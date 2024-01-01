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Employee Intranet Software - Самые популярные приложения

An intranet is a restricted, private network accessible online, typically used by a specific group such as a team or company. Employee intranets are designed to offer staff a centralized platform for collaboration, media sharing, communication, training, feedback, and various other tasks. Employee intranet solutions enable companies to select or combine features from different types of software, like internal communications or business content management systems. If an intranet lacks a native feature, it often integrates with popular software solutions, allowing users to access these tools directly from within the intranet portal.

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Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, интегрируемая с Microsoft Office. Запущенная в 2001 году, SharePoint в основном продается как система управления и хранения документов, но продукт обладает широкими возможностями настройки, и его использование существенно различается в разных орг...

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Вовлекайте, вовлекайте и легко связывайте свою компанию с Workvivo™. Программное обеспечение для вовлечения сотрудников, созданное для развития богатой корпоративной культуры. Забронируйте демо здесь!

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.

Speakap

Speakap

speakap.com

Ваш централизованный внутренний коммуникационный центр для подключения, обучения и вовлечения рассредоточенных сотрудников, когда это наиболее важно.

Happeo

Happeo

happeo.com

Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!

Process Street

Process Street

process.st

Программное обеспечение для контрольных списков и рабочих процессов для бизнеса. Создавайте повторяющиеся процессы и стандартные рабочие процедуры за считанные секунды. Начните бесплатно.

Jostle

Jostle

jostle.us

Простое облачное решение для интрасети Jostle; интранет нового поколения, который повышает вовлеченность сотрудников и внутренние коммуникации.

Tixio

Tixio

tixio.io

Ускорьте свою командную работу с помощью индивидуального рабочего пространства. Добавляйте информационные панели, вики, файлы и многое другое! Оптимизируйте рабочий процесс с помощью управления задачами и командных бесед.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Сборка — это платформа для вовлечения, согласования и повышения производительности сотрудников. С помощью Ассамблеи ваша команда и/или компания поднимет планку признания, что поможет привлечь, удержать и мотивировать членов команды.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Самая гибкая структура ценообразования. Доступно для малого и среднего бизнеса, отлично подходит для компании любого размера. Нам доверяют тысячи пользователей. Получите бесплатную демо-версию сегодня!

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая обеспечивает каждому сотруднику персонализированное общение, независимо от его местоположения и языка, и дает им возможность выполнять свою работу максимально эффективно.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Работайте по-другому. Довольно просто. Talkspirit упрощает обмен информацией, активизирует обмены и оптимизирует работу с помощью универсальной платформы для совместной работы.

Convo

Convo

convo.com

Convo — это универсальный инструмент для совместной работы и общения. Это просто и предлагает все необходимое для совместной работы быстро развивающейся команды.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Преобразуйте внутренние коммуникации с помощью программного обеспечения для интрасети. Узнайте, как Simpplr объединяет и привлекает сотрудников для повышения производительности и удержания сотрудников.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Задействуйте свою трансформацию и своих людей. Найдите и активируйте триггеры вовлеченности сотрудников в своей команде для успешной трансформации — за 10 минут в неделю.

Samepage

Samepage

samepage.io

Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Быстрый. Без головы. Модульный. Brightspot® CMS помогает всемирно признанным компаниям трансформировать бизнес-контент и цифровой опыт, создавая цифровой опыт в больших масштабах с поразительной скоростью.

Octonius

Octonius

octonius.com

Попрощайтесь с хаосом и головной болью электронной почты. Octonius — это универсальная платформа управления работой, необходимая вашим командам для совместной работы, выполнения задач и более быстрого достижения результатов. Работайте вместе умнее, а не усерднее.

Clinked

Clinked

clinked.com

Клиентский портал Clinked — ведущее программное обеспечение для онлайн-сотрудничества. Безопасный, мобильный и легко настраиваемый. Делитесь файлами, общайтесь и управляйте проектами с легкостью.

Sprocket 365

Sprocket 365

sprocket365.com

Sprocket 365 — это расширение для SharePoint, содержащее библиотеку настраиваемых веб-частей и готовых к использованию инструментов. Он упрощает процесс разработки цифровых рабочих мест, экономит время пользователей за счет устранения необходимости сложного кодирования и длительных процессов разрабо...

The Lean Way

The Lean Way

theleanway.net

Lean Way предлагает привлекательную платформу, позволяющую вам и вашей команде использовать больше возможностей для улучшения, отслеживать ход каждого улучшения и выявлять любые узкие места в этом процессе. Lean Way не только поможет вам использовать больше возможностей; это также поможет вам реализ...

Bisner

Bisner

bisner.com

Расширьте возможности более тесного сотрудничества, надежных отношений и динамичного общения — и все это на одной гибкой платформе. Держите всех на связи и создавайте динамичное сообщество.

Workrede

Workrede

workrede.com

Доказано, что приложение Red e App создает полезные, содержательные и эффективные связи с вашими сотрудниками, не работающими на рабочем месте.

Papyrs

Papyrs

papyrs.com

Создайте красивый вики-сайт или интранет-сайт с помощью перетаскивания или уценки. Легко делитесь знаниями внутри своей команды или компании.

Engynn

Engynn

engynn-intranet.com

Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для...

Woliba

Woliba

woliba.io

В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует ...

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

Сотрудничайте с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифровых рабочих мест в Microsoft, Google, Salesforce и других средах совместной ...

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...

Appspace

Appspace

appspace.com

Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Набирайте, нанимайте и управляйте безнастолочными командами. Платформа автоматизации управления персоналом, которая помогает вам развивать и вовлекать своих рабочих.

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