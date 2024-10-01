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Программное обеспечение для внутренней сети сотрудников - Самые популярные приложения - Мозамбик
Интранет — это ограниченная частная сеть, доступная в Интернете и обычно используемая определенной группой, например командой или компанией. Интранет сотрудников предназначен для того, чтобы предложить сотрудникам централизованную платформу для совместной работы, обмена медиа, общения, обучения, обратной связи и выполнения различных других задач. Решения для внутренней сети сотрудников позволяют компаниям выбирать или комбинировать функции различных типов программного обеспечения, таких как системы внутренней связи или системы управления бизнес-контентом. Если в интрасети нет встроенной функции, она часто интегрируется с популярными программными решениями, позволяя пользователям получать доступ к этим инструментам непосредственно из портала интрасети.
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Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, интегрируемая с Microsoft Office. Запущенная в 2001 году, SharePoint в основном продается как система управления и хранения документов, но продукт обладает широкими возможностями настройки, и его использование существенно различается в разных орг...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб...
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасет...
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...
Speakap
speakap.com
Speakap предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям вести структурированный диалог со своими сотрудниками, работающими на переднем крае, поддерживать и информировать своих сотрудников из любого места и в любое время. Решение, доступное как на мобильных устройствах...
Happeo
happeo.com
Happeo — это интранет на базе искусственного интеллекта, который занимает первое место среди организаций Google Workspace. Мы создаем цифровые дома, где организации остаются на связи и повышают эффективность, наводя порядок в информационный хаос, обеспечивая структурированное управление знаниями и о...
Jostle
jostle.us
Платформа успеха сотрудников Jostle — это место, где все общаются, общаются и празднуют на работе. Это сердцебиение нашей компании, которое помогло сотрудникам более чем 1000 организаций легко присоединиться и внести свой вклад где угодно и когда угодно. Благодаря лучшим в отрасли показателям участи...
Process Street
process.st
Process Street — это первая в мире платформа управления процессами, основанная на искусственном интеллекте. Мы помогаем командам делиться своими основными процессами, а затем превращать их в мощные рабочие процессы без программирования. Начните с адаптации сотрудников, чтобы подготовить новых сотруд...
Tixio
tixio.io
Tixio — это виртуальное рабочее пространство для организации цифрового беспорядка, общения с командой и синхронизации в реальном времени/асинхронно. Представьте себе, сколько времени вы могли бы сэкономить, если бы все было в одном месте и была возможность поделиться сразу. Управляйте неограниченным...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — это платформа для взаимодействия с сотрудниками на базе искусственного интеллекта, в основе которой лежит наиболее полная интранет-сеть. Simpplr — единственная платформа, которая объединяет взаимодействие, возможности и услуги сотрудников, используя самые современные модели искусственного ...
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая...
Brightspot
brightspot.com
Brightspot — это ведущее решение для управления контентом, обеспечивающее великолепный цифровой опыт с помощью гибкой, быстрой и безопасной платформы, которой мировые бренды могут доверять, чтобы постоянно совершенствовать свой подход к контенту.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это ориентированное на людей программное обеспечение для признания и вознаграждения, которое объединяет вашу компанию и привлекает ваших сотрудников посредством благодарности и социальных связей. Мы создаем привлекательный опыт для команд через сообщество и связи, поощряя при этом часто...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — это ведущая платформа для общения между сотрудниками, которая помогает вашим сотрудникам достигать целей посредством общения и сообществ. Ранее COYO (Германия), Smarp (Финляндия) и Jubiwee (Франция)
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников ...
Workrede
workrede.com
Доказано, что приложение Red e App создает полезные, содержательные и эффективные связи с вашими сотрудниками, не работающими на рабочем месте.
Convo
convo.com
Convo — это инструмент делового сотрудничества для быстро развивающихся команд, позволяющий централизованно обмениваться, организовывать и безопасно архивировать информацию. Наши сообщения в режиме реального времени и интеллектуальные уведомления помогут завершить проекты быстрее, чем когда-либо. С ...
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — это расширение для SharePoint, содержащее библиотеку настраиваемых веб-частей и готовых к использованию инструментов. Он упрощает процесс разработки цифровых рабочих мест, экономит время пользователей за счет устранения необходимости сложного кодирования и длительных процессов разрабо...
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это совместная платформа для командной работы. Предоставление полного спектра функций для подключения, общения и совместной работы в одном простом обзоре. Все функции расположены именно там, где вы ожидаете, и охватывают три основные области: 1) Совместная работа. Обеспечьте совместное ...
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваем...
Papyrs
papyrs.com
Создайте красивый вики-сайт или интранет-сайт с помощью перетаскивания или уценки. Легко делитесь знаниями внутри своей команды или компании.
AvePoint
avepoint.com
Сотрудничайте с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифровых рабочих мест в Microsoft, Google, Salesforce и других средах совместной ...
Groupsite
groupsite.com
Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...
Octonius
octonius.com
Попрощайтесь с хаосом и головной болью электронной почты. Octonius — это универсальная платформа управления работой, необходимая вашим командам для совместной работы, выполнения задач и более быстрого достижения результатов. Работайте вместе умнее, а не усерднее.
Woliba
woliba.io
В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует ...
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way предлагает привлекательную платформу, позволяющую вам и вашей команде использовать больше возможностей для улучшения, отслеживать ход каждого улучшения и выявлять любые узкие места в этом процессе. Lean Way не только поможет вам использовать больше возможностей; это также поможет вам реализ...
Bisner
bisner.com
Расширьте возможности более тесного сотрудничества, надежных отношений и динамичного общения — и все это на одной гибкой платформе. Держите всех на связи и создавайте динамичное сообщество.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для...
Team Engine
teamengine.io
Чтобы выиграть войну с талантами, вам нужен молниеносный процесс найма и надежная система для последовательного общения как с кандидатами, так и с сотрудниками. Team Engine помогает вам привлекать больше кандидатов, быстрее нанимать их и, что особенно важно, поддерживать их заинтересованность на про...