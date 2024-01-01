Employee Intranet Software - Самые популярные приложения
An intranet is a restricted, private network accessible online, typically used by a specific group such as a team or company. Employee intranets are designed to offer staff a centralized platform for collaboration, media sharing, communication, training, feedback, and various other tasks. Employee intranet solutions enable companies to select or combine features from different types of software, like internal communications or business content management systems. If an intranet lacks a native feature, it often integrates with popular software solutions, allowing users to access these tools directly from within the intranet portal.
Отправить новое приложение
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, интегрируемая с Microsoft Office. Запущенная в 2001 году, SharePoint в основном продается как система управления и хранения документов, но продукт обладает широкими возможностями настройки, и его использование существенно различается в разных орг...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Workvivo
workvivo.com
Вовлекайте, вовлекайте и легко связывайте свою компанию с Workvivo™. Программное обеспечение для вовлечения сотрудников, созданное для развития богатой корпоративной культуры. Забронируйте демо здесь!
Softr Studio
softr.io
Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.
Speakap
speakap.com
Ваш централизованный внутренний коммуникационный центр для подключения, обучения и вовлечения рассредоточенных сотрудников, когда это наиболее важно.
Happeo
happeo.com
Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!
Process Street
process.st
Программное обеспечение для контрольных списков и рабочих процессов для бизнеса. Создавайте повторяющиеся процессы и стандартные рабочие процедуры за считанные секунды. Начните бесплатно.
Jostle
jostle.us
Простое облачное решение для интрасети Jostle; интранет нового поколения, который повышает вовлеченность сотрудников и внутренние коммуникации.
Tixio
tixio.io
Ускорьте свою командную работу с помощью индивидуального рабочего пространства. Добавляйте информационные панели, вики, файлы и многое другое! Оптимизируйте рабочий процесс с помощью управления задачами и командных бесед.
Assembly
joinassembly.com
Сборка — это платформа для вовлечения, согласования и повышения производительности сотрудников. С помощью Ассамблеи ваша команда и/или компания поднимет планку признания, что поможет привлечь, удержать и мотивировать членов команды.
Motivosity
motivosity.com
Самая гибкая структура ценообразования. Доступно для малого и среднего бизнеса, отлично подходит для компании любого размера. Нам доверяют тысячи пользователей. Получите бесплатную демо-версию сегодня!
LumApps
lumapps.com
LumApps — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая обеспечивает каждому сотруднику персонализированное общение, независимо от его местоположения и языка, и дает им возможность выполнять свою работу максимально эффективно.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.
Talkspirit
talkspirit.com
Работайте по-другому. Довольно просто. Talkspirit упрощает обмен информацией, активизирует обмены и оптимизирует работу с помощью универсальной платформы для совместной работы.
Convo
convo.com
Convo — это универсальный инструмент для совместной работы и общения. Это просто и предлагает все необходимое для совместной работы быстро развивающейся команды.
Simpplr
simpplr.com
Преобразуйте внутренние коммуникации с помощью программного обеспечения для интрасети. Узнайте, как Simpplr объединяет и привлекает сотрудников для повышения производительности и удержания сотрудников.
Haiilo
haiilo.com
Задействуйте свою трансформацию и своих людей. Найдите и активируйте триггеры вовлеченности сотрудников в своей команде для успешной трансформации — за 10 минут в неделю.
Samepage
samepage.io
Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...
Brightspot
brightspot.com
Быстрый. Без головы. Модульный. Brightspot® CMS помогает всемирно признанным компаниям трансформировать бизнес-контент и цифровой опыт, создавая цифровой опыт в больших масштабах с поразительной скоростью.
Octonius
octonius.com
Попрощайтесь с хаосом и головной болью электронной почты. Octonius — это универсальная платформа управления работой, необходимая вашим командам для совместной работы, выполнения задач и более быстрого достижения результатов. Работайте вместе умнее, а не усерднее.
Clinked
clinked.com
Клиентский портал Clinked — ведущее программное обеспечение для онлайн-сотрудничества. Безопасный, мобильный и легко настраиваемый. Делитесь файлами, общайтесь и управляйте проектами с легкостью.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — это расширение для SharePoint, содержащее библиотеку настраиваемых веб-частей и готовых к использованию инструментов. Он упрощает процесс разработки цифровых рабочих мест, экономит время пользователей за счет устранения необходимости сложного кодирования и длительных процессов разрабо...
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way предлагает привлекательную платформу, позволяющую вам и вашей команде использовать больше возможностей для улучшения, отслеживать ход каждого улучшения и выявлять любые узкие места в этом процессе. Lean Way не только поможет вам использовать больше возможностей; это также поможет вам реализ...
Bisner
bisner.com
Расширьте возможности более тесного сотрудничества, надежных отношений и динамичного общения — и все это на одной гибкой платформе. Держите всех на связи и создавайте динамичное сообщество.
Workrede
workrede.com
Доказано, что приложение Red e App создает полезные, содержательные и эффективные связи с вашими сотрудниками, не работающими на рабочем месте.
Papyrs
papyrs.com
Создайте красивый вики-сайт или интранет-сайт с помощью перетаскивания или уценки. Легко делитесь знаниями внутри своей команды или компании.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для...
Woliba
woliba.io
В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует ...
AvePoint
avepoint.com
Сотрудничайте с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифровых рабочих мест в Microsoft, Google, Salesforce и других средах совместной ...
Groupsite
groupsite.com
Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...
Team Engine
teamengine.io
Набирайте, нанимайте и управляйте безнастолочными командами. Платформа автоматизации управления персоналом, которая помогает вам развивать и вовлекать своих рабочих.