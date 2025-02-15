Программное обеспечение для опыта сотрудников - Самые популярные приложения - Сальвадор

Paylocity

paylocity.com

Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.