Программное обеспечение для общения сотрудников - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для общения с сотрудниками настраивает и обеспечивает внутренние коммуникации, такие как информационные бюллетени, блоги, ленты новостей и обновления по всему бизнесу. Часто информация в информационных бюллетенях для сотрудников актуальна не для всех, что приводит к отвлечению руководства от обновлений. Это программное обеспечение позволяет руководителям компаний сегментировать сообщения по отделам, местоположению и должности, гарантируя, что сообщения актуальны для получателей. Кроме того, он поддерживает различные устройства, позволяя руководству адаптировать методы доставки, что повышает вероятность вовлечения сотрудников в контент. Эти коммуникационные функции часто интегрируются в более широкие платформы поддержки сотрудников и сочетаются с такими инструментами, как программное обеспечение для вовлечения сотрудников и защиты интересов сотрудников. Хотя программное обеспечение для внутренней сети сотрудников может включать в себя некоторые коммуникационные функции, ему обычно не хватает возможностей глубокой персонализации и отслеживания взаимодействия, присущих специальному программному обеспечению для общения с сотрудниками.
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Otter
otter.ai
Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.
Podbean
podbean.com
Podbean - это платформа для хостинга и управления подкастами. Пользователи могут записывать, публиковать и продвигать подкасты, а также анализировать аудиторию.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.
Blink
joinblink.com
Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch — это приложение, которое объединяет функции записи экрана, создания записей и совместной работы с видео для сокращения встреч.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Speakap
speakap.com
Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.
Dex
getdex.com
Dex — это личный CRM, который напоминает о поддержании контактов, помогает запоминать, на чем вы остановились, и устанавливать напоминания для общения.
Happeo
happeo.com
Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.
Jostle
jostle.us
Jostle - это платформа для внутренней связи и взаимодействия сотрудников, обеспечивающая доступ к новостям, событиям и информации о коллегах.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe — приложение для создания интерактивного обучения с поддержкой микролернинга, геймификации и анализа данных, доступное на любых устройствах.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
Socxly
socxly.com
Socxly - это набор инструментов для управления социальными медиа, позволяющий сократить ссылки, создавать карточки, добавлять баннеры CTA и делиться файлами.
Assembly
joinassembly.com
Assembly — это платформа для вовлечения сотрудников с функциями наград, коммуникации и сотрудничества внутри организации.
Spokn
getspokn.com
Spokn помогает создавать видеоролики с историями сотрудников для внутренних коммуникаций, найма и обучения за считанные минуты.
LumApps
lumapps.com
LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop — приложение для создания интерактивных презентаций на iOS, Android и Windows с возможностью оффлайн-просмотра и отслеживания интересов клиентов.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — это платформа для внутренних коммуникаций, использующая AI для создания кратких и эффективных сообщений для организаций.
Poppulo
poppulo.com
Poppulo — приложение для управления рабочим пространством, которое позволяет сотрудникам бронировать рабочие места и улучшает взаимодействие в гибридной рабочей среде.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch - облачная платформа для телефонии, позволяющая управлять вызовами и обеспечивать связь для бизнеса с возможностью настройки и удаленного доступа.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App - платформа для внутренней коммуникации, позволяющая организациям управлять контентом и вовлекать сотрудников через мобильные устройства.
Cleary
gocleary.com
Приложение Cleary помогает распределённым командам управлять коммуникацией, укреплять культуру и повышать эффективность работы через централизованный виртуальный хаб.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam — это приложение для связи с работниками без рабочих мест. Оно включает коммуникацию, обучение и опросы, все в одном месте.
Visibly
visibly.io
Visibly — это платформа для управления взаимодействием, коммуникацией и опытом сотрудников и клиентов в организациях.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это платформа для командной работы, которая обеспечивает коммуникацию, сотрудничество и доступ к информации в одном интерфейсе.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — платформа для сотрудников, позволяющая легко создавать и делиться контентом, повышая видимость бренда и вовлечённость сотрудников.
ChangeEngine
changeengine.com
ChangeEngine — это платформа для автоматизации внутренних коммуникаций и создания индивидуального контента для HR и маркетинговых команд.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 позволяет сотрудникам делиться одобренным брендовым контентом в социальных сетях, увеличивая видимость и вовлеченность бренда.
Cerkl
cerkl.com
Приложение Cerkl Broadcast объединяет каналы коммуникации сотрудников, предлагая персонализированные уведомления и аналитику для улучшения взаимодействия.
Appspace
appspace.com
Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy — это платформа для эффективного взаимодействия работодателей с фронтовыми работниками через SMS, обеспечивая быструю передачу информации и обратной связи.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos Team Management - приложение для управления командами с простым планированием, заданиями и чатом для работников, волонтеров и фрилансеров.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – платформа для защиты сотрудников, упрощающая распространение контента в соцсетях и повышающая узнаваемость бренда через участие сотрудников.
Konverse
konverse.com
Konverse - это платформа для связи, объединяющая команды без рабочего места с функциями управления задачами, чата и корпоративной коммуникации.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder — SaaS-решение для повышения вовлеченности сотрудников, создания авторитетного мнения и привлечения новых талантов.
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