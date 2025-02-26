Программное обеспечение для внутренней сети сотрудников - Самые популярные приложения - Туркменистан

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Интранет — это ограниченная частная сеть, доступная в Интернете и обычно используемая определенной группой, например командой или компанией. Интранет сотрудников предназначен для того, чтобы предложить сотрудникам централизованную платформу для совместной работы, обмена медиа, общения, обучения, обратной связи и выполнения различных других задач. Решения для внутренней сети сотрудников позволяют компаниям выбирать или комбинировать функции различных типов программного обеспечения, таких как системы внутренней связи или системы управления бизнес-контентом. Если в интрасети нет встроенной функции, она часто интегрируется с популярными программными решениями, позволяя пользователям получать доступ к этим инструментам непосредственно из портала интрасети.
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AvePoint
avepoint.com
Сотрудничать с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифрового рабочего места в условиях Microsoft, Google, Salesforce и других условий совместной работы. Глобальная партнерская программа Avepoint в Global Channel включает в себя более 3500 управляемых поставщиков услуг, реселлеров с добавленной стоимостью и системных интеграторов, а наши решения доступны на более чем 100 облачных рынках. Avepoint, основанная в 2001 году, является пятикратным глобальным партнером Microsoft года и со штаб-квартирой в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.
Speakap
speakap.com
SpeckAP предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям структурировать диалог со своим передним персоналом, поддержать и информировать своих работников без рабочих мест в любом месте в любое время. Решение, доступное как на мобильных, так и на рабочем столе, соединяет рабочую силу и дает сотрудникам предоставлять оптимальные впечатления от клиентов. От обмена сообщениями и новостей до частных групп и мероприятий Disceap предоставляет предприятиям возможность предоставить соответствующий и своевременный контент для их рабочей силы и поддерживает как рост бизнеса, так и удержание сотрудников. Основанная в 2011 году, DisceAP сотрудничает с более чем 400 организациями по всему миру в различных отраслях, такими как гостеприимство, розничная торговля, производство и многое другое - и имеет места в Нью -Йорке, Лондоне, Амстердаме, Барселоне, Кельне и Брюсселе.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это совместная платформа для командной работы. Предоставление полного спектра функций для подключения, общения и совместной работы в одном простом обзоре. Все функции расположены именно там, где вы ожидаете, и охватывают три основные области: 1) Совместная работа. Обеспечьте совместное рабочее пространство через группы: организуйте проекты, собирайте отзывы, создавайте мероприятия и делитесь идеями, знаниями и документами. 2) Общение Обеспечьте мгновенное общение через рабочий чат: задавайте вопросы, обсуждайте идеи, формируйте решения, запускайте видеочаты, быстро отправляйте файлы и время от времени отправляйте GIF-файлы, чтобы поднять настроение. 3) Возможность подключения Обеспечьте персонализированный информационный центр через ленту новостей: каждый сотрудник всегда в курсе новой актуальной информации, как только она появляется, и готов принять меры. Talkspirit без проблем работает со всеми приложениями, инструментами и сервисами, которые уже использует ваш бизнес. Он предоставляет множество встроенных интеграций, которые легко настроить и легко использовать — доступно более 500 интеграций. Весь контент доступен для поиска, безопасен и доступен в пути через мобильное приложение для Android и iOS. Доступно на 8 языках (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL и PL).
Team Engine
teamengine.io
Работодатели выбора используют командный двигатель для набора, удержания, привлечения и улучшения своей полевой рабочей силы. Team Engine - это HR Automation Suite, который помогает растущим компаниям переходить к лучшим талантам и внедрить передовые практики в области вовлечения сотрудников. Организации могут попрощаться с ручными, разрозненными, трудоемкими процессами и привет интуитивно понятному, настраиваемому программному обеспечению, которое автоматически выполняет критические, чувствительные ко времени компоненты исключительной стратегии талантов. В настоящее время используется сотнями растущих компаний, коммуникационная платформа Team Engine, перенапряженная коммуникационная платформа, обслуживает уникальные потребности организаций с распределенной рабочей силой в этой области. Это потому, что полевые работники ищут скорость и простоту, как в процессе найма, так и в своей повседневной работе. С помощью командного двигателя организации могут преодолеть проблемы взаимодействия, уникальные для своей отрасли, чтобы сначала нанимать лучших людей и нанимать лучших людей, а затем привести к удержанию и взаимодействию с постоянным общением и возможностями обратной связи. Командный двигатель поможет организациям: * Найдите и нанимайте великих людей: автоматизируйте избыточные задачи в процессе найма, чтобы они могли добавить ценность, где это важно. * Мотивируйте и удерживают качественных сотрудников: получите новые наймы в хорошем начале со структурированным один на один и возможность предоставить отзыв о опыте. * Выполнить и постоянно улучшать: построить связанность всей компании, чтобы выполнить работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Взгляд на то, как помогает командный двигатель: * Текстовые сообщения с сотрудниками без стола и соискателями. * Автоматизированный обмен сообщениями для чувствительных ко времени связи (например, напоминания об интервью и сроки открытой регистрации) * Встроенная реклама набора персонала на Craigslist, Facebook и Instagram * Переведенные коммуникации для носителей испанского языка * Централизованный центр для организации всей рекрутинговой деятельности и деталей заявителя * Диверсификация поиска кандидатов для большего охвата
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники услышали и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Благодаря его простому дизайну сотрудники могут легко использовать Workvivo, чтобы оставаться в курсе, вовлеченных и подключенных. В результате руководители компании получают лучший надзор и прямой, нефильтрованный канал, чтобы связаться и взаимодействовать с людьми и по -настоящему чувствовать пульс и энергию компании. С помощью годового роста более 200% в годовом исчислении 3 миллионов+ пользователей в более чем 93 странах и клиентов, начиная от компаний из списка Fortune 500 до технических стартапов, WorkVivo выполняет миссию-для повышения опыта сотрудников каждого.
Tixio
tixio.io
Tixio — это виртуальное рабочее пространство для организации цифрового беспорядка, общения с командой и синхронизации в реальном времени/асинхронно. Представьте себе, сколько времени вы могли бы сэкономить, если бы все было в одном месте и была возможность поделиться сразу. Управляйте неограниченным количеством закладок, заметок, задач и информации на доске Tixio. Организуйте тысячи ссылок без беспорядка, превратите открытые вкладки в свои творческие коллекции закладок за считанные секунды. Создайте вики-сайт компании, чтобы централизовать важные знания компании в одном месте. Используйте шаблоны для более быстрого создания документов. Синхронизируйте облачные хранилища для полной навигации по файлам. Найдите то, что вам нужно в рабочем пространстве, в кратчайшие сроки с помощью нашего единого поиска — сортируйте, фильтруйте и усовершенствуйте навигацию. Добавляйте неограниченное количество участников с контролем доступа. Поделитесь своими данными публично или внутри участников. Используйте аналитику рабочего пространства, чтобы принимать эффективные решения относительно взаимодействия участников. Все эти мощные функции под одной крышей – без каких-либо сложностей!
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свои гибридные рабочие места. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам создать современные рабочие места, унифицировать культуру бренда и улучшить коммуникации.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble обеспечивает лучшие, первые мобильные предприятия для внутренней коммуникации, пропаганды сотрудников и вовлечения сотрудников. В качестве программного обеспечения в качестве услуги (SAAS) платформа собирает контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб -сайты компаний и т. Д.) И курационные платформы, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может быть просмотрен на мобильных устройствах, настольных компьютерах, интрасетах, корпоративных социальных сетях и экранах отображения. Авторизованный контент можно поделиться с одним щелчком по профилям социальных сетей пользователя. Помимо потребления контента, сотрудники также могут взаимодействовать со встроенными тестами и опросами. Особенности включают: * Уведомления о новом контенте и внутренних новостях компании * Обмен на все ваши любимые платформы социальных сетей * Функции внутреннего контента «Like» и «Comment» * Создайте свои собственные сообщения и контент * Участвуйте и проверяйте последние проблемы и призы * Доступность лидера, чтобы увидеть, как вы и ваши коллеги оценили * Создать и реагировать на викторины и опросы Sociabble использует активацию пользователей, вознаграждения и признание на разных уровнях пользовательского опыта, чтобы максимизировать вовлеченность. Его уникальная платформа для общения и адвокации сотрудников делает коммуникации простыми, быстрыми и привлекательными. Сотрудники лучше информируются о новостях компании, обновлениях и их рабочем месте, что приводит к более активной и влиятельной рабочей силе. Компании могут распространять использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или фанатов бренда. Запущен в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальными сетями и контент -маркетингом Sociabble в настоящее время используется в более чем 80 странах и приобретает некоторых из самых престижных клиентов в мире, включая Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal и pwc. Штаб -квартира в Париже, Франция, Sociabble также работает в Нью -Йорке, Лондоне и Мумбаи.
Groupsite
groupsite.com
Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсуждения - общение с помощью функции рассылки - Календари - сбор ответов на приглашения или обмен важными датами - Хранилище файлов - хранение и комментирование файлов и документов - Совместное использование мультимедиа - обмен фотографиями и видео в галереях - Блоги - создание статей, которые информируют вас группа - Профили участников - упростите работу участников сеть - Подгруппы - создавайте мини-сайты групп с помощью вашего сайта группы - Аналитика - используйте данные об использовании для отслеживания и повышения вовлеченности. Чтобы реализовать свою миссию, вы должны владеть своим сообществом. Создано более 60 000 сообществ групповых сайтов. Все включено, без платы за пользователя. Начните 30-дневную БЕСПЛАТНУЮ пробную версию. Кредитная карта не требуется.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
Woliba
woliba.io
В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует процессы, но и выходит за рамки обычного рабочего дня, обеспечивая целостный подход к балансу между работой и личной жизнью. С Woliba организации получают доступ к автоматизированной связи, данным в реальном времени и аналитике, что дает им возможность создать рабочее место, выходящее за рамки обычного. Наша платформа создана для развития культуры общения, признания и роста, гарантируя, что каждый член команды чувствует себя ценным и вовлеченным.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для внутренней сети.
Papyrs
papyrs.com
Создайте красивый вики-сайт или интранет-сайт с помощью перетаскивания или уценки. Легко делитесь знаниями внутри своей команды или компании.
Workrede
workrede.com
Доказано, что приложение Red E создает полезные, значимые и эффективные соединения с вашей рабочей силой, не относящейся к Desk. От старших сообществ, координирующих уход, до производителей, управляющих протоколами безопасности, команды казино предоставляют гостевые услуги до добычи полезных ископаемых, соединяющих удаленные сайты - именно платформа оказывается, что профессионал не должна означать сложные. * Объединить всю вашу экосистему в сообществах * Интегрируйте инструменты, которые на самом деле нужны вашим командам * Сделайте информацию мгновенно доступной с ИИ * Держите все безопасное и профессиональное Когда организации понимают, что «достаточно хорошо», еще не достаточно хорош, они выбирают передачи.
Octonius
octonius.com
Попрощайтесь с хаосом и головной болью электронной почты. Octonius — это универсальная платформа управления работой, необходимая вашим командам для совместной работы, выполнения задач и более быстрого достижения результатов. Работайте вместе умнее, а не усерднее.
Bisner
bisner.com
Расширьте возможности более тесного сотрудничества, надежных отношений и динамичного общения — и все это на одной гибкой платформе. Держите всех на связи и создавайте динамичное сообщество.
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way предлагает привлекательную платформу, позволяющую вам и вашей команде использовать больше возможностей для улучшения, отслеживать ход каждого улучшения и выявлять любые узкие места в этом процессе. Lean Way не только поможет вам использовать больше возможностей; это также поможет вам реализовать больше улучшений для обеспечения максимального эффекта.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — это расширение для SharePoint, содержащее библиотеку настраиваемых веб-частей и готовых к использованию инструментов. Он упрощает процесс разработки цифровых рабочих мест, экономит время пользователей за счет устранения необходимости сложного кодирования и длительных процессов разработки. Sprocket 365, разработанный специально для SharePoint, расширяет возможности цифровых рабочих мест с помощью удобных, экономящих время инструментов, регулярных обновлений и надежной поддержки, оптимизированных для Microsoft 365.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб-дизайна на разработку веб-приложений. Его первым коммерческим приложением был Basecamp, за ним последовали Backpack, Campfire и Highrise. Платформа веб-приложений с открытым исходным кодом Ruby on Rails изначально была создана для внутреннего использования в 37signals, а затем была публично выпущена в 2004 году. В феврале 2014 года компания приняла новую стратегию, полностью сосредоточившись на своем флагманском продукте, пакете программного обеспечения, также называемом Basecamp. и переименование компании из 37signals в Basecamp. Джейсон Фрид и Дэвид Хайнемайер Ханссон опубликовали несколько книг под названием 37signals.
Blink
joinblink.com
Blink-это платформа опыта работы в первом мобильном телефоне, которая соединяет ваших людей, системы и культуры в одном супер-приложении. Он соединяет цифровой разрыв между работниками без рабочих и работников настольных и настольных работников, перегружая общение и взаимодействие сотрудников в ведущих отрасли компаниях, таких как McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, RATP Dev и Stagecoach.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot — это ведущее решение для управления контентом, обеспечивающее великолепный цифровой опыт с помощью гибкой, быстрой и безопасной платформы, которой мировые бренды могут доверять, чтобы постоянно совершенствовать свой подход к контенту.
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваемый портал). 2. Индивидуальный (индивидуальный портал, созданный на основе инфраструктуры Clinked в соответствии с вашими конкретными требованиями). 3. Виртуальная комната данных. Все порталы предлагают широкий спектр функций, некоторые из которых перечислены ниже. Улучшите свой бизнес-имидж * Клиентский портал Clinked может быть настроен и снабжен белой маркировкой. * Используйте свой собственный URL-адрес, например. https://clients.yourcompany.com. * Фирменные мобильные приложения доступны для Android и iOS. Сотрудничать и общаться * Обновляйте клиентов с помощью потоков активности в реальном времени и управления ходом проекта. * Назначайте задачи отдельным членам команды или делите рабочую нагрузку с несколькими пользователями. * Проводите эффективные дискуссии, общайтесь с помощью @mentions, мгновенных 1-2-1, группового чата и микроблогов. * Полнотекстовый поиск. Безопасный клиентский портал * 256-битный SSL при передаче и шифрование AES в состоянии покоя. * Двухфакторная аутентификация для безопасного доступа к вашему решению. * Администраторы учетных записей могут просматривать всю активность пользователей в журнале аудита. Альтернатива FTP №1 * Перетаскивайте файлы и папки, чтобы делиться большими файлами. * Находите и открывайте файлы и папки с помощью универсальной панели поиска. * Просматривайте свои документы в режиме реального времени без необходимости их загрузки. Интеграции * Встроенная интеграция с Google Workspace. * Встроенная интеграция с AdobeSign, DocuSign и JotForm. * Автоматизируйте задачи и действия с помощью более чем 3000 приложений через Zapier. * Публичный API. Полностью индивидуальный портал, созданный по вашим спецификациям * Построен на надежной инфраструктуре, сертифицированной Clinked ISO. * Выбирайте из огромного множества существующих функций. * Добавляйте новые уникальные функции, необходимые вашему бизнесу. * Пользовательский интерфейс, соответствующий вашему варианту использования и рабочему процессу. * Простой процесс проектирования. * Быстрая доставка.
Convo
convo.com
Convo — это инструмент делового сотрудничества для быстро развивающихся команд, позволяющий централизованно обмениваться, организовывать и безопасно архивировать информацию. Наши сообщения в режиме реального времени и интеллектуальные уведомления помогут завершить проекты быстрее, чем когда-либо. С помощью Convo можно задавать вопросы своей команде, делиться обновлениями проекта, просматривать файлы, комментировать или оставлять понятные отзывы, где бы они ни находились. Соберите все свои умственные способности в одном месте. Для выполнения работы не придется ждать, пока вы вернетесь в офис. Предотвратите задержки в принятии решений, когда вы в пути, с помощью нашего удобного мобильного приложения. Вы можете быстро открывать документы прямо с телефона. Выделите эту важную деталь на слайде 15 или ответьте на вопрос на странице 20. Работайте так, как будто товарищи по команде сидят рядом с вами. Теперь Convo также предлагает решение для автоматизации рабочих процессов, которое помогает оптимизировать и автоматизировать повторяющиеся бизнес-задачи, свести к минимуму вероятность ошибок и повысить общую эффективность. Это, в свою очередь, значительно улучшает ваш бизнес-процесс и экономит много времени и усилий при маршрутизации заявок. Менеджеры могут принимать более быстрые и разумные решения, а сотрудники получают возможность сотрудничать более продуктивно и гибко. Среди примечательных рабочих процессов, которые предлагает Convo, — заявление на отпуск, адаптация сотрудников, процесс утверждения, заявки на командировки и многое другое. Convo удобно доступен в Интернете, на iOS и Android.
Happeo
happeo.com
Happeo-это интранет следующего поколения, которая помогает командам управлять знаниями и внутренними коммуникациями в одном объединенном месте. Предлагая строитель страниц на основе шаблонов, а также интеграции и универсальный поиск по всем инструментам компании, Happeo прост в использовании и масштабировании для компаний любого размера. Вот почему лидеры рынка, такие как Doctolib, Gant и Marqeta, полагаются на Happeo, чтобы держать свои команды информированными, выровненными и продуктивными. С показателями усыновления 3x средний показатель в отрасли, Happsters выполняют миссию, чтобы помочь организациям расти необычайными способами.
Jostle
jostle.us
Платформа успеха сотрудников Jostle — это место, где все общаются, общаются и празднуют на работе. Это сердцебиение нашей компании, которое помогло сотрудникам более чем 1000 организаций легко присоединиться и внести свой вклад где угодно и когда угодно. Благодаря лучшим в отрасли показателям участия мы вносим радость в работу и жизнь в организации.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo является ведущей платформой коммуникации сотрудников, позволяющей вам выравнивать всю свою рабочую силу, улучшить вовлечение сотрудников и повысить производительность вашего рабочего места. Haiilo помогает связывать ваших сотрудников с целью общения и сообществ. Более 1000 международных клиентов, включая Amazon, Google, Deutsche Telekom, Salesforce и Deutsche Bahn, уже используют Haiilo для достижения, привлечения и понимания более 2,5 миллионов сотрудников каждый день. Ранее Койо (Германия), Смрп (Финляндия) и Джубиви (Франция)
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея-это современная платформа для взаимодействия с ИИ, которая оптимизирует признание, вознаграждения, внутреннее общение и сотрудничество по всей организации. Этот единственный, удобный концентратор предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощники на рабочем месте, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, пользовательские добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования, способствующие культуре рабочего места, где сотрудники чувствуют себя ценными, ценившись и связаны. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях компании, обеспечивая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятными. Признайте свою команду значимым способом, согласованные основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневные объятия командой. Улучшить признание с помощью обширного каталога вознаграждений, включая подарочные карты, индивидуальные добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте вехи и юбилейное признание празднуют день рождения каждого товарища по команде или годовщину с автоматическими индивидуальными криками. Бесплатная интеграция с командами Microsoft и Slack беспрепятственно вовлекается там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлениями данных в реальном времени. Входные данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Усовершенствование вовлечения сотрудников Используйте обновления генерального директора и исполнительных директоров, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и обследования удовлетворенности для улучшения вовлеченности. Упрощенная внутренняя коммуникация использует инструменты, такие как шаблоны AMA, новостные каналы, шаблоны помощи, групповые каналы, ледоколы, управление идеями, внутренние вики и инструменты встречи для улучшения рабочих процессов связи. Повышение производительности команды используют ежедневные резюме, повестки дня, примечания к собранию, обратную связь с продуктом, списки побед и легкий CRM продаж для повышения производительности. Упростите HR и рекрутинг внедрения опросов о льготах сотрудниках, выходящих интервью, оценках, внутренних рефералах, вопросах интервью и новой обратной связи с наймом, наряду с отслеживанием времени подрядчика и другими шаблонами HR.
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint-это веб-совместная платформа, которая интегрируется с Microsoft Office. Запущенный в 2001 году, SharePoint в основном продается в качестве системы управления документами и хранения, но продукт очень настраивается, и его использование существенно варьируется среди организаций.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity-это программное обеспечение для признания и вознаграждение, которое объединяет компании и привлекает сотрудников через благодарность и социальную связь. Его уникальный подход, основанный на людях, выходит за рамки подарков и наград, основанных на достижениях, и помогает компаниям связывать удаленных и гибридных работников, объединить команды и местоположения, а также мотивировать и привлекать сотрудников всех возрастов посредством последовательной благодарности и социальной связи. Motivosity делает все это, одновременно помогая командам HR и People Ops более эффективными, высокочастыми программами людей, оптимизируя процессы, упрощая общение и управление всем этим в одном ориентированном на сотрудника.
Process Street
process.st
Process Street — это первая в мире платформа управления процессами, основанная на искусственном интеллекте. Мы помогаем командам делиться своими основными процессами, а затем превращать их в мощные рабочие процессы без программирования. Начните с адаптации сотрудников, чтобы подготовить новых сотрудников к успеху, а затем создайте всевозможные рабочие процессы, такие как внедрение клиентов, утверждение контента и проверка арендаторов. Управляйте вики своей команды и справочником компании на 100% бесплатно. Присоединяйтесь к Salesforce, Colliers, Drift и более чем 3000 другим пользователям Process Street уже сегодня.
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr - это современная интранет, которая трансформирует опыт работы для всех сотрудников - где бы они ни работали. Simpplr-единственная платформа, которая объединяет вовлечение сотрудников, поддержку и услуги, используя современные модели искусственного интеллекта для обеспечения бесшовного, сплоченного и персонализированного опыта сотрудников. Клиенты SIMPPLR достигают значительного улучшения в производительности, удержании и общей удовлетворенности своих сотрудников, заслуживают доверия 700+ глобальных брендов, в том числе Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar и AAA.
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