Программное обеспечение для опыта сотрудников - Самые популярные приложения - Тёркс и Кайкос

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Программное обеспечение для взаимодействия с сотрудниками помогает предприятиям управлять, отслеживать и улучшать восприятие сотрудниками своих ролей и общего опыта работы в компании. Консолидируя различные системы и точки доступа в единую, удобную для пользователя платформу, она упрощает коммуникацию и поддерживает развитие целостной и привлекательной корпоративной культуры. Эта технология особенно полезна для удаленных и гибридных команд, поскольку она служит централизованным центром, обеспечивающим легкий доступ к необходимому программному обеспечению, информации о компании и программам развития культуры. Он также включает инструменты для командного и карьерного развития, а также интегрированные приложения для управления аналитикой персонала. Эти приложения дают представление о неэффективности рабочего места и бюрократических проблемах, которые могут расстраивать сотрудников, стремясь снизить стресс за счет упрощения стека технологий до единой точки контакта. Опыт сотрудников можно разделить на цифровые, физические и культурные аспекты. Менеджеры по персоналу и руководители используют эти платформы для отслеживания тенденций производительности, уровня вовлеченности и доставки целевых сообщений. Сотрудники используют платформу для доступа к информации о заработной плате и льготах, а также для взаимодействия с модулями производительности и обратной связи для личного и командного развития. Опросы используются для сбора обратной связи, а программное обеспечение для HR-аналитики помогает выявить болевые точки, отслеживая показатели удержания и текучести кадров.
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Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — ведущее решение для взаимодействия с сотрудниками, предоставляющее клиентам комплексные функции: от вознаграждений и признания до опросов и задач. Мы объединяем нашу отмеченную наградами платформу и нашу команду экспертов по взаимодействию, чтобы разработать для вас идеальную стратегию взаимодействия и предоставить инструменты, необходимые для ее реализации. Платформа позволяет компаниям улавливать настроения сотрудников с помощью импульсных опросов, объединять людей с помощью признания и виртуальных действий, а также измерять опыт сотрудников с помощью мощных информационных панелей и аналитики. И после этого на помощь приходит наша стратегическая поддержка с экспертным анализом и рекомендациями для дальнейшего достижения ваших целей. Мы считаем, что любая рабочая культура может быть интересной и интересной, и мы стремимся дать нашим клиентам возможность любить и заботиться о своих людях.
Zoios
zoios.io
Ваши сотрудники преуспевают на работе? – скажет вам Зоиос. Перестаньте гадать, что чувствуют ваши сотрудники. Используйте Zoios, чтобы лучше узнать своих людей и создать рабочее место, где каждый будет процветать.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint — повысьте вовлеченность и производительность с помощью рекомендуемых действий и аналитических данных на основе данных о жизненном цикле сотрудников и общеорганизационных опросах.
Kudos
kudos.com
Платформа признания сотрудников, удостоенная премии, позволяет организациям создавать эффектный, устойчивый опыт сотрудников, что приводит к большему вовлечению сотрудников и улучшению результатов бизнеса. Современная культура на рабочем месте меняется - сотрудники требуют значимой оценки, в то время как традиционные программы вознаграждений и вознаграждение больше не сокращают ее. Платформа Swudos-это онлайн-решение для вовлечения сотрудников и культуры, которое охватывает силу социального программного обеспечения, чтобы помочь организациям обмениваться значимым признанием на основе ценностей для создания неотразимой культуры на рабочем месте. Программы взаимодействия, основанные на слабе, видят более высокое удержание сотрудников, улучшение счастья сотрудников и повышение в общей эффективности компании.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники услышали и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Благодаря его простому дизайну сотрудники могут легко использовать Workvivo, чтобы оставаться в курсе, вовлеченных и подключенных. В результате руководители компании получают лучший надзор и прямой, нефильтрованный канал, чтобы связаться и взаимодействовать с людьми и по -настоящему чувствовать пульс и энергию компании. С помощью годового роста более 200% в годовом исчислении 3 миллионов+ пользователей в более чем 93 странах и клиентов, начиная от компаний из списка Fortune 500 до технических стартапов, WorkVivo выполняет миссию-для повышения опыта сотрудников каждого.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle-это отмеченная наградами платформа вовлечения и признания сотрудников, которая помогает специалистам по персоналу создавать культуры выигрышных работ с помощью инновационных решений для AI-мощных и SaaS, а именно, Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks и Vantage Fit. Он может похвастаться пользовательской базой более 2 миллионов человек из более чем 700 клиентов по всему миру. Сотрудники, использующие платформу, могут обмениваться своими очками вознаграждения на подарочные карты с более чем 1000 брендов с глобальным каталогом вознаграждений, магазинами в магазине Amazon, книжным опытом или покупкой товаров из опционов, доступных в более чем 59 странах. Это также позволяет беспроблемной интеграции с такими инструментами, как команды и Slack, чтобы сделать признание без проблем. Платформа предлагает ряд преимуществ, таких как награды за длительный сервис, в том числе юбилейные баллы, ежегодник цифрового обслуживания и специальный каталог вехи. Vantage Circle также является предпочтительным партнером для команд Microsoft, PeopleStrong и других платформ HRMS/HCM. Разработано для повышения производительности команды и культуры оценки, наше приложение предлагает комплексный набор функций: * Социальное признание: празднуйте достижения с одноранговым признанием, наградами, значками и списками лидеров. * Празднование вехи: Никогда не пропускайте особые моменты с автоматическими пожеланиями дня рождения и годовщины. * Каталог глобальных вознаграждений: выкупайте очки за подарочные карты, товары и уникальный опыт в более чем 70 странах. * Amazon Business Integration: без особых усилий обменивается вознаграждением на широкий спектр продуктов Amazon. * Многоязычная поддержка: доступно на 13 языках, чтобы удовлетворить глобальную рабочую силу. * Бесплатная интеграция: плавно интегрируется с социальными платформами, SSO и HRIS.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive — это ведущая платформа управления производительностью, которая ускоряет рост бизнеса за счет постоянного совершенствования. С помощью Reflektive организации могут масштабировать конструктивные, постоянные разговоры, которые повышают вовлеченность и производительность сотрудников в 2 раза. Дальновидные компании, такие как Allbirds, Comcast и Protective, полагаются на Refktive в создании высокопроизводительных команд, которые способствуют их росту. При поддержке Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners и TPG Growth компания Reflektive на сегодняшний день привлекла более 100 миллионов долларов США и заняла 13-е место среди самых быстрорастущих компаний в Северной Америке в рейтинге Deloitte Technology Fast 500™. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.reflektive.com.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace помогает делать работу лучше каждый день. Мы даем организациям возможность улучшать опыт сотрудников, вдохновлять их и создавать притягательную культуру успеха сотрудников, которая привлекает и удерживает лучшие таланты. Наша универсальная платформа успеха сотрудников повышает вовлеченность и производительность благодаря постоянному анализу и действиям. Наш пакет инструментов для взаимодействия помогает организациям создать целостную стратегию выслушивания, позволяющую выявлять и устранять пробелы в опыте сотрудников. А наши инструменты управления производительностью предоставляют ресурсы для роста, развития и координации команд для достижения максимального успеха. Решения включают опросы сотрудников, планирование действий, цели, обратную связь, обзоры производительности, признание, личные встречи, обзоры талантов, планирование преемственности и общенациональный конкурс «Лучшие места для работы». Чтобы узнать больше, посетите www.quantumworkplace.com.
15Five
15five.com
15Five - это стратегическая платформа управления эффективностью, которая стимулирует действия и влияние, помогая предприятиям и их людям процветать. Лидеры HR уполномочены информацией, основанными на данных и рекомендациях с гидом, в то время как люди менеджеры превращаются в изменчиков, все в рамках потока работы, ускорения вовлечения сотрудников, производительности и удержания. 15Five объединяет мощь генеративного ИИ, пользовательской аналитики и ориентированных на человека 1 на 1 и проверки. Лидеры персонала, менеджеры и сотрудники более 3500 компаний полагаются на 15 Five в день, включая Credit Karma, Hubspot и Pendo.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity-это программное обеспечение для признания и вознаграждение, которое объединяет компании и привлекает сотрудников через благодарность и социальную связь. Его уникальный подход, основанный на людях, выходит за рамки подарков и наград, основанных на достижениях, и помогает компаниям связывать удаленных и гибридных работников, объединить команды и местоположения, а также мотивировать и привлекать сотрудников всех возрастов посредством последовательной благодарности и социальной связи. Motivosity делает все это, одновременно помогая командам HR и People Ops более эффективными, высокочастыми программами людей, оптимизируя процессы, упрощая общение и управление всем этим в одном ориентированном на сотрудника.
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
Huler
huler.io
HulerHub — самая привлекательная и полностью персонализированная платформа для взаимодействия с сотрудниками в мире. Современная альтернатива Интранету; «из коробки», прост в настройке и не требует ресурсов ИТ или дизайна. Предлагая пользовательский интерфейс клиентского уровня, это программное обеспечение объединяет облачные системы, программное обеспечение и контент организации, обеспечивая лучший контроль и понимание взаимодействия и опыта сотрудников на цифровом рабочем месте. - Повышайте качество обслуживания сотрудников: от внутреннего брендинга до персонализации и динамического управления аудиторией, HulerHub упрощает создание условий для сотрудников, поэтому вы можете сосредоточиться на развитии культуры, ориентированной на людей. - Сотрудничайте откуда угодно. Сделайте совместную работу легкой. HulerHub доступен с любого устройства, в любое время и в любом месте и позволяет пользователям быстро и безопасно обмениваться информацией как внутри компании с коллегами, так и за ее пределами с клиентами и партнерами. - Максимизация рентабельности инвестиций и вовлеченности. Мы разработали программное решение, которое безупречно работает со всем облачным программным обеспечением и контентом независимо от поставщика или поставщика, чтобы помочь организациям использовать нужный контент и инструменты в нужное время, максимизировать рентабельность инвестиций в существующие и будущие инвестиции в технологии. и вовлекать сотрудников.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint — повысьте вовлеченность и производительность с помощью рекомендуемых действий и аналитической информации на основе данных о жизненном цикле сотрудников и опросах в масштабах всей организации.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — это программное обеспечение для анализа производительности, которое включает в себя элементы вовлеченности сотрудников. Это простой, но гибкий и достаточно мощный инструмент для работы с быстрорастущими компаниями любого размера. Запросите демо!
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать вовлеченность сотрудников, развивать высокопроизводительные команды, признавать успехи, стимулировать развитие сотрудников и удерживать таланты. Culture Amp, основанный на передовых исследованиях, новейших технологиях и крупнейшем в мире наборе данных о сотрудниках, упрощает создание уверенной, основанной на данных стратегии управления персоналом, которая приносит пользу сотрудникам и способствует успеху бизнеса.
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
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