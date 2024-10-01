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Программное обеспечение для внутренней сети сотрудников - Самые популярные приложения - Новая Каледония

Интранет — это ограниченная частная сеть, доступная в Интернете и обычно используемая определенной группой, например командой или компанией. Интранет сотрудников предназначен для того, чтобы предложить сотрудникам централизованную платформу для совместной работы, обмена медиа, общения, обучения, обратной связи и выполнения различных других задач. Решения для внутренней сети сотрудников позволяют компаниям выбирать или комбинировать функции различных типов программного обеспечения, таких как системы внутренней связи или системы управления бизнес-контентом. Если в интрасети нет встроенной функции, она часто интегрируется с популярными программными решениями, позволяя пользователям получать доступ к этим инструментам непосредственно из портала интрасети.

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Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, интегрируемая с Microsoft Office. Запущенная в 2001 году, SharePoint в основном продается как система управления и хранения документов, но продукт обладает широкими возможностями настройки, и его использование существенно различается в разных орг...

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасет...

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям вести структурированный диалог со своими сотрудниками, работающими на переднем крае, поддерживать и информировать своих сотрудников из любого места и в любое время. Решение, доступное как на мобильных устройствах...

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo — это интранет на базе искусственного интеллекта, который занимает первое место среди организаций Google Workspace. Мы создаем цифровые дома, где организации остаются на связи и повышают эффективность, наводя порядок в информационный хаос, обеспечивая структурированное управление знаниями и о...

Jostle

Jostle

jostle.us

Платформа успеха сотрудников Jostle — это место, где все общаются, общаются и празднуют на работе. Это сердцебиение нашей компании, которое помогло сотрудникам более чем 1000 организаций легко присоединиться и внести свой вклад где угодно и когда угодно. Благодаря лучшим в отрасли показателям участи...

Process Street

Process Street

process.st

Process Street — это первая в мире платформа управления процессами, основанная на искусственном интеллекте. Мы помогаем командам делиться своими основными процессами, а затем превращать их в мощные рабочие процессы без программирования. Начните с адаптации сотрудников, чтобы подготовить новых сотруд...

Tixio

Tixio

tixio.io

Tixio — это виртуальное рабочее пространство для организации цифрового беспорядка, общения с командой и синхронизации в реальном времени/асинхронно. Представьте себе, сколько времени вы могли бы сэкономить, если бы все было в одном месте и была возможность поделиться сразу. Управляйте неограниченным...

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr — это платформа для взаимодействия с сотрудниками на базе искусственного интеллекта, в основе которой лежит наиболее полная интранет-сеть. Simpplr — единственная платформа, которая объединяет взаимодействие, возможности и услуги сотрудников, используя самые современные модели искусственного ...

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая...

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot — это ведущее решение для управления контентом, обеспечивающее великолепный цифровой опыт с помощью гибкой, быстрой и безопасной платформы, которой мировые бренды могут доверять, чтобы постоянно совершенствовать свой подход к контенту.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity — это ориентированное на людей программное обеспечение для признания и вознаграждения, которое объединяет вашу компанию и привлекает ваших сотрудников посредством благодарности и социальных связей. Мы создаем привлекательный опыт для команд через сообщество и связи, поощряя при этом часто...

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo — это ведущая платформа для общения между сотрудниками, которая помогает вашим сотрудникам достигать целей посредством общения и сообществ. Ранее COYO (Германия), Smarp (Финляндия) и Jubiwee (Франция)

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников ...

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.

Workrede

Workrede

workrede.com

Доказано, что приложение Red e App создает полезные, содержательные и эффективные связи с вашими сотрудниками, не работающими на рабочем месте.

Convo

Convo

convo.com

Convo — это инструмент делового сотрудничества для быстро развивающихся команд, позволяющий централизованно обмениваться, организовывать и безопасно архивировать информацию. Наши сообщения в режиме реального времени и интеллектуальные уведомления помогут завершить проекты быстрее, чем когда-либо. С ...

Sprocket 365

Sprocket 365

sprocket365.com

Sprocket 365 — это расширение для SharePoint, содержащее библиотеку настраиваемых веб-частей и готовых к использованию инструментов. Он упрощает процесс разработки цифровых рабочих мест, экономит время пользователей за счет устранения необходимости сложного кодирования и длительных процессов разрабо...

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit — это совместная платформа для командной работы. Предоставление полного спектра функций для подключения, общения и совместной работы в одном простом обзоре. Все функции расположены именно там, где вы ожидаете, и охватывают три основные области: 1) Совместная работа. Обеспечьте совместное ...

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваем...

Papyrs

Papyrs

papyrs.com

Создайте красивый вики-сайт или интранет-сайт с помощью перетаскивания или уценки. Легко делитесь знаниями внутри своей команды или компании.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

Сотрудничайте с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифровых рабочих мест в Microsoft, Google, Salesforce и других средах совместной ...

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...

Appspace

Appspace

appspace.com

Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...

Octonius

Octonius

octonius.com

Попрощайтесь с хаосом и головной болью электронной почты. Octonius — это универсальная платформа управления работой, необходимая вашим командам для совместной работы, выполнения задач и более быстрого достижения результатов. Работайте вместе умнее, а не усерднее.

Woliba

Woliba

woliba.io

В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует ...

The Lean Way

The Lean Way

theleanway.net

Lean Way предлагает привлекательную платформу, позволяющую вам и вашей команде использовать больше возможностей для улучшения, отслеживать ход каждого улучшения и выявлять любые узкие места в этом процессе. Lean Way не только поможет вам использовать больше возможностей; это также поможет вам реализ...

Bisner

Bisner

bisner.com

Расширьте возможности более тесного сотрудничества, надежных отношений и динамичного общения — и все это на одной гибкой платформе. Держите всех на связи и создавайте динамичное сообщество.

Engynn

Engynn

engynn-intranet.com

Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для...

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Чтобы выиграть войну с талантами, вам нужен молниеносный процесс найма и надежная система для последовательного общения как с кандидатами, так и с сотрудниками. Team Engine помогает вам привлекать больше кандидатов, быстрее нанимать их и, что особенно важно, поддерживать их заинтересованность на про...

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