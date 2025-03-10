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Программное обеспечение для общения сотрудников
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Программное обеспечение для общения сотрудников - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для общения с сотрудниками настраивает и обеспечивает внутренние коммуникации, такие как информационные бюллетени, блоги, ленты новостей и обновления по всему бизнесу. Часто информация в информационных бюллетенях для сотрудников актуальна не для всех, что приводит к отвлечению руководства от обновлений. Это программное обеспечение позволяет руководителям компаний сегментировать сообщения по отделам, местоположению и должности, гарантируя, что сообщения актуальны для получателей. Кроме того, он поддерживает различные устройства, позволяя руководству адаптировать методы доставки, что повышает вероятность вовлечения сотрудников в контент. Эти коммуникационные функции часто интегрируются в более широкие платформы поддержки сотрудников и сочетаются с такими инструментами, как программное обеспечение для вовлечения сотрудников и защиты интересов сотрудников. Хотя программное обеспечение для внутренней сети сотрудников может включать в себя некоторые коммуникационные функции, ему обычно не хватает возможностей глубокой персонализации и отслеживания взаимодействия, присущих специальному программному обеспечению для общения с сотрудниками.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.

Podbean

Podbean

podbean.com

Podbean - это платформа для хостинга и управления подкастами. Пользователи могут записывать, публиковать и продвигать подкасты, а также анализировать аудиторию.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch — это приложение, которое объединяет функции записи экрана, создания записей и совместной работы с видео для сокращения встреч.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.

Dex

Dex

getdex.com

Dex — это личный CRM, который напоминает о поддержании контактов, помогает запоминать, на чем вы остановились, и устанавливать напоминания для общения.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle - это платформа для внутренней связи и взаимодействия сотрудников, обеспечивающая доступ к новостям, событиям и информации о коллегах.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe — приложение для создания интерактивного обучения с поддержкой микролернинга, геймификации и анализа данных, доступное на любых устройствах.

Socxly

Socxly

socxly.com

Socxly - это набор инструментов для управления социальными медиа, позволяющий сократить ссылки, создавать карточки, добавлять баннеры CTA и делиться файлами.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly — это платформа для вовлечения сотрудников с функциями наград, коммуникации и сотрудничества внутри организации.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.

Spokn

Spokn

getspokn.com

Spokn помогает создавать видеоролики с историями сотрудников для внутренних коммуникаций, найма и обучения за считанные минуты.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop — приложение для создания интерактивных презентаций на iOS, Android и Windows с возможностью оффлайн-просмотра и отслеживания интересов клиентов.

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ — это платформа для внутренних коммуникаций, использующая AI для создания кратких и эффективных сообщений для организаций.

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

Poppulo — приложение для управления рабочим пространством, которое позволяет сотрудникам бронировать рабочие места и улучшает взаимодействие в гибридной рабочей среде.

CallSwitch

CallSwitch

callswitch.net

CallSwitch - облачная платформа для телефонии, позволяющая управлять вызовами и обеспечивать связь для бизнеса с возможностью настройки и удаленного доступа.

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

Thrive.App - платформа для внутренней коммуникации, позволяющая организациям управлять контентом и вовлекать сотрудников через мобильные устройства.

Cleary

Cleary

gocleary.com

Приложение Cleary помогает распределённым командам управлять коммуникацией, укреплять культуру и повышать эффективность работы через централизованный виртуальный хаб.

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

Oneteam — это приложение для связи с работниками без рабочих мест. Оно включает коммуникацию, обучение и опросы, все в одном месте.

Visibly

Visibly

visibly.io

Visibly — это платформа для управления взаимодействием, коммуникацией и опытом сотрудников и клиентов в организациях.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit — это платформа для командной работы, которая обеспечивает коммуникацию, сотрудничество и доступ к информации в одном интерфейсе.

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EveryoneSocial — платформа для сотрудников, позволяющая легко создавать и делиться контентом, повышая видимость бренда и вовлечённость сотрудников.

ChangeEngine

ChangeEngine

changeengine.com

ChangeEngine — это платформа для автоматизации внутренних коммуникаций и создания индивидуального контента для HR и маркетинговых команд.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 позволяет сотрудникам делиться одобренным брендовым контентом в социальных сетях, увеличивая видимость и вовлеченность бренда.

Cerkl

Cerkl

cerkl.com

Приложение Cerkl Broadcast объединяет каналы коммуникации сотрудников, предлагая персонализированные уведомления и аналитику для улучшения взаимодействия.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.

goHappy

goHappy

gohappyhub.com

goHappy — это платформа для эффективного взаимодействия работодателей с фронтовыми работниками через SMS, обеспечивая быструю передачу информации и обратной связи.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos Team Management - приложение для управления командами с простым планированием, заданиями и чатом для работников, волонтеров и фрилансеров.

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP – платформа для защиты сотрудников, упрощающая распространение контента в соцсетях и повышающая узнаваемость бренда через участие сотрудников.

Konverse

Konverse

konverse.com

Konverse - это платформа для связи, объединяющая команды без рабочего места с функциями управления задачами, чата и корпоративной коммуникации.

Social Seeder

Social Seeder

socialseeder.com

Social Seeder — это SaaS-решение, которое помогает менеджерам по персоналу, менеджерам по связям с общественностью и директорам по обеспечению счастья: - повысить вовлеченность сотрудников посредством пропаганды среди сотрудников, - создать подлинное влияние посредством цифрового сарафанного радио, - привлечь новые таланты и усилить их усилия по социальным продажам. Наш высокий уровень удовлетворенности клиентов достигается в равной степени благодаря простой в использовании платформе и базовой методологии, которая позволяет избежать дешевой тактики геймификации и краткосрочных результатов.

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