Программное обеспечение для опыта сотрудников - Самые популярные приложения - Шпицберген и Ян-Майен

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Программное обеспечение для взаимодействия с сотрудниками помогает предприятиям управлять, отслеживать и улучшать восприятие сотрудниками своих ролей и общего опыта работы в компании. Консолидируя различные системы и точки доступа в единую, удобную для пользователя платформу, она упрощает коммуникацию и поддерживает развитие целостной и привлекательной корпоративной культуры. Эта технология особенно полезна для удаленных и гибридных команд, поскольку она служит централизованным центром, обеспечивающим легкий доступ к необходимому программному обеспечению, информации о компании и программам развития культуры. Он также включает инструменты для командного и карьерного развития, а также интегрированные приложения для управления аналитикой персонала. Эти приложения дают представление о неэффективности рабочего места и бюрократических проблемах, которые могут расстраивать сотрудников, стремясь снизить стресс за счет упрощения стека технологий до единой точки контакта. Опыт сотрудников можно разделить на цифровые, физические и культурные аспекты. Менеджеры по персоналу и руководители используют эти платформы для отслеживания тенденций производительности, уровня вовлеченности и доставки целевых сообщений. Сотрудники используют платформу для доступа к информации о заработной плате и льготах, а также для взаимодействия с модулями производительности и обратной связи для личного и командного развития. Опросы используются для сбора обратной связи, а программное обеспечение для HR-аналитики помогает выявить болевые точки, отслеживая показатели удержания и текучести кадров.
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Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — ведущее решение для взаимодействия с сотрудниками, предоставляющее клиентам комплексные функции: от вознаграждений и признания до опросов и задач. Мы объединяем нашу отмеченную наградами платформу и нашу команду экспертов по взаимодействию, чтобы разработать для вас идеальную стратегию взаимодействия и предоставить инструменты, необходимые для ее реализации. Платформа позволяет компаниям улавливать настроения сотрудников с помощью импульсных опросов, объединять людей с помощью признания и виртуальных действий, а также измерять опыт сотрудников с помощью мощных информационных панелей и аналитики. И после этого на помощь приходит наша стратегическая поддержка с экспертным анализом и рекомендациями для дальнейшего достижения ваших целей. Мы считаем, что любая рабочая культура может быть интересной и интересной, и мы стремимся дать нашим клиентам возможность любить и заботиться о своих людях.
Zoios
zoios.io
Ваши сотрудники преуспевают на работе? – скажет вам Зоиос. Перестаньте гадать, что чувствуют ваши сотрудники. Используйте Zoios, чтобы лучше узнать своих людей и создать рабочее место, где каждый будет процветать.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint — повысьте вовлеченность и производительность с помощью рекомендуемых действий и аналитических данных на основе данных о жизненном цикле сотрудников и общеорганизационных опросах.
Kudos
kudos.com
Отмеченная наградами платформа признания сотрудников Kudos позволяет организациям создавать эффективные и устойчивые условия для сотрудников, которые приводят к большей вовлеченности сотрудников и улучшению бизнес-результатов.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Основанная в 2017 году, WorkVivo наблюдал знаменательный рост, который привел к его приобретению Zoom в 2023 году. WorkVivo поддерживает опыт сотрудников в компаниях по всему миру во всех отраслях, включая Amazon, Motherson, White Castle, Bupa и Ryanair.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Мы являемся отмеченной наградами платформой для вовлечения и признания сотрудников, которая помогает HR-специалистам создавать успешную рабочую культуру с помощью инновационных решений на базе искусственного интеллекта и SaaS, а именно: Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks и Vantage Fit. Наша база пользователей насчитывает более 2 миллионов сотрудников и более 700 клиентов по всему миру. Сотрудники, использующие нашу платформу, могут: обменивать свои бонусные баллы на подарочные карты от более чем 1000 брендов с помощью глобального каталога вознаграждений, делать покупки в магазине Amazon, бронировать впечатления или покупать товары из вариантов, доступных в более чем 59 странах. Он также обеспечивает плавную интеграцию с такими инструментами, как Teams и Slack, чтобы упростить распознавание. Наша платформа также предлагает ряд преимуществ, таких как награды за выслугу лет, включая юбилейные баллы, ежегодник цифровых услуг и специальный каталог Milestone. Мы также являемся предпочтительным партнером Microsoft Teams, People Strong и других платформ HRMS/HCM.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive — это ведущая платформа управления производительностью, которая ускоряет рост бизнеса за счет постоянного совершенствования. С помощью Reflektive организации могут масштабировать конструктивные, постоянные разговоры, которые повышают вовлеченность и производительность сотрудников в 2 раза. Дальновидные компании, такие как Allbirds, Comcast и Protective, полагаются на Refktive в создании высокопроизводительных команд, которые способствуют их росту. При поддержке Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners и TPG Growth компания Reflektive на сегодняшний день привлекла более 100 миллионов долларов США и заняла 13-е место среди самых быстрорастущих компаний в Северной Америке в рейтинге Deloitte Technology Fast 500™. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.reflektive.com.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace помогает делать работу лучше каждый день. Мы даем организациям возможность улучшать опыт сотрудников, вдохновлять их и создавать притягательную культуру успеха сотрудников, которая привлекает и удерживает лучшие таланты. Наша универсальная платформа успеха сотрудников повышает вовлеченность и производительность благодаря постоянному анализу и действиям. Наш пакет инструментов для взаимодействия помогает организациям создать целостную стратегию выслушивания, позволяющую выявлять и устранять пробелы в опыте сотрудников. А наши инструменты управления производительностью предоставляют ресурсы для роста, развития и координации команд для достижения максимального успеха. Решения включают опросы сотрудников, планирование действий, цели, обратную связь, обзоры производительности, признание, личные встречи, обзоры талантов, планирование преемственности и общенациональный конкурс «Лучшие места для работы». Чтобы узнать больше, посетите www.quantumworkplace.com.
15Five
15five.com
Платформа стратегического управления эффективностью 15Five стимулирует действия и влияние, помогая процветанию предприятий и их сотрудников. Сочетая генеративный искусственный интеллект, пользовательскую аналитику и принципы, ориентированные на человека, HR-лидеры могут повысить вовлеченность, производительность и удержание с помощью 360-градусных обзоров производительности, опросов вовлеченности, отслеживания целей, развития менеджеров и инструментов постоянной обратной связи, таких как управляемые личные встречи и проверки. ins.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это ориентированное на людей программное обеспечение для признания и вознаграждения, которое объединяет вашу компанию и привлекает ваших сотрудников посредством благодарности и социальных связей. Мы создаем привлекательный опыт для команд через сообщество и связи, поощряя при этом частое признание и вознаграждение, а также предоставляя действенную информацию для сотрудников. Со средним уровнем внедрения 96% и встроенной интеграцией со Slack, Microsoft Teams, ADP, Workday или любым HRIS. Никогда еще не было так просто иметь программное обеспечение, которое любят использовать ваши сотрудники, но при этом оно облегчает вашу работу!
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
Huler
huler.io
HulerHub — самая привлекательная и полностью персонализированная платформа для взаимодействия с сотрудниками в мире. Современная альтернатива Интранету; «из коробки», прост в настройке и не требует ресурсов ИТ или дизайна. Предлагая пользовательский интерфейс клиентского уровня, это программное обеспечение объединяет облачные системы, программное обеспечение и контент организации, обеспечивая лучший контроль и понимание взаимодействия и опыта сотрудников на цифровом рабочем месте. - Повышайте качество обслуживания сотрудников: от внутреннего брендинга до персонализации и динамического управления аудиторией, HulerHub упрощает создание условий для сотрудников, поэтому вы можете сосредоточиться на развитии культуры, ориентированной на людей. - Сотрудничайте откуда угодно. Сделайте совместную работу легкой. HulerHub доступен с любого устройства, в любое время и в любом месте и позволяет пользователям быстро и безопасно обмениваться информацией как внутри компании с коллегами, так и за ее пределами с клиентами и партнерами. - Максимизация рентабельности инвестиций и вовлеченности. Мы разработали программное решение, которое безупречно работает со всем облачным программным обеспечением и контентом независимо от поставщика или поставщика, чтобы помочь организациям использовать нужный контент и инструменты в нужное время, максимизировать рентабельность инвестиций в существующие и будущие инвестиции в технологии. и вовлекать сотрудников.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint — повысьте вовлеченность и производительность с помощью рекомендуемых действий и аналитической информации на основе данных о жизненном цикле сотрудников и опросах в масштабах всей организации.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — это программное обеспечение для анализа производительности, которое включает в себя элементы вовлеченности сотрудников. Это простой, но гибкий и достаточно мощный инструмент для работы с быстрорастущими компаниями любого размера. Запросите демо!
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать вовлеченность сотрудников, развивать высокопроизводительные команды, признавать успехи, стимулировать развитие сотрудников и удерживать таланты. Culture Amp, основанный на передовых исследованиях, новейших технологиях и крупнейшем в мире наборе данных о сотрудниках, упрощает создание уверенной, основанной на данных стратегии управления персоналом, которая приносит пользу сотрудникам и способствует успеху бизнеса.
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
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