Программное обеспечение для опыта сотрудников - Самые популярные приложения - Токелау

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Программное обеспечение для взаимодействия с сотрудниками помогает предприятиям управлять, отслеживать и улучшать восприятие сотрудниками своих ролей и общего опыта работы в компании. Консолидируя различные системы и точки доступа в единую, удобную для пользователя платформу, она упрощает коммуникацию и поддерживает развитие целостной и привлекательной корпоративной культуры. Эта технология особенно полезна для удаленных и гибридных команд, поскольку она служит централизованным центром, обеспечивающим легкий доступ к необходимому программному обеспечению, информации о компании и программам развития культуры. Он также включает инструменты для командного и карьерного развития, а также интегрированные приложения для управления аналитикой персонала. Эти приложения дают представление о неэффективности рабочего места и бюрократических проблемах, которые могут расстраивать сотрудников, стремясь снизить стресс за счет упрощения стека технологий до единой точки контакта. Опыт сотрудников можно разделить на цифровые, физические и культурные аспекты. Менеджеры по персоналу и руководители используют эти платформы для отслеживания тенденций производительности, уровня вовлеченности и доставки целевых сообщений. Сотрудники используют платформу для доступа к информации о заработной плате и льготах, а также для взаимодействия с модулями производительности и обратной связи для личного и командного развития. Опросы используются для сбора обратной связи, а программное обеспечение для HR-аналитики помогает выявить болевые точки, отслеживая показатели удержания и текучести кадров.
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Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Квантовые рабочее место впервые зарегистрировали некоторые из самых ранних программного обеспечения для вовлечения сотрудников и производительности более 20 лет назад и с тех пор сотрудничали с тысячами организаций, чтобы повысить успех сотрудников, команды и бизнеса. В конце концов, это помогает лидерам соединить точки между взаимодействием и производительностью интуитивно понятными и удобными инструментами, включая комплексные и автоматизированные опросы сотрудников; Инструменты постановки целей и отслеживания; одноранговое признание; обратная связь в реальном времени; непрерывный один на один; Умные обзоры талантов; и прочные люди аналитики. * ПРИНЯТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Получите уведомления о Push для импульсных опросов и следите за всеми опросами, которые вы были приглашены для завершения. * Иметь эффективные разговоры 1 на 1: просмотреть ответы, пункты повестки дня и комментарии для вашего 1 на 1. Сделайте заметки во время вашего личного разговора, чтобы вернуться к позже. * Дайте признание: используйте приложение Quantum Workplace для просмотра и публикации распознавания для ваших коллег. * Следуйте обновлениям целей: будьте в курсе любых обновлений целей, происходящих на вашем рабочем месте. * Обратная связь: используйте удобные функции ярлыки для предоставления или запроса обратной связи в данный момент. * Частные примечания: Захватите частные заметки, которые автоматически синхронизируются с вашей учетной записью квантового рабочего места для более поздней ссылки. Квантовое рабочее место помогло беспрепятственно захватить тысячи голосов сотрудника, предоставить менеджерам интуитивно понятную информацию и руководство и преобразовать культуру рабочего места в лучшую сторону. С обследованием 9 000 организаций, ежегодно, квантовые рабочие места выросли в крупнейшую в Северной Америке базу данных данных о взаимодействии с сотрудниками - через ее основную платформу для взаимодействия и производительности и национально признанную программу «Лучшие места для работы». Компания поддерживает сотрудников, выровненных и на пути к успеху. Его решения, производительность и интеллектуальные решения позволяют командам оставаться сосредоточенными, вовлеченными и обеспечивают мощные бизнес -результаты.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv - это специально созданная платформа для ваших потребностей в прослушивании сотрудников от обследований вовлечения сотрудников до оценки обратной связи на 360 градусов. Зачем использовать Spectiv? - Без стресса автоматизации - Репортаж мирового класса - Промышленность и глобальная сравнительная оценка - Предварительно построенные шаблоны обследования/оценки, - интегрируется с вашим HRIS - и намного больше
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf является ведущим решением для вовлечения сотрудников, предоставив клиентам всеобъемлющие функции от вознаграждений и признания до опросов и проблем. Мы объединяем нашу удостоенную наград платформу и нашу команду экспертов по вовлечению, чтобы создать вам идеальную стратегию взаимодействия и предоставить инструменты, необходимые для ее принятия. Платформа дает компании привлекать внимание сотрудников с помощью импульсных опросов, объединять людей с признанием и виртуальной деятельностью, а также измерить опыт сотрудников с мощными информационными панелями и аналитикой. И оттуда наши стратегические поддержки входят с экспертным анализом и рекомендациями, чтобы продолжать преследовать ваши цели. Мы считаем, что каждая культура на рабочем месте может быть выполнена и увлекательной, и мы стремимся освободить наших клиентов, чтобы любить и заботиться о своих людях.
Zoios
zoios.io
Zoios помогает организациям создать рабочее место мирового класса, где сотрудники процветают и хотят отдать все возможное. Это достигает этого, превращая данные в действенное понимание, потому что без действий усилия становится бессмысленным. У Zoios есть культурная мантра, которую она живет и дышит: производить с целью и удовольствием. * Производство - это создание инновационных услуг и решений, экспериментирование с новыми функциями и запуск новых концепций. Это привлекает творческое желание и любопытство, которыми обладают все в Zoios. * Цель охватывает идею о том, что все, что создано в Zoios, должно обеспечить ценность и, в некотором роде, изменить мир. Без создания ценности работа становится бессмысленной. * Удовольствие отчасти относится к видению Зойоса создания большей радости на работе. Это также подчеркивает важность начала с себя; Должно быть весело и интересно работать в Zoios.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-улучшить взаимодействие и производительность с помощью рекомендуемых действий и управляемых данных идей для обследований жизненного цикла сотрудников и общенациональной организации. Миссия Glint - помочь людям быть счастливее и успешнее на работе. Платформа успеха его людей позволяет организациям использовать целостный подход к привлечению талантов, развитию сотрудников и вдохновляюще их выполнять свою лучшую работу. Glint собирает более частую обратную связь с помощью импульсов, опросов и каналов в любое время, а затем применяет передовую аналитику для предоставления персонализированных идей и рекомендаций по AI для действий для команд HR, лидеров и менеджеров. В результате организации уполномочены: * Видимость в реальном времени в здоровье организации * Непосредственное понимание на основе уникального профиля взаимодействия их людей * Управляемые действия на каждом уровне организации Платформа Glint предназначена для глобального предприятия и развернута в более чем 150 странах, поддерживает более 50 языков и услуг клиентов в диапазоне от 100 сотрудников до более чем 250 000. Его клиенты охватывают все отрасли и включают в себя ведущие компании, такие как E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron и еще сотни. LinkedIn был приобретен LinkedIn в ноябре 2018 года, создав партнерство, которое позволит ему обеспечить еще большие инновации и ценность для своих клиентов.
Kudos
kudos.com
Платформа признания сотрудников, удостоенная премии, позволяет организациям создавать эффектный, устойчивый опыт сотрудников, что приводит к большему вовлечению сотрудников и улучшению результатов бизнеса. Современная культура на рабочем месте меняется - сотрудники требуют значимой оценки, в то время как традиционные программы вознаграждений и вознаграждение больше не сокращают ее. Платформа Swudos-это онлайн-решение для вовлечения сотрудников и культуры, которое охватывает силу социального программного обеспечения, чтобы помочь организациям обмениваться значимым признанием на основе ценностей для создания неотразимой культуры на рабочем месте. Программы взаимодействия, основанные на слабе, видят более высокое удержание сотрудников, улучшение счастья сотрудников и повышение в общей эффективности компании.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники услышали и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Благодаря его простому дизайну сотрудники могут легко использовать Workvivo, чтобы оставаться в курсе, вовлеченных и подключенных. В результате руководители компании получают лучший надзор и прямой, нефильтрованный канал, чтобы связаться и взаимодействовать с людьми и по -настоящему чувствовать пульс и энергию компании. С помощью годового роста более 200% в годовом исчислении 3 миллионов+ пользователей в более чем 93 странах и клиентов, начиная от компаний из списка Fortune 500 до технических стартапов, WorkVivo выполняет миссию-для повышения опыта сотрудников каждого.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle-это отмеченная наградами платформа вовлечения и признания сотрудников, которая помогает специалистам по персоналу создавать культуры выигрышных работ с помощью инновационных решений для AI-мощных и SaaS, а именно, Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks и Vantage Fit. Он может похвастаться пользовательской базой более 2 миллионов человек из более чем 700 клиентов по всему миру. Сотрудники, использующие платформу, могут обмениваться своими очками вознаграждения на подарочные карты с более чем 1000 брендов с глобальным каталогом вознаграждений, магазинами в магазине Amazon, книжным опытом или покупкой товаров из опционов, доступных в более чем 59 странах. Это также позволяет беспроблемной интеграции с такими инструментами, как команды и Slack, чтобы сделать признание без проблем. Платформа предлагает ряд преимуществ, таких как награды за длительный сервис, в том числе юбилейные баллы, ежегодник цифрового обслуживания и специальный каталог вехи. Vantage Circle также является предпочтительным партнером для команд Microsoft, PeopleStrong и других платформ HRMS/HCM. Разработано для повышения производительности команды и культуры оценки, наше приложение предлагает комплексный набор функций: * Социальное признание: празднуйте достижения с одноранговым признанием, наградами, значками и списками лидеров. * Празднование вехи: Никогда не пропускайте особые моменты с автоматическими пожеланиями дня рождения и годовщины. * Каталог глобальных вознаграждений: выкупайте очки за подарочные карты, товары и уникальный опыт в более чем 70 странах. * Amazon Business Integration: без особых усилий обменивается вознаграждением на широкий спектр продуктов Amazon. * Многоязычная поддержка: доступно на 13 языках, чтобы удовлетворить глобальную рабочую силу. * Бесплатная интеграция: плавно интегрируется с социальными платформами, SSO и HRIS.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive является ведущей платформой управления эффективностью, которая ускоряет рост бизнеса за счет постоянного улучшения. С помощью Reflektive организации могут масштабировать конструктивные, постоянные разговоры, которые повышают вовлечение сотрудников и производительность на 2 раза. Передовые компании, такие как Allbirds, Comcast и Protective, зависят от Reflektive, чтобы создать высокопроизводительные команды, которые стимулируют их рост. При поддержке Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners и TPG рост, Reflektive на сегодняшний день собрал более 100 миллионов долларов и заняла 13 -ю наиболее быстро растущую компанию в Северной Америке на технологии Deloitte Fast 500 ™.
15Five
15five.com
15Five - это стратегическая платформа управления эффективностью, которая стимулирует действия и влияние, помогая предприятиям и их людям процветать. Лидеры HR уполномочены информацией, основанными на данных и рекомендациях с гидом, в то время как люди менеджеры превращаются в изменчиков, все в рамках потока работы, ускорения вовлечения сотрудников, производительности и удержания. 15Five объединяет мощь генеративного ИИ, пользовательской аналитики и ориентированных на человека 1 на 1 и проверки. Лидеры персонала, менеджеры и сотрудники более 3500 компаний полагаются на 15 Five в день, включая Credit Karma, Hubspot и Pendo.
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity-это программное обеспечение для признания и вознаграждение, которое объединяет компании и привлекает сотрудников через благодарность и социальную связь. Его уникальный подход, основанный на людях, выходит за рамки подарков и наград, основанных на достижениях, и помогает компаниям связывать удаленных и гибридных работников, объединить команды и местоположения, а также мотивировать и привлекать сотрудников всех возрастов посредством последовательной благодарности и социальной связи. Motivosity делает все это, одновременно помогая командам HR и People Ops более эффективными, высокочастыми программами людей, оптимизируя процессы, упрощая общение и управление всем этим в одном ориентированном на сотрудника.
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
Huler
huler.io
HulerHub — самая привлекательная и полностью персонализированная платформа для взаимодействия с сотрудниками в мире. Современная альтернатива Интранету; «из коробки», прост в настройке и не требует ресурсов ИТ или дизайна. Предлагая пользовательский интерфейс клиентского уровня, это программное обеспечение объединяет облачные системы, программное обеспечение и контент организации, обеспечивая лучший контроль и понимание взаимодействия и опыта сотрудников на цифровом рабочем месте. - Повышайте качество обслуживания сотрудников: от внутреннего брендинга до персонализации и динамического управления аудиторией, HulerHub упрощает создание условий для сотрудников, поэтому вы можете сосредоточиться на развитии культуры, ориентированной на людей. - Сотрудничайте откуда угодно. Сделайте совместную работу легкой. HulerHub доступен с любого устройства, в любое время и в любом месте и позволяет пользователям быстро и безопасно обмениваться информацией как внутри компании с коллегами, так и за ее пределами с клиентами и партнерами. - Максимизация рентабельности инвестиций и вовлеченности. Мы разработали программное решение, которое безупречно работает со всем облачным программным обеспечением и контентом независимо от поставщика или поставщика, чтобы помочь организациям использовать нужный контент и инструменты в нужное время, максимизировать рентабельность инвестиций в существующие и будущие инвестиции в технологии. и вовлекать сотрудников.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-улучшить взаимодействие и производительность с помощью рекомендуемых действий и управляемых данных идей для обследований жизненного цикла сотрудников и общенациональной организации. Миссия Glint - помочь людям быть счастливее и успешнее на работе. Платформа успеха его людей позволяет организациям использовать целостный подход к привлечению талантов, развитию сотрудников и вдохновляюще их выполнять свою лучшую работу. Glint собирает более частую обратную связь с помощью импульсов, опросов и каналов в любое время, а затем применяет передовую аналитику для предоставления персонализированных идей и рекомендаций по AI для действий для команд HR, лидеров и менеджеров. В результате организации уполномочены: * Видимость в реальном времени в здоровье организации * Непосредственное понимание на основе уникального профиля взаимодействия их людей * Управляемые действия на каждом уровне организации Платформа Glint предназначена для глобального предприятия и развернута в более чем 150 странах, поддерживает более 50 языков и услуг клиентов в диапазоне от 100 сотрудников до более чем 250 000. Его клиенты охватывают все отрасли и включают в себя ведущие компании, такие как E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron и еще сотни. LinkedIn был приобретен LinkedIn в ноябре 2018 года, создав партнерство, которое позволит ему обеспечить еще большие инновации и ценность для своих клиентов.
Engagedly
engagedly.com
Engageganly - это программное обеспечение для управления эффективностью нового возраста, которое переопределяет оценки производительности, упрощая и включив элементы вовлечения сотрудников в процесс проверки эффективности. С помощью Engageganty вы можете легко сделать 360 отзывов и непрерывных отзывов производительности. Требуются минуты, а не дни, чтобы настроить и запустить процесс обзора, который сотрудники оценят, помогают менеджерам сэкономить время и предоставить HR также подробную аналитику. Вовлеченное также включает в себя инструменты взаимодействия с сотрудниками в процесс обзора эффективности, элегантно добывая социальные, идеи, общение, вознаграждение и признание, выравнивание ценностей компании, импульсные обследования, учебные модули и многое другое. Запекается внутри, является системой управления целями, которая позволяет вам касаться целей по всей команде и регулярно регистрироваться. Обеспечивает обзор производительности простым и освежающим для быстрорастущих компаний.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать вовлеченность сотрудников, развивать высокопроизводительные команды, признавать успехи, стимулировать развитие сотрудников и удерживать таланты. Culture Amp, основанный на передовых исследованиях, новейших технологиях и крупнейшем в мире наборе данных о сотрудниках, упрощает создание уверенной, основанной на данных стратегии управления персоналом, которая приносит пользу сотрудникам и способствует успеху бизнеса.
Blink
joinblink.com
Blink-это платформа опыта работы в первом мобильном телефоне, которая соединяет ваших людей, системы и культуры в одном супер-приложении. Он соединяет цифровой разрыв между работниками без рабочих и работников настольных и настольных работников, перегружая общение и взаимодействие сотрудников в ведущих отрасли компаниях, таких как McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, RATP Dev и Stagecoach.
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