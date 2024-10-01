Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для внутренней сети сотрудников - Самые популярные приложения - Нидерланды

Интранет — это ограниченная частная сеть, доступная в Интернете и обычно используемая определенной группой, например командой или компанией. Интранет сотрудников предназначен для того, чтобы предложить сотрудникам централизованную платформу для совместной работы, обмена медиа, общения, обучения, обратной связи и выполнения различных других задач. Решения для внутренней сети сотрудников позволяют компаниям выбирать или комбинировать функции различных типов программного обеспечения, таких как системы внутренней связи или системы управления бизнес-контентом. Если в интрасети нет встроенной функции, она часто интегрируется с популярными программными решениями, позволяя пользователям получать доступ к этим инструментам непосредственно из портала интрасети.