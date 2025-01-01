Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для опыта сотрудников
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для опыта сотрудников - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для взаимодействия с сотрудниками помогает предприятиям управлять, отслеживать и улучшать восприятие сотрудниками своих ролей и общего опыта работы в компании. Консолидируя различные системы и точки доступа в единую, удобную для пользователя платформу, она упрощает коммуникацию и поддерживает развитие целостной и привлекательной корпоративной культуры. Эта технология особенно полезна для удаленных и гибридных команд, поскольку она служит централизованным центром, обеспечивающим легкий доступ к необходимому программному обеспечению, информации о компании и программам развития культуры. Он также включает инструменты для командного и карьерного развития, а также интегрированные приложения для управления аналитикой персонала. Эти приложения дают представление о неэффективности рабочего места и бюрократических проблемах, которые могут расстраивать сотрудников, стремясь снизить стресс за счет упрощения стека технологий до единой точки контакта. Опыт сотрудников можно разделить на цифровые, физические и культурные аспекты. Менеджеры по персоналу и руководители используют эти платформы для отслеживания тенденций производительности, уровня вовлеченности и доставки целевых сообщений. Сотрудники используют платформу для доступа к информации о заработной плате и льготах, а также для взаимодействия с модулями производительности и обратной связи для личного и командного развития. Опросы используются для сбора обратной связи, а программное обеспечение для HR-аналитики помогает выявить болевые точки, отслеживая показатели удержания и текучести кадров.

Отправить новое приложение


Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.

15Five

15Five

15five.com

15Five — платформа управления эффективностью и вовлечением сотрудников, предлагающая инструменты для обратной связи, оценки производительности и отслеживания целей.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity — это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и благодарности в командах.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.

Microsoft Viva Glint US

Microsoft Viva Glint US

microsoft.com

Microsoft Viva Glint - платформа для анализа обратной связи сотрудников и улучшения вовлеченности, поддерживающая принятие обоснованных решений в организации.

Zoios

Zoios

zoios.io

Zoios помогает организациям создавать продуктивные рабочие места, превращая данные в действенные идеи для улучшения рабочей среды и повышения вовлеченности сотрудников.

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Culture Amp - платформа для сбора и анализа отзывов сотрудников, помогающая компаниям улучшать вовлеченность и производительность команд.

Quantum Workplace

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Квантовое рабочее место — это платформа для улучшения вовлеченности сотрудников через опросы, обратную связь и инструменты для отслеживания целей.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly - это ПО для управления производительностью, которое упрощает оценки, внедряя элементы вовлеченности сотрудников и 360-градусные отзывы.

Huler

Huler

huler.io

Huler - приложение для оптимизации рабочих процессов, управления талантами и повышения вовлеченности сотрудников через централизованную информацию и аналитику.

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle — платформа для вовлечения сотрудников и признания, предлагающая обмен наградных баллов на подарочные карты и товары, инструмент для учета абонементов и программ оздоровления.

Cooleaf

Cooleaf

cooleaf.com

Cooleaf — приложение для повышения вовлеченности сотрудников через признание, опросы и инициативы, поддерживающее анализ и совместную работу в команде.

Reflektive

Reflektive

reflektive.com

Reflektive - платформа для управления эффективностью, которая улучшает вовлеченность сотрудников и производительность с помощью обратной связи и аналитики.

Spectiv

Spectiv

decisionwise.com

Spectiv — это платформа для сбора анонимной обратной связи сотрудников через опросы и оценки 360 градусов, обеспечивающая конфиденциальность и удобную интеграцию.

Microsoft Viva Glint EU

Microsoft Viva Glint EU

microsoft.com

Microsoft Viva Glint EU - платформа для сбора и анализа обратной связи сотрудников, направленная на улучшение вовлеченности и производительности в организациях.

Kudos

Kudos

kudos.com

Kudos - платформа для признания сотрудников, помогающая организациям улучшить вовлеченность сотрудников и корпоративную культуру через значимое признание.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.