Программное обеспечение для внутренней сети сотрудников - Самые популярные приложения - Ватикан

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Интранет — это ограниченная частная сеть, доступная в Интернете и обычно используемая определенной группой, например командой или компанией. Интранет сотрудников предназначен для того, чтобы предложить сотрудникам централизованную платформу для совместной работы, обмена медиа, общения, обучения, обратной связи и выполнения различных других задач. Решения для внутренней сети сотрудников позволяют компаниям выбирать или комбинировать функции различных типов программного обеспечения, таких как системы внутренней связи или системы управления бизнес-контентом. Если в интрасети нет встроенной функции, она часто интегрируется с популярными программными решениями, позволяя пользователям получать доступ к этим инструментам непосредственно из портала интрасети.
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AvePoint
avepoint.com
Сотрудничать с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифрового рабочего места в условиях Microsoft, Google, Salesforce и других условий совместной работы. Глобальная партнерская программа Avepoint в Global Channel включает в себя более 3500 управляемых поставщиков услуг, реселлеров с добавленной стоимостью и системных интеграторов, а наши решения доступны на более чем 100 облачных рынках. Avepoint, основанная в 2001 году, является пятикратным глобальным партнером Microsoft года и со штаб-квартирой в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.
Speakap
speakap.com
Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это платформа для командной работы, которая обеспечивает коммуникацию, сотрудничество и доступ к информации в одном интерфейсе.
Team Engine
teamengine.io
Работодатели выбора используют командный двигатель для набора, удержания, привлечения и улучшения своей полевой рабочей силы. Team Engine - это HR Automation Suite, который помогает растущим компаниям переходить к лучшим талантам и внедрить передовые практики в области вовлечения сотрудников. Организации могут попрощаться с ручными, разрозненными, трудоемкими процессами и привет интуитивно понятному, настраиваемому программному обеспечению, которое автоматически выполняет критические, чувствительные ко времени компоненты исключительной стратегии талантов. В настоящее время используется сотнями растущих компаний, коммуникационная платформа Team Engine, перенапряженная коммуникационная платформа, обслуживает уникальные потребности организаций с распределенной рабочей силой в этой области. Это потому, что полевые работники ищут скорость и простоту, как в процессе найма, так и в своей повседневной работе. С помощью командного двигателя организации могут преодолеть проблемы взаимодействия, уникальные для своей отрасли, чтобы сначала нанимать лучших людей и нанимать лучших людей, а затем привести к удержанию и взаимодействию с постоянным общением и возможностями обратной связи. Командный двигатель поможет организациям: * Найдите и нанимайте великих людей: автоматизируйте избыточные задачи в процессе найма, чтобы они могли добавить ценность, где это важно. * Мотивируйте и удерживают качественных сотрудников: получите новые наймы в хорошем начале со структурированным один на один и возможность предоставить отзыв о опыте. * Выполнить и постоянно улучшать: построить связанность всей компании, чтобы выполнить работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Взгляд на то, как помогает командный двигатель: * Текстовые сообщения с сотрудниками без стола и соискателями. * Автоматизированный обмен сообщениями для чувствительных ко времени связи (например, напоминания об интервью и сроки открытой регистрации) * Встроенная реклама набора персонала на Craigslist, Facebook и Instagram * Переведенные коммуникации для носителей испанского языка * Централизованный центр для организации всей рекрутинговой деятельности и деталей заявителя * Диверсификация поиска кандидатов для большего охвата
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.
Tixio
tixio.io
Tixio — виртуальное рабочее пространство для организации задач, заметок и ссылок, совместной работы в реальном времени и обмена информацией.
Appspace
appspace.com
Создайте исключительный, совместный опыт работы на рабочем месте с простыми инструментами общения и управления пространством, необходимой для вашей команды, чтобы оставаться на связи, будь то на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свой гибридный опыт работы на рабочем месте. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам обеспечить современный опыт работы на рабочем месте, объединить культуру брендов и улучшать коммуникации.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble обеспечивает лучшие, первые мобильные предприятия для внутренней коммуникации, пропаганды сотрудников и вовлечения сотрудников. В качестве программного обеспечения в качестве услуги (SAAS) платформа собирает контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб -сайты компаний и т. Д.) И курационные платформы, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может быть просмотрен на мобильных устройствах, настольных компьютерах, интрасетах, корпоративных социальных сетях и экранах отображения. Авторизованный контент можно поделиться с одним щелчком по профилям социальных сетей пользователя. Помимо потребления контента, сотрудники также могут взаимодействовать со встроенными тестами и опросами. Особенности включают: * Уведомления о новом контенте и внутренних новостях компании * Обмен на все ваши любимые платформы социальных сетей * Функции внутреннего контента «Like» и «Comment» * Создайте свои собственные сообщения и контент * Участвуйте и проверяйте последние проблемы и призы * Доступность лидера, чтобы увидеть, как вы и ваши коллеги оценили * Создать и реагировать на викторины и опросы Sociabble использует активацию пользователя, вознаграждения и признание на разных уровнях пользовательского опыта, чтобы максимизировать вовлеченность. Его уникальная платформа для общения и адвокации сотрудников делает коммуникации простыми, быстрыми и привлекательными. Сотрудники лучше информируются о новостях компании, обновлениях и их рабочем месте, что приводит к более активной и влиятельной рабочей силе. Компании могут распространять использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или фанатов бренда. Запущенный в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальными сетями и контент -маркетингом, Sociabble в настоящее время используется в более чем 80 странах и приобрел некоторых из самых престижных клиентов мира, включая Microsoft, BNP Paribas, L’Oréal и PWC. Штаб -квартира в Париже, Франция, Sociabble также работает в Нью -Йорке, Лондоне и Мумбаи.
Groupsite
groupsite.com
Groupsite — платформа для общения и сотрудничества в группах, предлагающая инструменты для дискуссий, хранения файлов и управления мероприятиями.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.
Woliba
woliba.io
В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует процессы, но и выходит за рамки обычного рабочего дня, обеспечивая целостный подход к балансу между работой и личной жизнью. С Woliba организации получают доступ к автоматизированной связи, данным в реальном времени и аналитике, что дает им возможность создать рабочее место, выходящее за рамки обычного. Наша платформа создана для развития культуры общения, признания и роста, гарантируя, что каждый член команды чувствует себя ценным и вовлеченным.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для внутренней сети.
Papyrs
papyrs.com
Papyrs - платформа для создания вики и интрасет с функциями коллективной работы, поиска и управления доступом к контенту.
Workrede
workrede.com
Workrede - платформа для улучшения коммуникации и автоматизации процессов для мобильной рабочей силы, обеспечивающая доступ к важной информации и документам.
Octonius
octonius.com
Попрощайтесь с хаосом и головной болью электронной почты. Octonius — это универсальная платформа управления работой, необходимая вашим командам для совместной работы, выполнения задач и более быстрого достижения результатов. Работайте вместе умнее, а не усерднее.
Bisner
bisner.com
Расширьте возможности более тесного сотрудничества, надежных отношений и динамичного общения — и все это на одной гибкой платформе. Держите всех на связи и создавайте динамичное сообщество.
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way предлагает привлекательную платформу, позволяющую вам и вашей команде использовать больше возможностей для улучшения, отслеживать ход каждого улучшения и выявлять любые узкие места в этом процессе. Lean Way не только поможет вам использовать больше возможностей; это также поможет вам реализовать больше улучшений для обеспечения максимального эффекта.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — расширение для SharePoint, упрощающее разработку цифровых рабочих мест с помощью готовых инструментов и кастомных веб-компонентов.
Lark
larksuite.com
Lark - это платформа для совместной работы, объединяющая чаты, документы, задачи и видеозвонки для эффективного выполнения рабочих процессов.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — платформа для управления проектами, обеспечивающая централизованную коммуникацию, задачи и обмен файлами для удаленных команд.
Blink
joinblink.com
Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot - это система управления контентом, оптимизирующая создание и распространение контента на разных платформах для организаций.
Clinked
clinked.com
Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.
Convo
convo.com
Convo - это инструмент для бизнес-сотрудничества, позволяющий командам безопасно обмениваться информацией и автоматизировать рабочие процессы.
Happeo
happeo.com
Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.
Jostle
jostle.us
Jostle - это платформа для внутренней связи и взаимодействия сотрудников, обеспечивающая доступ к новостям, событиям и информации о коллегах.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея-это современная платформа для взаимодействия с ИИ, которая оптимизирует признание, вознаграждения, внутреннее общение и сотрудничество по всей организации. Этот единственный, удобный концентратор предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощники на рабочем месте, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, пользовательские добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования, способствующие культуре рабочего места, где сотрудники чувствуют себя ценными, ценившись и связаны. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях компании, обеспечивая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятными. Признайте свою команду значимым способом, согласованные основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневные объятия командой. Улучшить признание с помощью обширного каталога вознаграждений, включая подарочные карты, индивидуальные добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте вехи и юбилейное признание празднуют день рождения каждого товарища по команде или годовщину с автоматическими индивидуальными криками. Бесплатная интеграция с командами Microsoft и Slack беспрепятственно вовлекается там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлениями данных в реальном времени. Входные данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Усовершенствование вовлечения сотрудников Используйте обновления генерального директора и исполнительных директоров, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и обследования удовлетворенности для улучшения вовлеченности. Упрощенная внутренняя коммуникация использует инструменты, такие как шаблоны AMA, новостные каналы, шаблоны помощи, групповые каналы, ледоколы, управление идеями, внутренние вики и инструменты встречи для улучшения рабочих процессов связи. Повышение производительности команды используют ежедневные резюме, повестки дня, примечания к собранию, обратную связь с продуктом, списки побед и легкий CRM продаж для повышения производительности. Упростите HR и рекрутинг внедрения опросов о льготах сотрудниках, выходящих интервью, оценках, внутренних рефералах, вопросах интервью и новой обратной связи с наймом, наряду с отслеживанием времени подрядчика и другими шаблонами HR.
LumApps
lumapps.com
LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
Microsoft SharePoint - это веб-платформа для совместной работы, управления документами и автоматизации рабочих процессов в организациях.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и благодарности в командах.
Process Street
process.st
Process Street - это платформа для управления процессами, позволяющая командам автоматизировать задачи и создавать рабочие процессы без кода.
Samepage
samepage.io
Samepage - платформа для совместной работы, объединяющая чат, видеозвонки, управление задачами и совместное редактирование файлов.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.
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