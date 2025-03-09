Программное обеспечение для опыта сотрудников - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для взаимодействия с сотрудниками помогает предприятиям управлять, отслеживать и улучшать восприятие сотрудниками своих ролей и общего опыта работы в компании. Консолидируя различные системы и точки доступа в единую, удобную для пользователя платформу, она упрощает коммуникацию и поддерживает развитие целостной и привлекательной корпоративной культуры. Эта технология особенно полезна для удаленных и гибридных команд, поскольку она служит централизованным центром, обеспечивающим легкий доступ к необходимому программному обеспечению, информации о компании и программам развития культуры. Он также включает инструменты для командного и карьерного развития, а также интегрированные приложения для управления аналитикой персонала. Эти приложения дают представление о неэффективности рабочего места и бюрократических проблемах, которые могут расстраивать сотрудников, стремясь снизить стресс за счет упрощения стека технологий до единой точки контакта. Опыт сотрудников можно разделить на цифровые, физические и культурные аспекты. Менеджеры по персоналу и руководители используют эти платформы для отслеживания тенденций производительности, уровня вовлеченности и доставки целевых сообщений. Сотрудники используют платформу для доступа к информации о заработной плате и льготах, а также для взаимодействия с модулями производительности и обратной связи для личного и командного развития. Опросы используются для сбора обратной связи, а программное обеспечение для HR-аналитики помогает выявить болевые точки, отслеживая показатели удержания и текучести кадров.
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Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Квантовое рабочее место — это платформа для улучшения вовлеченности сотрудников через опросы, обратную связь и инструменты для отслеживания целей.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv - это специально созданная платформа для ваших потребностей в прослушивании сотрудников от обследований вовлечения сотрудников до оценки обратной связи на 360 градусов. Зачем использовать Spectiv? - Без стресса автоматизации - Репортаж мирового класса - Промышленность и глобальная сравнительная оценка - Предварительно построенные шаблоны обследования/оценки, - интегрируется с вашим HRIS - и намного больше
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf является ведущим решением для вовлечения сотрудников, предоставив клиентам всеобъемлющие функции от вознаграждений и признания до опросов и проблем. Мы объединяем нашу удостоенную наград платформу и нашу команду экспертов по вовлечению, чтобы создать вам идеальную стратегию взаимодействия и предоставить инструменты, необходимые для ее принятия. Платформа дает компании привлекать внимание сотрудников с помощью импульсных опросов, объединять людей с признанием и виртуальной деятельностью, а также измерить опыт сотрудников с мощными информационными панелями и аналитикой. И оттуда наши стратегические поддержки входят с экспертным анализом и рекомендациями, чтобы продолжать преследовать ваши цели. Мы считаем, что каждая культура на рабочем месте может быть выполнена и увлекательной, и мы стремимся освободить наших клиентов, чтобы любить и заботиться о своих людях.
Zoios
zoios.io
Zoios помогает организациям создать рабочее место мирового класса, где сотрудники процветают и хотят отдать все возможное. Это достигает этого, превращая данные в действенное понимание, потому что без действий усилия становится бессмысленным. У Zoios есть культурная мантра, которую она живет и дышит: производить с целью и удовольствием. * Производство - это создание инновационных услуг и решений, экспериментирование с новыми функциями и запуск новых концепций. Это привлекает творческое желание и любопытство, которыми обладают все в Zoios. * Цель охватывает идею о том, что все, что создано в Zoios, должно обеспечить ценность и, в некотором роде, изменить мир. Без создания ценности работа становится бессмысленной. * Удовольствие отчасти относится к видению Зойоса создания большей радости на работе. Это также подчеркивает важность начала с себя; Должно быть весело и интересно работать в Zoios.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-улучшить взаимодействие и производительность с помощью рекомендуемых действий и управляемых данных идей для обследований жизненного цикла сотрудников и общенациональной организации. Миссия Glint - помочь людям быть счастливее и успешнее на работе. Платформа успеха его людей позволяет организациям использовать целостный подход к привлечению талантов, развитию сотрудников и вдохновляюще их выполнять свою лучшую работу. Glint собирает более частую обратную связь с помощью импульсов, опросов и каналов в любое время, а затем применяет передовую аналитику для предоставления персонализированных идей и рекомендаций по AI для действий для команд HR, лидеров и менеджеров. В результате организации уполномочены: * Видимость в реальном времени в здоровье организации * Непосредственное понимание на основе уникального профиля взаимодействия их людей * Управляемые действия на каждом уровне организации Платформа Glint предназначена для глобального предприятия и развернута в более чем 150 странах, поддерживает более 50 языков и услуг клиентов в диапазоне от 100 сотрудников до более чем 250 000. Его клиенты охватывают все отрасли и включают в себя ведущие компании, такие как E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron и еще сотни. LinkedIn был приобретен LinkedIn в ноябре 2018 года, создав партнерство, которое позволит ему обеспечить еще большие инновации и ценность для своих клиентов.
Kudos
kudos.com
Платформа признания сотрудников, удостоенная премии, позволяет организациям создавать эффектный, устойчивый опыт сотрудников, что приводит к большему вовлечению сотрудников и улучшению результатов бизнеса. Современная культура на рабочем месте меняется - сотрудники требуют значимой оценки, в то время как традиционные программы вознаграждений и вознаграждение больше не сокращают ее. Платформа Swudos-это онлайн-решение для вовлечения сотрудников и культуры, которое охватывает силу социального программного обеспечения, чтобы помочь организациям обмениваться значимым признанием на основе ценностей для создания неотразимой культуры на рабочем месте. Программы взаимодействия, основанные на слабе, видят более высокое удержание сотрудников, улучшение счастья сотрудников и повышение в общей эффективности компании.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle-это отмеченная наградами платформа вовлечения и признания сотрудников, которая помогает специалистам по персоналу создавать культуры выигрышных работ с помощью инновационных решений для AI-мощных и SaaS, а именно, Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks и Vantage Fit. Он может похвастаться пользовательской базой более 2 миллионов человек из более чем 700 клиентов по всему миру. Сотрудники, использующие платформу, могут обмениваться своими очками вознаграждения на подарочные карты с более чем 1000 брендов с глобальным каталогом вознаграждений, магазинами в магазине Amazon, книжным опытом или покупкой товаров из опционов, доступных в более чем 59 странах. Это также позволяет беспроблемной интеграции с такими инструментами, как команды и Slack, чтобы сделать признание без проблем. Платформа предлагает ряд преимуществ, таких как награды за длительный сервис, в том числе юбилейные баллы, ежегодник цифрового обслуживания и специальный каталог вехи. Vantage Circle также является предпочтительным партнером для команд Microsoft, PeopleStrong и других платформ HRMS/HCM. Разработано для повышения производительности команды и культуры оценки, наше приложение предлагает комплексный набор функций: * Социальное признание: празднуйте достижения с одноранговым признанием, наградами, значками и списками лидеров. * Празднование вехи: Никогда не пропускайте особые моменты с автоматическими пожеланиями дня рождения и годовщины. * Каталог глобальных вознаграждений: выкупайте очки за подарочные карты, товары и уникальный опыт в более чем 70 странах. * Amazon Business Integration: без особых усилий обменивается вознаграждением на широкий спектр продуктов Amazon. * Многоязычная поддержка: доступно на 13 языках, чтобы удовлетворить глобальную рабочую силу. * Бесплатная интеграция: плавно интегрируется с социальными платформами, SSO и HRIS.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive является ведущей платформой управления эффективностью, которая ускоряет рост бизнеса за счет постоянного улучшения. С помощью Reflektive организации могут масштабировать конструктивные, постоянные разговоры, которые повышают вовлечение сотрудников и производительность на 2 раза. Передовые компании, такие как Allbirds, Comcast и Protective, зависят от Reflektive, чтобы создать высокопроизводительные команды, которые стимулируют их рост. При поддержке Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners и TPG рост, Reflektive на сегодняшний день собрал более 100 миллионов долларов и заняла 13 -ю наиболее быстро растущую компанию в Северной Америке на технологии Deloitte Fast 500 ™.
15Five
15five.com
15Five — платформа управления эффективностью и вовлечением сотрудников, предлагающая инструменты для обратной связи, оценки производительности и отслеживания целей.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и благодарности в командах.
LumApps
lumapps.com
LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.
Huler
huler.io
HulerHub — самая привлекательная и полностью персонализированная платформа для взаимодействия с сотрудниками в мире. Современная альтернатива Интранету; «из коробки», прост в настройке и не требует ресурсов ИТ или дизайна. Предлагая пользовательский интерфейс клиентского уровня, это программное обеспечение объединяет облачные системы, программное обеспечение и контент организации, обеспечивая лучший контроль и понимание взаимодействия и опыта сотрудников на цифровом рабочем месте. - Повышайте качество обслуживания сотрудников: от внутреннего брендинга до персонализации и динамического управления аудиторией, HulerHub упрощает создание условий для сотрудников, поэтому вы можете сосредоточиться на развитии культуры, ориентированной на людей. - Сотрудничайте откуда угодно. Сделайте совместную работу легкой. HulerHub доступен с любого устройства, в любое время и в любом месте и позволяет пользователям быстро и безопасно обмениваться информацией как внутри компании с коллегами, так и за ее пределами с клиентами и партнерами. - Максимизация рентабельности инвестиций и вовлеченности. Мы разработали программное решение, которое безупречно работает со всем облачным программным обеспечением и контентом независимо от поставщика или поставщика, чтобы помочь организациям использовать нужный контент и инструменты в нужное время, максимизировать рентабельность инвестиций в существующие и будущие инвестиции в технологии. и вовлекать сотрудников.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - платформа для анализа обратной связи сотрудников и улучшения вовлеченности, поддерживающая принятие обоснованных решений в организации.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - это ПО для управления производительностью, которое упрощает оценки, внедряя элементы вовлеченности сотрудников и 360-градусные отзывы.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp - платформа для сбора и анализа отзывов сотрудников, помогающая компаниям улучшать вовлеченность и производительность команд.
Blink
joinblink.com
Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.
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