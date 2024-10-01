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Программное обеспечение для опыта сотрудников - Самые популярные приложения - Фиджи
Программное обеспечение для взаимодействия с сотрудниками помогает предприятиям управлять, отслеживать и улучшать восприятие сотрудниками своих ролей и общего опыта работы в компании. Консолидируя различные системы и точки доступа в единую, удобную для пользователя платформу, она упрощает коммуникацию и поддерживает развитие целостной и привлекательной корпоративной культуры. Эта технология особенно полезна для удаленных и гибридных команд, поскольку она служит централизованным центром, обеспечивающим легкий доступ к необходимому программному обеспечению, информации о компании и программам развития культуры. Он также включает инструменты для командного и карьерного развития, а также интегрированные приложения для управления аналитикой персонала. Эти приложения дают представление о неэффективности рабочего места и бюрократических проблемах, которые могут расстраивать сотрудников, стремясь снизить стресс за счет упрощения стека технологий до единой точки контакта. Опыт сотрудников можно разделить на цифровые, физические и культурные аспекты. Менеджеры по персоналу и руководители используют эти платформы для отслеживания тенденций производительности, уровня вовлеченности и доставки целевых сообщений. Сотрудники используют платформу для доступа к информации о заработной плате и льготах, а также для взаимодействия с модулями производительности и обратной связи для личного и командного развития. Опросы используются для сбора обратной связи, а программное обеспечение для HR-аналитики помогает выявить болевые точки, отслеживая показатели удержания и текучести кадров.
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Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасет...
15Five
15five.com
Платформа стратегического управления эффективностью 15Five стимулирует действия и влияние, помогая процветанию предприятий и их сотрудников. Сочетая генеративный искусственный интеллект, пользовательскую аналитику и принципы, ориентированные на человека, HR-лидеры могут повысить вовлеченность, произ...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это ориентированное на людей программное обеспечение для признания и вознаграждения, которое объединяет вашу компанию и привлекает ваших сотрудников посредством благодарности и социальных связей. Мы создаем привлекательный опыт для команд через сообщество и связи, поощряя при этом часто...
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint — повысьте вовлеченность и производительность с помощью рекомендуемых действий и аналитической информации на основе данных о жизненном цикле сотрудников и опросах в масштабах всей организации.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать...
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников ...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace помогает делать работу лучше каждый день. Мы даем организациям возможность улучшать опыт сотрудников, вдохновлять их и создавать притягательную культуру успеха сотрудников, которая привлекает и удерживает лучшие таланты. Наша универсальная платформа успеха сотрудников повышает вовл...
Zoios
zoios.io
Ваши сотрудники преуспевают на работе? – скажет вам Зоиос. Перестаньте гадать, что чувствуют ваши сотрудники. Используйте Zoios, чтобы лучше узнать своих людей и создать рабочее место, где каждый будет процветать.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — это программное обеспечение для анализа производительности, которое включает в себя элементы вовлеченности сотрудников. Это простой, но гибкий и достаточно мощный инструмент для работы с быстрорастущими компаниями любого размера. Запросите демо!
Huler
huler.io
HulerHub — самая привлекательная и полностью персонализированная платформа для взаимодействия с сотрудниками в мире. Современная альтернатива Интранету; «из коробки», прост в настройке и не требует ресурсов ИТ или дизайна. Предлагая пользовательский интерфейс клиентского уровня, это программное обес...
Vantage Circle
vantagecircle.com
Мы являемся отмеченной наградами платформой для вовлечения и признания сотрудников, которая помогает HR-специалистам создавать успешную рабочую культуру с помощью инновационных решений на базе искусственного интеллекта и SaaS, а именно: Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks и Vantage Fit. На...
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — ведущее решение для взаимодействия с сотрудниками, предоставляющее клиентам комплексные функции: от вознаграждений и признания до опросов и задач. Мы объединяем нашу отмеченную наградами платформу и нашу команду экспертов по взаимодействию, чтобы разработать для вас идеальную стратегию вза...
Reflektive
reflektive.com
Reflektive — это ведущая платформа управления производительностью, которая ускоряет рост бизнеса за счет постоянного совершенствования. С помощью Reflektive организации могут масштабировать конструктивные, постоянные разговоры, которые повышают вовлеченность и производительность сотрудников в 2 раза...
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint — повысьте вовлеченность и производительность с помощью рекомендуемых действий и аналитических данных на основе данных о жизненном цикле сотрудников и общеорганизационных опросах.
Kudos
kudos.com
Отмеченная наградами платформа признания сотрудников Kudos позволяет организациям создавать эффективные и устойчивые условия для сотрудников, которые приводят к большей вовлеченности сотрудников и улучшению бизнес-результатов.