — это ограниченная частная сеть, доступная в Интернете и обычно используемая определенной группой, например командой или компанией. Интранет сотрудников предназначен для того, чтобы предложить сотрудникам централизованную платформу для совместной работы, обмена медиа, общения, обучения, обратной связи и выполнения различных других задач. Решения для внутренней сети сотрудников позволяют компаниям выбирать или комбинировать функции различных типов программного обеспечения, таких как системы внутренней связи или системы управления бизнес-контентом. Если в интрасети нет встроенной функции, она часто интегрируется с популярными программными решениями, позволяя пользователям получать доступ к этим инструментам непосредственно из портала интрасети.

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Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

Microsoft SharePoint - это веб-платформа для совместной работы, управления документами и автоматизации рабочих процессов в организациях.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — платформа для управления проектами, обеспечивающая централизованную коммуникацию, задачи и обмен файлами для удаленных команд.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark - это платформа для совместной работы, объединяющая чаты, документы, задачи и видеозвонки для эффективного выполнения рабочих процессов.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle - это платформа для внутренней связи и взаимодействия сотрудников, обеспечивающая доступ к новостям, событиям и информации о коллегах.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot - это система управления контентом, оптимизирующая создание и распространение контента на разных платформах для организаций.

Process Street

Process Street

process.st

Process Street - это платформа для управления процессами, позволяющая командам автоматизировать задачи и создавать рабочие процессы без кода.

Tixio

Tixio

tixio.io

Tixio — виртуальное рабочее пространство для организации задач, заметок и ссылок, совместной работы в реальном времени и обмена информацией.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity — это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и благодарности в командах.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly — это платформа для вовлечения сотрудников с функциями наград, коммуникации и сотрудничества внутри организации.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.

Workrede

Workrede

workrede.com

Workrede - платформа для улучшения коммуникации и автоматизации процессов для мобильной рабочей силы, обеспечивающая доступ к важной информации и документам.

Papyrs

Papyrs

papyrs.com

Papyrs - платформа для создания вики и интрасет с функциями коллективной работы, поиска и управления доступом к контенту.

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Groupsite — платформа для общения и сотрудничества в группах, предлагающая инструменты для дискуссий, хранения файлов и управления мероприятиями.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage - платформа для совместной работы, объединяющая чат, видеозвонки, управление задачами и совместное редактирование файлов.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.

Sprocket 365

Sprocket 365

sprocket365.com

Sprocket 365 — расширение для SharePoint, упрощающее разработку цифровых рабочих мест с помощью готовых инструментов и кастомных веб-компонентов.

Convo

Convo

convo.com

Convo - это инструмент для бизнес-сотрудничества, позволяющий командам безопасно обмениваться информацией и автоматизировать рабочие процессы.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit — это платформа для командной работы, которая обеспечивает коммуникацию, сотрудничество и доступ к информации в одном интерфейсе.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

AvePoint предлагает решения для управления безопасностью и резервным копированием облачных сервисов, особенно в экосистеме Microsoft.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.

The Lean Way

The Lean Way

theleanway.net

Приложение Lean Way помогает пользователям оптимизировать процессы, выявлять узкие места и реализовывать улучшения для повышения эффективности в работе и жизни.

Octonius

Octonius

octonius.com

Octonius — это платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая интегрировать несколько облачных служб в одном интерфейсе.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba объединяет здоровье, вовлеченность и признание в одном приложении, упрощая процессы и улучшая баланс между работой и личной жизнью.

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Team Engine — приложение для автоматизации HR-процессов, помогающее компаниям нанимать, удерживать и вовлекать сотрудников полевых профессий.

Bisner

Bisner

bisner.com

Приложение Bisner обеспечивает взаимодействие, поддерживает коммуникацию и помогает создать активное сообщество.

Engynn

Engynn

engynn-intranet.com

Engynn - приложение для управления задачами и оптимизации рабочих процессов, обеспечивающее доступ к информации и инструментам для повышения производительности пользователей.

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