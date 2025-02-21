Программное обеспечение для опыта сотрудников - Самые популярные приложения - Того

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Квантовые рабочее место впервые зарегистрировали некоторые из самых ранних программного обеспечения для вовлечения сотрудников и производительности более 20 лет назад и с тех пор сотрудничали с тысячами организаций, чтобы повысить успех сотрудников, команды и бизнеса. В конце концов, это помогает лидерам соединить точки между взаимодействием и производительностью интуитивно понятными и удобными инструментами, включая комплексные и автоматизированные опросы сотрудников; Инструменты постановки целей и отслеживания; одноранговое признание; обратная связь в реальном времени; непрерывный один на один; Умные обзоры талантов; и прочные люди аналитики. * ПРИНЯТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Получите уведомления о Push для импульсных опросов и следите за всеми опросами, которые вы были приглашены для завершения. * Иметь эффективные разговоры 1 на 1: просмотреть ответы, пункты повестки дня и комментарии для вашего 1 на 1. Сделайте заметки во время вашего личного разговора, чтобы вернуться к позже. * Дайте признание: используйте приложение Quantum Workplace для просмотра и публикации распознавания для ваших коллег. * Следуйте обновлениям целей: будьте в курсе любых обновлений целей, происходящих на вашем рабочем месте. * Обратная связь: используйте удобные функции ярлыки для предоставления или запроса обратной связи в данный момент. * Частные примечания: Захватите частные заметки, которые автоматически синхронизируются с вашей учетной записью квантового рабочего места для более поздней ссылки. Квантовое рабочее место помогло беспрепятственно захватить тысячи голосов сотрудника, предоставить менеджерам интуитивно понятную информацию и руководство и преобразовать культуру рабочего места в лучшую сторону. С обследованием 9 000 организаций, ежегодно, квантовые рабочие места выросли в крупнейшую в Северной Америке базу данных данных о взаимодействии с сотрудниками - через ее основную платформу для взаимодействия и производительности и национально признанную программу «Лучшие места для работы». Компания поддерживает сотрудников, выровненных и на пути к успеху. Его решения, производительность и интеллектуальные решения позволяют командам оставаться сосредоточенными, вовлеченными и обеспечивают мощные бизнес -результаты.