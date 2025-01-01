Программное обеспечение для опыта сотрудников - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для взаимодействия с сотрудниками помогает предприятиям управлять, отслеживать и улучшать восприятие сотрудниками своих ролей и общего опыта работы в компании. Консолидируя различные системы и точки доступа в единую, удобную для пользователя платформу, она упрощает коммуникацию и поддерживает развитие целостной и привлекательной корпоративной культуры. Эта технология особенно полезна для удаленных и гибридных команд, поскольку она служит централизованным центром, обеспечивающим легкий доступ к необходимому программному обеспечению, информации о компании и программам развития культуры. Он также включает инструменты для командного и карьерного развития, а также интегрированные приложения для управления аналитикой персонала. Эти приложения дают представление о неэффективности рабочего места и бюрократических проблемах, которые могут расстраивать сотрудников, стремясь снизить стресс за счет упрощения стека технологий до единой точки контакта. Опыт сотрудников можно разделить на цифровые, физические и культурные аспекты. Менеджеры по персоналу и руководители используют эти платформы для отслеживания тенденций производительности, уровня вовлеченности и доставки целевых сообщений. Сотрудники используют платформу для доступа к информации о заработной плате и льготах, а также для взаимодействия с модулями производительности и обратной связи для личного и командного развития. Опросы используются для сбора обратной связи, а программное обеспечение для HR-аналитики помогает выявить болевые точки, отслеживая показатели удержания и текучести кадров.
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Workvivo
workvivo.com
Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
Blink
joinblink.com
Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.
15Five
15five.com
15Five — платформа управления эффективностью и вовлечением сотрудников, предлагающая инструменты для обратной связи, оценки производительности и отслеживания целей.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и благодарности в командах.
LumApps
lumapps.com
LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - платформа для анализа обратной связи сотрудников и улучшения вовлеченности, поддерживающая принятие обоснованных решений в организации.
Zoios
zoios.io
Zoios помогает организациям создавать продуктивные рабочие места, превращая данные в действенные идеи для улучшения рабочей среды и повышения вовлеченности сотрудников.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp - платформа для сбора и анализа отзывов сотрудников, помогающая компаниям улучшать вовлеченность и производительность команд.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Квантовое рабочее место — это платформа для улучшения вовлеченности сотрудников через опросы, обратную связь и инструменты для отслеживания целей.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - это ПО для управления производительностью, которое упрощает оценки, внедряя элементы вовлеченности сотрудников и 360-градусные отзывы.
Huler
huler.io
Huler - приложение для оптимизации рабочих процессов, управления талантами и повышения вовлеченности сотрудников через централизованную информацию и аналитику.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle — платформа для вовлечения сотрудников и признания, предлагающая обмен наградных баллов на подарочные карты и товары, инструмент для учета абонементов и программ оздоровления.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — приложение для повышения вовлеченности сотрудников через признание, опросы и инициативы, поддерживающее анализ и совместную работу в команде.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive - платформа для управления эффективностью, которая улучшает вовлеченность сотрудников и производительность с помощью обратной связи и аналитики.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv — это платформа для сбора анонимной обратной связи сотрудников через опросы и оценки 360 градусов, обеспечивающая конфиденциальность и удобную интеграцию.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint EU - платформа для сбора и анализа обратной связи сотрудников, направленная на улучшение вовлеченности и производительности в организациях.
Kudos
kudos.com
Kudos - платформа для признания сотрудников, помогающая организациям улучшить вовлеченность сотрудников и корпоративную культуру через значимое признание.
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