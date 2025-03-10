Программное обеспечение для опыта сотрудников - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для взаимодействия с сотрудниками помогает предприятиям управлять, отслеживать и улучшать восприятие сотрудниками своих ролей и общего опыта работы в компании. Консолидируя различные системы и точки доступа в единую, удобную для пользователя платформу, она упрощает коммуникацию и поддерживает развитие целостной и привлекательной корпоративной культуры. Эта технология особенно полезна для удаленных и гибридных команд, поскольку она служит централизованным центром, обеспечивающим легкий доступ к необходимому программному обеспечению, информации о компании и программам развития культуры. Он также включает инструменты для командного и карьерного развития, а также интегрированные приложения для управления аналитикой персонала. Эти приложения дают представление о неэффективности рабочего места и бюрократических проблемах, которые могут расстраивать сотрудников, стремясь снизить стресс за счет упрощения стека технологий до единой точки контакта. Опыт сотрудников можно разделить на цифровые, физические и культурные аспекты. Менеджеры по персоналу и руководители используют эти платформы для отслеживания тенденций производительности, уровня вовлеченности и доставки целевых сообщений. Сотрудники используют платформу для доступа к информации о заработной плате и льготах, а также для взаимодействия с модулями производительности и обратной связи для личного и командного развития. Опросы используются для сбора обратной связи, а программное обеспечение для HR-аналитики помогает выявить болевые точки, отслеживая показатели удержания и текучести кадров.
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Workvivo
workvivo.com
Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
Blink
joinblink.com
Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.
15Five
15five.com
15Five — платформа управления эффективностью и вовлечением сотрудников, предлагающая инструменты для обратной связи, оценки производительности и отслеживания целей.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и благодарности в командах.
LumApps
lumapps.com
LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - платформа для анализа обратной связи сотрудников и улучшения вовлеченности, поддерживающая принятие обоснованных решений в организации.
Zoios
zoios.io
Zoios помогает организациям создавать продуктивные рабочие места, превращая данные в действенные идеи для улучшения рабочей среды и повышения вовлеченности сотрудников.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp - платформа для сбора и анализа отзывов сотрудников, помогающая компаниям улучшать вовлеченность и производительность команд.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Квантовое рабочее место — это платформа для улучшения вовлеченности сотрудников через опросы, обратную связь и инструменты для отслеживания целей.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - это ПО для управления производительностью, которое упрощает оценки, внедряя элементы вовлеченности сотрудников и 360-градусные отзывы.
Huler
huler.io
Huler - приложение для оптимизации рабочих процессов, управления талантами и повышения вовлеченности сотрудников через централизованную информацию и аналитику.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle — платформа для вовлечения сотрудников и признания, предлагающая обмен наградных баллов на подарочные карты и товары, инструмент для учета абонементов и программ оздоровления.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — приложение для повышения вовлеченности сотрудников через признание, опросы и инициативы, поддерживающее анализ и совместную работу в команде.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive - платформа для управления эффективностью, которая улучшает вовлеченность сотрудников и производительность с помощью обратной связи и аналитики.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv — это платформа для сбора анонимной обратной связи сотрудников через опросы и оценки 360 градусов, обеспечивающая конфиденциальность и удобную интеграцию.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-улучшить взаимодействие и производительность с помощью рекомендуемых действий и управляемых данных идей для обследований жизненного цикла сотрудников и общенациональной организации. Миссия Glint - помочь людям быть счастливее и успешнее на работе. Платформа успеха его людей позволяет организациям использовать целостный подход к привлечению талантов, развитию сотрудников и вдохновляюще их выполнять свою лучшую работу. Glint собирает более частую обратную связь с помощью импульсов, опросов и каналов в любое время, а затем применяет передовую аналитику для предоставления персонализированных идей и рекомендаций по AI для действий для команд HR, лидеров и менеджеров. В результате организации уполномочены: * Видимость в реальном времени в здоровье организации * Непосредственное понимание на основе уникального профиля взаимодействия их людей * Управляемые действия на каждом уровне организации Платформа Glint предназначена для глобального предприятия и развернута в более чем 150 странах, поддерживает более 50 языков и услуг клиентов в диапазоне от 100 сотрудников до более чем 250 000. Его клиенты охватывают все отрасли и включают в себя ведущие компании, такие как E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron и еще сотни. LinkedIn был приобретен LinkedIn в ноябре 2018 года, создав партнерство, которое позволит ему обеспечить еще большие инновации и ценность для своих клиентов.
Kudos
kudos.com
Платформа признания сотрудников, удостоенная премии, позволяет организациям создавать эффектный, устойчивый опыт сотрудников, что приводит к большему вовлечению сотрудников и улучшению результатов бизнеса. Современная культура на рабочем месте меняется - сотрудники требуют значимой оценки, в то время как традиционные программы вознаграждений и вознаграждение больше не сокращают ее. Платформа Swudos-это онлайн-решение для вовлечения сотрудников и культуры, которое охватывает силу социального программного обеспечения, чтобы помочь организациям обмениваться значимым признанием на основе ценностей для создания неотразимой культуры на рабочем месте. Программы взаимодействия, основанные на слабе, видят более высокое удержание сотрудников, улучшение счастья сотрудников и повышение в общей эффективности компании.
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