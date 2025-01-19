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Программное обеспечение для внутренней сети сотрудников - Самые популярные приложения - Реюньон
Интранет — это ограниченная частная сеть, доступная в Интернете и обычно используемая определенной группой, например командой или компанией. Интранет сотрудников предназначен для того, чтобы предложить сотрудникам централизованную платформу для совместной работы, обмена медиа, общения, обучения, обратной связи и выполнения различных других задач. Решения для внутренней сети сотрудников позволяют компаниям выбирать или комбинировать функции различных типов программного обеспечения, таких как системы внутренней связи или системы управления бизнес-контентом. Если в интрасети нет встроенной функции, она часто интегрируется с популярными программными решениями, позволяя пользователям получать доступ к этим инструментам непосредственно из портала интрасети.
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AvePoint
avepoint.com
Сотрудничайте с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифровых рабочих мест в Microsoft, Google, Salesforce и других средах совместной работы. В глобальную партнерскую программу AvePoint входят более 3500 поставщиков управляемых услуг, реселлеров с добавленной стоимостью и системных интеграторов, а наши решения доступны более чем на 100 облачных рынках. Компания AvePoint, основанная в 2001 году, пятикратно признавалась глобальным партнером года Microsoft, ее штаб-квартира находится в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.
Speakap
speakap.com
Speakap предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям вести структурированный диалог со своими сотрудниками, работающими на переднем крае, поддерживать и информировать своих сотрудников из любого места и в любое время. Решение, доступное как на мобильных устройствах, так и на настольных компьютерах, объединяет рабочую силу и позволяет сотрудникам обеспечивать оптимальное качество обслуживания клиентов. От обмена сообщениями и новостями до частных групп и мероприятий — Speakap предоставляет компаниям возможность доставлять актуальный и своевременный контент своим сотрудникам и поддерживает как рост бизнеса, так и удержание сотрудников. Основанная в 2011 году, Speakap установила партнерские отношения с более чем 400 организациями по всему миру в различных отраслях, таких как гостиничный бизнес, розничная торговля, производство и т. д., и имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме, Барселоне, Кельне и Брюсселе. Более подробную информацию можно найти на сайте www.speakap.com.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это совместная платформа для командной работы. Предоставление полного спектра функций для подключения, общения и совместной работы в одном простом обзоре. Все функции расположены именно там, где вы ожидаете, и охватывают три основные области: 1) Совместная работа. Обеспечьте совместное рабочее пространство через группы: организуйте проекты, собирайте отзывы, создавайте мероприятия и делитесь идеями, знаниями и документами. 2) Общение Обеспечьте мгновенное общение через рабочий чат: задавайте вопросы, обсуждайте идеи, формируйте решения, запускайте видеочаты, быстро отправляйте файлы и время от времени отправляйте GIF-файлы, чтобы поднять настроение. 3) Возможность подключения Обеспечьте персонализированный информационный центр через ленту новостей: каждый сотрудник всегда в курсе новой актуальной информации, как только она появляется, и готов принять меры. Talkspirit без проблем работает со всеми приложениями, инструментами и сервисами, которые уже использует ваш бизнес. Он предоставляет множество встроенных интеграций, которые легко настроить и легко использовать — доступно более 500 интеграций. Весь контент доступен для поиска, безопасен и доступен в пути через мобильное приложение для Android и iOS. Доступно на 8 языках (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL и PL).
Team Engine
teamengine.io
Чтобы выиграть войну с талантами, вам нужен молниеносный процесс найма и надежная система для последовательного общения как с кандидатами, так и с сотрудниками. Team Engine помогает вам привлекать больше кандидатов, быстрее нанимать их и, что особенно важно, поддерживать их заинтересованность на протяжении всего срока службы. Team Engine ускоряет процесс найма, автоматизируя ручные (но чувствительные ко времени) шаги, необходимые для продвижения кандидатов вперед, даже когда ваша команда не работает! Обращайтесь к кандидатам и сотрудникам там, где они предпочитают общаться (в своих сообщениях), с помощью нашей автоматизированной платформы обмена сообщениями, которая держит всех в курсе. Автоматизируя лучшие практики найма и удержания сотрудников, вы обеспечите наилучшие условия для своих кандидатов и сотрудников. Team Engine поможет вам: Находить и нанимать замечательных людей. Автоматизируйте повторяющиеся задачи в процессе найма, чтобы вы могли повысить ценность там, где это наиболее важно. Мотивируйте и удерживайте квалифицированных сотрудников. Обеспечьте новым сотрудникам хороший старт с помощью структурированных личных встреч и возможности оставить отзыв об опыте. Реализуйте и постоянно совершенствуйтесь. Обеспечьте взаимосвязь внутри вашей компании, чтобы выполнять работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Кратко о том, как мы помогаем: • отправлять текстовые сообщения сотрудникам, не имеющим рабочего стола, и соискателям • автоматический обмен сообщениями для срочного общения (например, напоминания об собеседовании и сроки открытой регистрации) • встроенная реклама по подбору персонала на Craigslist, Facebook и Instagram • перевод сообщений для испанского языка спикеры • централизованный центр для организации всей деятельности по подбору персонала и сведений о кандидатах • диверсификация источников кандидатов для большего охвата.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Основанная в 2017 году, WorkVivo наблюдал знаменательный рост, который привел к его приобретению Zoom в 2023 году. WorkVivo поддерживает опыт сотрудников в компаниях по всему миру во всех отраслях, включая Amazon, Motherson, White Castle, Bupa и Ryanair.
Tixio
tixio.io
Tixio — это виртуальное рабочее пространство для организации цифрового беспорядка, общения с командой и синхронизации в реальном времени/асинхронно. Представьте себе, сколько времени вы могли бы сэкономить, если бы все было в одном месте и была возможность поделиться сразу. Управляйте неограниченным количеством закладок, заметок, задач и информации на доске Tixio. Организуйте тысячи ссылок без беспорядка, превратите открытые вкладки в свои творческие коллекции закладок за считанные секунды. Создайте вики-сайт компании, чтобы централизовать важные знания компании в одном месте. Используйте шаблоны для более быстрого создания документов. Синхронизируйте облачные хранилища для полной навигации по файлам. Найдите то, что вам нужно в рабочем пространстве, в кратчайшие сроки с помощью нашего единого поиска — сортируйте, фильтруйте и усовершенствуйте навигацию. Добавляйте неограниченное количество участников с контролем доступа. Поделитесь своими данными публично или внутри участников. Используйте аналитику рабочего пространства, чтобы принимать эффективные решения относительно взаимодействия участников. Все эти мощные функции под одной крышей – без каких-либо сложностей!
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свои гибридные рабочие места. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам создать современные рабочие места, унифицировать культуру бренда и улучшить коммуникации.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб-сайты компаний и т. д.) и кураторских платформ, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может просматриваться на мобильных устройствах, настольных компьютерах, в интрасетях, корпоративных социальных сетях и экранах дисплеев. Разрешенным контентом можно поделиться одним щелчком мыши в профилях пользователя в социальных сетях. Помимо потребления контента, сотрудники также могут участвовать в встроенных викторинах и опросах. Sociabble использует активацию пользователей, вознаграждения и признание на различных уровнях взаимодействия с пользователем, чтобы максимизировать вовлеченность. Уникальная платформа общения и защиты интересов сотрудников Sociabble делает общение простым, быстрым и интересным. Сотрудники лучше информированы о новостях компании, обновлениях и своем рабочем месте, что приводит к более заинтересованному и влиятельному персоналу. Компании могут распространить использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или поклонников бренда. Созданная в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальных сетей и контент-маркетинга, Sociabble в настоящее время используется более чем в 80 странах и приобрела некоторых из самых престижных клиентов в мире, включая Microsoft, BNP Paribas, L' Ореаль и PwC. Компания Sociabble со штаб-квартирой в Париже (Франция) также имеет представительства в Нью-Йорке, Лондоне и Мумбаи.
Groupsite
groupsite.com
Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсуждения - общение с помощью функции рассылки - Календари - сбор ответов на приглашения или обмен важными датами - Хранилище файлов - хранение и комментирование файлов и документов - Совместное использование мультимедиа - обмен фотографиями и видео в галереях - Блоги - создание статей, которые информируют вас группа - Профили участников - упростите работу участников сеть - Подгруппы - создавайте мини-сайты групп с помощью вашего сайта группы - Аналитика - используйте данные об использовании для отслеживания и повышения вовлеченности. Чтобы реализовать свою миссию, вы должны владеть своим сообществом. Создано более 60 000 сообществ групповых сайтов. Все включено, без платы за пользователя. Начните 30-дневную БЕСПЛАТНУЮ пробную версию. Кредитная карта не требуется.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
Woliba
woliba.io
В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует процессы, но и выходит за рамки обычного рабочего дня, обеспечивая целостный подход к балансу между работой и личной жизнью. С Woliba организации получают доступ к автоматизированной связи, данным в реальном времени и аналитике, что дает им возможность создать рабочее место, выходящее за рамки обычного. Наша платформа создана для развития культуры общения, признания и роста, гарантируя, что каждый член команды чувствует себя ценным и вовлеченным.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для внутренней сети.
Papyrs
papyrs.com
Создайте красивый вики-сайт или интранет-сайт с помощью перетаскивания или уценки. Легко делитесь знаниями внутри своей команды или компании.
Workrede
workrede.com
Доказано, что приложение Red e App создает полезные, содержательные и эффективные связи с вашими сотрудниками, не работающими на рабочем месте.
Octonius
octonius.com
Попрощайтесь с хаосом и головной болью электронной почты. Octonius — это универсальная платформа управления работой, необходимая вашим командам для совместной работы, выполнения задач и более быстрого достижения результатов. Работайте вместе умнее, а не усерднее.
Bisner
bisner.com
Расширьте возможности более тесного сотрудничества, надежных отношений и динамичного общения — и все это на одной гибкой платформе. Держите всех на связи и создавайте динамичное сообщество.
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way предлагает привлекательную платформу, позволяющую вам и вашей команде использовать больше возможностей для улучшения, отслеживать ход каждого улучшения и выявлять любые узкие места в этом процессе. Lean Way не только поможет вам использовать больше возможностей; это также поможет вам реализовать больше улучшений для обеспечения максимального эффекта.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — это расширение для SharePoint, содержащее библиотеку настраиваемых веб-частей и готовых к использованию инструментов. Он упрощает процесс разработки цифровых рабочих мест, экономит время пользователей за счет устранения необходимости сложного кодирования и длительных процессов разработки. Sprocket 365, разработанный специально для SharePoint, расширяет возможности цифровых рабочих мест с помощью удобных, экономящих время инструментов, регулярных обновлений и надежной поддержки, оптимизированных для Microsoft 365.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб-дизайна на разработку веб-приложений. Его первым коммерческим приложением был Basecamp, за ним последовали Backpack, Campfire и Highrise. Платформа веб-приложений с открытым исходным кодом Ruby on Rails изначально была создана для внутреннего использования в 37signals, а затем была публично выпущена в 2004 году. В феврале 2014 года компания приняла новую стратегию, полностью сосредоточившись на своем флагманском продукте, пакете программного обеспечения, также называемом Basecamp. и переименование компании из 37signals в Basecamp. Джейсон Фрид и Дэвид Хайнемайер Ханссон опубликовали несколько книг под названием 37signals.
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot — это ведущее решение для управления контентом, обеспечивающее великолепный цифровой опыт с помощью гибкой, быстрой и безопасной платформы, которой мировые бренды могут доверять, чтобы постоянно совершенствовать свой подход к контенту.
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваемый портал). 2. Индивидуальный (индивидуальный портал, созданный на основе инфраструктуры Clinked в соответствии с вашими конкретными требованиями). 3. Виртуальная комната данных. Все порталы предлагают широкий спектр функций, некоторые из которых перечислены ниже. Улучшите свой бизнес-имидж * Клиентский портал Clinked может быть настроен и снабжен белой маркировкой. * Используйте свой собственный URL-адрес, например. https://clients.yourcompany.com. * Фирменные мобильные приложения доступны для Android и iOS. Сотрудничать и общаться * Обновляйте клиентов с помощью потоков активности в реальном времени и управления ходом проекта. * Назначайте задачи отдельным членам команды или делите рабочую нагрузку с несколькими пользователями. * Проводите эффективные дискуссии, общайтесь с помощью @mentions, мгновенных 1-2-1, группового чата и микроблогов. * Полнотекстовый поиск. Безопасный клиентский портал * 256-битный SSL при передаче и шифрование AES в состоянии покоя. * Двухфакторная аутентификация для безопасного доступа к вашему решению. * Администраторы учетных записей могут просматривать всю активность пользователей в журнале аудита. Альтернатива FTP №1 * Перетаскивайте файлы и папки, чтобы делиться большими файлами. * Находите и открывайте файлы и папки с помощью универсальной панели поиска. * Просматривайте свои документы в режиме реального времени без необходимости их загрузки. Интеграции * Встроенная интеграция с Google Workspace. * Встроенная интеграция с AdobeSign, DocuSign и JotForm. * Автоматизируйте задачи и действия с помощью более чем 3000 приложений через Zapier. * Публичный API. Полностью индивидуальный портал, созданный по вашим спецификациям * Построен на надежной инфраструктуре, сертифицированной Clinked ISO. * Выбирайте из огромного множества существующих функций. * Добавляйте новые уникальные функции, необходимые вашему бизнесу. * Пользовательский интерфейс, соответствующий вашему варианту использования и рабочему процессу. * Простой процесс проектирования. * Быстрая доставка.
Convo
convo.com
Convo — это инструмент делового сотрудничества для быстро развивающихся команд, позволяющий централизованно обмениваться, организовывать и безопасно архивировать информацию. Наши сообщения в режиме реального времени и интеллектуальные уведомления помогут завершить проекты быстрее, чем когда-либо. С помощью Convo можно задавать вопросы своей команде, делиться обновлениями проекта, просматривать файлы, комментировать или оставлять понятные отзывы, где бы они ни находились. Соберите все свои умственные способности в одном месте. Для выполнения работы не придется ждать, пока вы вернетесь в офис. Предотвратите задержки в принятии решений, когда вы в пути, с помощью нашего удобного мобильного приложения. Вы можете быстро открывать документы прямо с телефона. Выделите эту важную деталь на слайде 15 или ответьте на вопрос на странице 20. Работайте так, как будто товарищи по команде сидят рядом с вами. Теперь Convo также предлагает решение для автоматизации рабочих процессов, которое помогает оптимизировать и автоматизировать повторяющиеся бизнес-задачи, свести к минимуму вероятность ошибок и повысить общую эффективность. Это, в свою очередь, значительно улучшает ваш бизнес-процесс и экономит много времени и усилий при маршрутизации заявок. Менеджеры могут принимать более быстрые и разумные решения, а сотрудники получают возможность сотрудничать более продуктивно и гибко. Среди примечательных рабочих процессов, которые предлагает Convo, — заявление на отпуск, адаптация сотрудников, процесс утверждения, заявки на командировки и многое другое. Convo удобно доступен в Интернете, на iOS и Android.
Happeo
happeo.com
Happeo — это интранет на базе искусственного интеллекта, который занимает первое место среди организаций Google Workspace. Мы создаем цифровые дома, где организации остаются на связи и повышают эффективность, наводя порядок в информационный хаос, обеспечивая структурированное управление знаниями и объединяясь в одну команду. Мы создаем эти цифровые дома, уникальные для каждого клиента, и предоставляем им пространство для решения проблем, с которыми сталкиваются внутренние операции. Затем мы сочетаем это с нашими возможностями искусственного интеллекта, которые интуитивно обучаются и растут вместе с компанией и каждым пользователем, автоматизируют трудоемкие процессы, требующие ручного управления, и обеспечивают организационную согласованность посредством быстрого и интеллектуального обнаружения информации.
Jostle
jostle.us
Платформа успеха сотрудников Jostle — это место, где все общаются, общаются и празднуют на работе. Это сердцебиение нашей компании, которое помогло сотрудникам более чем 1000 организаций легко присоединиться и внести свой вклад где угодно и когда угодно. Благодаря лучшим в отрасли показателям участия мы вносим радость в работу и жизнь в организации.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — это ведущая платформа для общения между сотрудниками, которая помогает вашим сотрудникам достигать целей посредством общения и сообществ. Ранее COYO (Германия), Smarp (Финляндия) и Jubiwee (Франция)
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощников на рабочем месте с искусственным интеллектом, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, специальные сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования, способствуя созданию культуры на рабочем месте, где сотрудники чувствуют себя ценными, оцененными и связанными. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях в компании, создавая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятыми. Признавайте свою команду значимым образом. Совместите основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневную поддержку команды. Повысьте узнаваемость с помощью обширного каталога наград, включая подарочные карты, сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте этапы и распознавание юбилеев. Отпразднуйте день рождения или годовщину каждого товарища по команде с помощью автоматизированных настраиваемых сообщений. Полная интеграция с Microsoft Teams и Slack Engage там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлением данных в реальном времени. Введите данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Повысьте вовлеченность сотрудников. Используйте обновления для генеральных директоров и руководителей, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и опросы удовлетворенности для повышения вовлеченности. Оптимизируйте внутренние коммуникации. Используйте такие инструменты, как шаблоны AMA, ленты новостей, шаблоны справки, групповые каналы, ледоколы, средства управления идеями, внутренние вики-страницы и инструменты для встреч, чтобы улучшить рабочие процессы общения. Повысьте производительность команды. Используйте ежедневные отчеты, повестки дня, заметки о встречах, отзывы о продуктах, списки побед и облегченную CRM для продаж, чтобы повысить производительность. Упрощение HR и рекрутинга. Внедряйте опросы по льготам для сотрудников, собеседования при увольнении, оценки eNPS, внутренние рекомендации, вопросы на собеседованиях и отзывы о новых сотрудниках, а также отслеживание рабочего времени подрядчиков и другие шаблоны HR.
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, интегрируемая с Microsoft Office. Запущенная в 2001 году, SharePoint в основном продается как система управления и хранения документов, но продукт обладает широкими возможностями настройки, и его использование существенно различается в разных организациях.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это ориентированное на людей программное обеспечение для признания и вознаграждения, которое объединяет вашу компанию и привлекает ваших сотрудников посредством благодарности и социальных связей. Мы создаем привлекательный опыт для команд через сообщество и связи, поощряя при этом частое признание и вознаграждение, а также предоставляя действенную информацию для сотрудников. Со средним уровнем внедрения 96% и встроенной интеграцией со Slack, Microsoft Teams, ADP, Workday или любым HRIS. Никогда еще не было так просто иметь программное обеспечение, которое любят использовать ваши сотрудники, но при этом оно облегчает вашу работу!
Process Street
process.st
Process Street — это первая в мире платформа управления процессами, основанная на искусственном интеллекте. Мы помогаем командам делиться своими основными процессами, а затем превращать их в мощные рабочие процессы без программирования. Начните с адаптации сотрудников, чтобы подготовить новых сотрудников к успеху, а затем создайте всевозможные рабочие процессы, такие как внедрение клиентов, утверждение контента и проверка арендаторов. Управляйте вики своей команды и справочником компании на 100% бесплатно. Присоединяйтесь к Salesforce, Colliers, Drift и более чем 3000 другим пользователям Process Street уже сегодня.
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — это платформа для взаимодействия с сотрудниками на базе искусственного интеллекта, в основе которой лежит наиболее полная интранет-сеть. Simpplr — единственная платформа, которая объединяет взаимодействие, возможности и услуги сотрудников, используя самые современные модели искусственного интеллекта для обеспечения бесперебойного, сплоченного и персонализированного опыта сотрудников. Наши клиенты, которым доверяют более 1000+ ведущих брендов, включая Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign и AAA, добиваются измеримых улучшений в вовлеченности сотрудников, производительности и ускорении эффективности бизнеса.