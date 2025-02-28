Программное обеспечение для общения сотрудников - Самые популярные приложения - Тонга

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Программное обеспечение для общения с сотрудниками настраивает и обеспечивает внутренние коммуникации, такие как информационные бюллетени, блоги, ленты новостей и обновления по всему бизнесу. Часто информация в информационных бюллетенях для сотрудников актуальна не для всех, что приводит к отвлечению руководства от обновлений. Это программное обеспечение позволяет руководителям компаний сегментировать сообщения по отделам, местоположению и должности, гарантируя, что сообщения актуальны для получателей. Кроме того, он поддерживает различные устройства, позволяя руководству адаптировать методы доставки, что повышает вероятность вовлечения сотрудников в контент. Эти коммуникационные функции часто интегрируются в более широкие платформы поддержки сотрудников и сочетаются с такими инструментами, как программное обеспечение для вовлечения сотрудников и защиты интересов сотрудников. Хотя программное обеспечение для внутренней сети сотрудников может включать в себя некоторые коммуникационные функции, ему обычно не хватает возможностей глубокой персонализации и отслеживания взаимодействия, присущих специальному программному обеспечению для общения с сотрудниками.
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Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники услышали и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Благодаря его простому дизайну сотрудники могут легко использовать Workvivo, чтобы оставаться в курсе, вовлеченных и подключенных. В результате руководители компании получают лучший надзор и прямой, нефильтрованный канал, чтобы связаться и взаимодействовать с людьми и по -настоящему чувствовать пульс и энергию компании. С помощью годового роста более 200% в годовом исчислении 3 миллионов+ пользователей в более чем 93 странах и клиентов, начиная от компаний из списка Fortune 500 до технических стартапов, WorkVivo выполняет миссию-для повышения опыта сотрудников каждого.
Jostle
jostle.us
Платформа успеха сотрудников Jostle — это место, где все общаются, общаются и празднуют на работе. Это сердцебиение нашей компании, которое помогло сотрудникам более чем 1000 организаций легко присоединиться и внести свой вклад где угодно и когда угодно. Благодаря лучшим в отрасли показателям участия мы вносим радость в работу и жизнь в организации.
Otter
otter.ai
Otter-это умное приложение для сделки, которое дает вам возможность запомнить, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Оттер создает умные ноты голоса, которые объединяют аудио, транскрипцию, идентификацию динамиков, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где бы ни происходили важные разговоры.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast-это ведущий, дальновидный набор сотрудников. В отличие от существующих мобильных решений, ориентированных только на электронную почту или платформы, Broadcast объединяет ваши существующие каналы Commes для предоставления современного опыта сотрудников. Сотрудники могут получать целевые коммунирования по электронной почте, SharePoint, командам, трансляции мобильного приложения и многого другого. Крестный опыт Broadcast побуждает сотрудников потреблять контент на своей предпочтительной платформе. Поделитесь межканальной аналитикой в режиме реального времени с вашей командой и лидерством, чтобы отслеживать ваши организационные цели Comms. Вещательные функции, которые сделают ваших сотрудников счастливее, оптимизируют процессы и помогут вам достичь статуса Rockstar.
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свои гибридные рабочие места. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам создать современные рабочие места, унифицировать культуру бренда и улучшить коммуникации.
DSMN8
dsmn8.com
Одобренное брендом, готовый контент на кончиках ваших сотрудников. Распределение контента через наиболее надежных влиятельных лиц в вашей отрасли - ваши сотрудники: ✓ Повышение контента, не увеличивая бюджет объявления ✓ Drive Pipeline и сократить циклы продаж ✓ достичь лучшего таланта и снизить затраты на найд DSMN8 - это платформа адвокации сотрудников. DSMN8 помогает брендам использовать свои активы номер один - своих сотрудников, предоставляя сотрудникам оптимизированный способ обмена одобренным брендом контентом в своих профессиональных и личных сетях. Получите больше взаимодействия с контентом, больше входящих продаж и найдите своего следующего сотрудника Superstar в DSMN8.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble обеспечивает лучшие, первые мобильные предприятия для внутренней коммуникации, пропаганды сотрудников и вовлечения сотрудников. В качестве программного обеспечения в качестве услуги (SAAS) платформа собирает контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб -сайты компаний и т. Д.) И курационные платформы, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может быть просмотрен на мобильных устройствах, настольных компьютерах, интрасетах, корпоративных социальных сетях и экранах отображения. Авторизованный контент можно поделиться с одним щелчком по профилям социальных сетей пользователя. Помимо потребления контента, сотрудники также могут взаимодействовать со встроенными тестами и опросами. Особенности включают: * Уведомления о новом контенте и внутренних новостях компании * Обмен на все ваши любимые платформы социальных сетей * Функции внутреннего контента «Like» и «Comment» * Создайте свои собственные сообщения и контент * Участвуйте и проверяйте последние проблемы и призы * Доступность лидера, чтобы увидеть, как вы и ваши коллеги оценили * Создать и реагировать на викторины и опросы Sociabble использует активацию пользователей, вознаграждения и признание на разных уровнях пользовательского опыта, чтобы максимизировать вовлеченность. Его уникальная платформа для общения и адвокации сотрудников делает коммуникации простыми, быстрыми и привлекательными. Сотрудники лучше информируются о новостях компании, обновлениях и их рабочем месте, что приводит к более активной и влиятельной рабочей силе. Компании могут распространять использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или фанатов бренда. Запущен в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальными сетями и контент -маркетингом Sociabble в настоящее время используется в более чем 80 странах и приобретает некоторых из самых престижных клиентов в мире, включая Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal и pwc. Штаб -квартира в Париже, Франция, Sociabble также работает в Нью -Йорке, Лондоне и Мумбаи.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, которые доверяют нам, чтобы помочь обеспечить масштабное распространение контента, повысить узнаваемость своего бренда и стимулировать рост бизнеса за счет возможностей сетей сотрудников. Независимо от того, являетесь ли вы небольшим стартапом или глобальным предприятием с тысячами сотрудников, ваши потребности одинаковы. Вам нужно расти, а чтобы расти: вам нужно нанимать сотрудников. Вам нужно продавать. Вам нужно продавать.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP — это платформа для защиты интересов сотрудников, призванная помочь вам достичь результатов в бизнесе, упрощая обмен контентом в социальных сетях. Наша платформа дает нашим менеджерам Gaggle возможность курировать контент, которым делятся их сотрудники. Мы также используем новейшие технологии на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь менеджерам Gaggle создавать один раз и распространять навсегда уникальный контент для каждого сотрудника. Благодаря увеличению активности в социальных сетях ваши сотрудники создают свои личные бренды, одновременно расширяя узнаваемость бренда компании, возможности для прессы, привлечение потенциальных клиентов и эффективность маркетинговых кампаний. Участники GaggleAMP получают выгоду от геймификации, списков лидеров и вознаграждений за участие в кампаниях по защите интересов сотрудников своей компании, что позволяет участникам быстро и легко увидеть преимущества участия. Чтобы узнать, насколько эффективной может быть программа по защите интересов сотрудников для вашей компании, посетите наш калькулятор рентабельности инвестиций (адрес электронной почты не требуется): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator.
Visibly
visibly.io
В мире, который потребляет продукты, услуги и рабочие места, основанные на из уст в уста, организации должны предоставить исключительный опыт для соискателей, сотрудников, клиентов, партнеров, и выпускников. Через одну унифицированную платформу заметно соединяет точки между вовлеченными и информированными сотрудниками, счастливыми и евангельскими клиентами. Видимо помогает организациям управлять вовлечением, коммуникациями, опытом и пропагандой во всех группах своих сотрудников и клиентов.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и бесперебойными. Cisco Spaces использует возможности оборудования и датчиков Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), делая здания безопасными, интеллектуальными и экологичными, обеспечивая удобство работы людей.
Socxly
socxly.com
Первый в своем роде набор инструментов маркетинга органических социальных сетей, которые помогут вам генерировать больший охват, лучше представьте свой контент на медиа, отслеживать и измерить ваши акции. Это ваш универсальный набор инструментов для преобразования ссылок, которые вы делитесь интеллектуальными ссылками. Конечно, вы можете сократить свои ссылки, используя Socxly. Но под капюшоном есть гораздо больше: лучше всего редактируя и создавая. * Социальные карты: Пользователи в социальных сетях нажимают на изображения в своем посте в основном. Вы теряете атрибуцию и трафик, публикуя изображения и ссылки отдельно в социальных сетях. Socxly позволяет вам публиковать свои изображения в качестве кликабельных социальных карт с вашими собственными изображениями. * Соблюдайте ссылки, заливая их: вместо того, чтобы публиковать ссылки с общими доменами, используйте свой собственный бренд, кампанию и контекст со своими собственными доменами. Редактировать и изменить заднюю половину ссылок, чтобы сделать их актуальными для акций, которые вы делаете. * Magnetize ваши ссылки на сторонние сайты, используя баннеры CTA: создать, вставить и подавать баннеры CTA (Call to Action) на сторонних коротких ссылках контента, чтобы поддержать видимость бренда и перенаправить трафик обратно на ваш сайт или на любую целевую страницу. * Поделитесь файлами как ссылки для вашей аудитории: PPTS, Excels, PDFS и многое другое. Теперь вы можете поделиться ими в социальных сетях, используя короткую ссылку по всем каналам, откуда ваша аудитория сможет их загрузить. * Органическая кампания: создать и публиковать посты органической кампании для ваших сообществ заинтересованных сторон и влиятельных лиц брендов, чтобы делиться и усиливать их до их социальных связей, из их электронной почты или внутренней страниц кампании.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — самый простой способ создавать видеоролики для сотрудников. За считанные минуты вы можете создавать видеоролики, которые повысят уровень ваших программ «Люди» и «Коммуникации», сэкономят деньги, задействуя свои собственные внутренние голоса, и создадут более человеческие связи. Будь то внутренние коммуникации, DEI, адаптация, брендинг талантов, рекрутинг или обучение и развитие, Spokn упрощает процесс создания аутентичных фирменных видеороликов. Такие компании, как Udemy, Snyk, LifeLabs и другие, полагаются на Spokn для сбора достоверных историй сотрудников.
Oneteam
oneteam.io
Вас может не удивить, что подключение с вашей рабочей силой без стола является серьезной проблемой. Они распределены по нескольким местам, не сидят за компьютером, не имеют бизнес-адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, чтобы назвать несколько причин. Методы старой школы, такие как интранеты, взрывы по электронной почте, бумажные гиды и доски объявлений, просто больше не обрезают. Они создают то, что мы называем «разрыв без стола». А угадай что? Этот пробел может истощать взаимодействие, лояльность и успех вашей команды, выталкивая ваши лучшие таланты за дверь и негативно повлиять на рост вашего бизнеса. В OneTeam мы создали Ultimate App, чтобы преодолеть этот разрыв. Думайте об этом как о вашем режиссере «все в одном: бесшовном общении», плавном борьбе, интерактивном электронном обучении, проницательных опросах и удобных контрольных списках: все, что вам нужно, все в OneTeam. Сегодня OneTeam стремится раскрыть весь потенциал безлеточных работников по всему миру и уже добился успеха в преодолении разрыва без стола для таких организаций, как H & M, Toolstation, Ibis, Westcord Hotels и DPD. Hub OneTeam, удобный для пользователя, позволяет всем легко получить доступ к необходимым обновлениям и информации на Go. Преимущества OneTeam: • Встроенные функции приложения для общения, обучения и взаимодействия • Полностью настраиваемый для потребностей вашей организации • Легко внедрять и управлять
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop превращает ваше устройство iOS, Android или Windows в мощный набор инструментов для продаж, презентаций и обучения. Создавайте потрясающие интерактивные презентации, которые ваши коллеги смогут загружать, представлять и делиться ими прямо со своего устройства. Держите свой контент актуальным, фирменным и готовым к любым удаленным презентациям продаж или совместному использованию экранов на экранах, которые вам встречаются. - Импортируйте существующие активы для продаж и маркетинга и начните создавать за считанные минуты. Создавайте интересные презентации с фотографиями, документами PDF, ссылками, видео, анимацией и интерактивными формами или калькуляторами. - Загружайте презентации для просмотра и презентации в автономном режиме — больше никогда не беспокойтесь о ненадежном Wi-Fi! - Отправляйте контент потенциальным клиентам прямо со своего устройства, а затем отслеживайте, когда они его открывают, что смотрят и как долго. Улучшите свой последующий звонок, предоставив индивидуальную информацию о том, что на самом деле интересует вашего клиента! - Держите свой отдел продаж в курсе событий с помощью push-уведомлений всякий раз, когда вы обновляете презентацию. Больше не нужно искать последнюю версию или сбивать с толку клиентов устаревшими материалами. - Сэкономьте на расходах на печать, уменьшите выбросы углекислого газа и посадите местные деревья в Новой Зеландии, перейдя на цифровые презентации. Узнайте больше на сайте showcaseworkshop.com или запросите бесплатную демо-версию по адресу bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
Создать внутреннюю связь и контент HR нелегко. Группы по персоналу и маркетингу часто сталкиваются с проблемой манипулирования несколькими инструментами или полагаться на основные шаблоны, которые не отражают голос их организации. Это приводит к непоследовательному брендингу, трудоемким ручным процессам и сообщениям, которые не могут связаться с сотрудниками. Но так не должно быть. IndiogEngine объединяет программное обеспечение для внутреннего коммуникации на основе AI с Creative Design Services для решения этих проблем. Он привносит инструменты автоматизации и персонализации в одну платформу, позволяя командам беспрепятственно доставлять сообщения по Slack, командам, электронной почте и SMS при отслеживании взаимодействия с аналитикой в реальном времени. В то же время, специализированная творческая команда ChangeEngine сотрудничает с вами для разработки отточенных, материалов на бренде-таких как информационные бюллетени, справочники и важные кампании-которые выходят далеко за рамки того, что могут предложить только шаблоны. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой командой HR или управляете глобальными коммуникациями, изменение, оптимизирует ваш рабочий процесс и экономит ценное время. Благодаря правильной сочетание интеллектуальных технологий и человеческого творчества, изменение, помогает вам создавать последовательные, значимые общения, которые укрепляют связи сотрудников и поддерживают всех. Речь идет не только о инструментах; Речь идет о преобразовании того, как общается ваша команда. ChangeEngine дает вам все необходимое для создания вдумчивых, эффективных сообщений, все в одном месте.
Zelos Team Management
getzelos.com
Самое простое в использовании приложение для управления командой с простым планированием, задачами и чатами. Идеально подходит для самостоятельного планирования работы без рабочего стола, волонтеров или фрилансеров — на настольных компьютерах и мобильных устройствах! - Простые расписания - Отправка и отслеживание задач - Живой чат - Внутренняя вики - Геймификация Zelos очень прост в использовании для участников, но по-прежнему полезен для администраторов.
Cleary
gocleary.com
Добро пожаловать своим сотрудникам в цифровое лобби распределенных команд. Cleary выполняет тяжелую работу, чтобы помочь лучшим компаниям мира предоставить наиболее важные компоненты цифрового опыта сотрудников. - Кураторские коммуникации. Управляйте изменениями, руководите взаимодействием, уменьшайте перегрузку сотрудников и укрепляйте доверие с помощью адаптированных коммуникаций. - Связанная культура. Создайте культуру, в которой каждый будет чувствовать себя частью компании, будучи более связанным и менее разрозненным в цифровой среде. - Межкомандная эффективность. Создайте центральный виртуальный центр для быстрого поиска и обмена наиболее важной информацией, чтобы команды могли быстро сотрудничать. - Целостно. Обеспечьте сотрудникам цифровой опыт мирового класса в любой момент, который важен для распределенных команд, начиная с удаленного внедрения и заканчивая другими этапами. Компания Cleary, основанная в 2017 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, создает будущее работы для некоторых крупнейших имен Кремниевой долины. Нас поддерживают Quiet, Crosslink Capital и другие влиятельные инвесторы, такие как Дик Костоло, бывший генеральный директор Twitter, и Джордж Ху, главный операционный директор Twilio. Для получения дополнительной информации посетите www.gocleary.com.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder — это SaaS-решение, которое помогает менеджерам по персоналу, менеджерам по связям с общественностью и директорам по обеспечению счастья: - повысить вовлеченность сотрудников посредством пропаганды среди сотрудников, - создать подлинное влияние посредством цифрового сарафанного радио, - привлечь новые таланты и усилить их усилия по социальным продажам. Наш высокий уровень удовлетворенности клиентов достигается в равной степени благодаря простой в использовании платформе и базовой методологии, которая позволяет избежать дешевой тактики геймификации и краткосрочных результатов.
goHappy
gohappyhub.com
Gohappy революционизирует, как работодатели общаются и взаимодействуют со своими передовыми работниками, предоставляя им наиболее инклюзивную и простую в использовании приложения, когда-либо создавая технологии. В мире, где постоянное общение с передовыми работниками имеет важное значение, Гохаппи понял, что решения на основе приложений, ежедневные толчки и сообщения на пин-досках просто не работают. Ключом к успеху Gohappy является позволяет работодателям охватить 100% своих передовых сотрудников, где они уже находятся в своих текстовых сообщениях. Автоматизированный канал от системы записи работодателя означает, что их активные сотрудники всегда находятся в секундах от получения мгновенного общения. Они способны охватить всех своих сотрудников или конкретных групп, со стандартными текстами или включать видео, изображения, ссылки, опросы и многое другое - все переводятся на их язык. Основанный Шоном Бойером, который также основал Snagajob - крупнейший в стране рынок для почасовой работы - и команда, которая обеспечивает более 100 лет объединенного опыта вовлечения сотрудников, миссия Gohappy - помочь всем передовым работникам чувствовать себя более ценными и связанными, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал. Благодаря надежным возможностям обмена сообщениями и сбором обратной связи, GoHappy возглавляет развитие вовлечения работников передовой и стремится стать лучшей компанией в мире, помогая работодателям максимизировать это вовлечение.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App Ltd, созданная в 2011 году, предоставляет технологии и поддержку для оказания помощи организациям в «обеспечении» их внутренних коммуникаций и вовлеченности сотрудников. Его интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому, кто находится в организации, брать на себя ответственность за коммуникации компании, создавая и добавляя контент на одну коммуникационную платформу для сотрудников и распространяя его на мобильные устройства команд. Клиенты варьируются от малых и малых и до крупнейших многонациональных организаций, и все это использует платформу Thrive для создания и адаптации своих собственных приложений по коммуникациям сотрудников для улучшения внутренней связи и дальнейшего привлечения своих распределенных команд. Это программное обеспечение в качестве услуг решения позволяет HR, маркетинг, внутренние коммунальные компании, корпоративные коммунальные компании, ИТ и других специалистов создавать и продвигать важную, актуальную, своевременную и индивидуальную информацию для своих «труднодоступных» команд - тех, кто не имеет доступа или ограниченного доступа к электронной почте. В отличие от других, Thrive специализируется на вдохновлении и обучении клиентов в своем цифровом путешествии по трансформации через свою платформу SaaS, успех клиента и постоянную поддержку. Платформа коммуникационной связи Thrive's Communication используется во всем мире во многих отраслях. Клиентами являются Deloitte, SSE, Biffa, Medical Center Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, Post, SGN и многие другие. Вдохновите, информируйте и привлекайте сотрудников с платформой связи и взаимодействия, которая является экономически эффективной и смехотворно простым в использовании.
Podbean
podbean.com
Начав подкаст точно так, как вы хотите. С помощью Podbean вы получаете весь пакет - надежный хостинг подкастов, неограниченное количество хранения и пропускной способности, рекламные инструменты, реклама подкастов и премиум -контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean, чтобы создать свои потрясающие подкасты. Podbean - это служба издательства и монетизации подкастов, предоставляющая бесплатные и премиальные хостинг -пакеты для отдельных лиц и предприятий. Podbean предлагает удобный интерфейс, который интегрирует инструменты публикации, управления, синдикации и анализа в простой в использовании пакет подкастинга. Эта веб-система позволяет пользователям публиковать, управлять и продвигать подкасты в блог-среде, требующая минимальных технических знаний. Инструменты Podbean's Share and Enged позволяют издателям интегрировать подкасты в свои веб -сайты, блоги и социальные сети, включая Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube и WordPress. Приложение Podbean является одним из самых популярных приложений для подкастов для iOS и Android, а также может использоваться для воспроизведения подкастов через Amazon Alexa. Это отличный вариант для подкастов, чтобы насладиться своими любимыми подкастами в любом месте, в любое время. Подкастеры также могут записывать и публиковать прямо из приложения Podbean.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод расширяет возможности передового бизнеса и их работников цифровыми решениями, которые им необходимы для выполнения своей наилучшей возможной работы. Основанная в 2012 году, платформа Beekeeper's Mobile-Prirst была разработана и построена для работников без столов, которые, несмотря на 80% глобальной рабочей силы, были хронически недостаточно обслуживались, когда дело доходит до технологии рабочего места. Благодаря системе успеха пчеловода, компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любого места и улучшать взаимодействие, производительность и безопасность фронт-команд.
Blink
joinblink.com
Blink-это платформа опыта работы в первом мобильном телефоне, которая соединяет ваших людей, системы и культуры в одном супер-приложении. Он соединяет цифровой разрыв между работниками без рабочих и работников настольных и настольных работников, перегружая общение и взаимодействие сотрудников в ведущих отрасли компаниях, таких как McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, RATP Dev и Stagecoach.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — это хостинговая телефонная платформа, которая предоставляет расширенные возможности функций вызовов, предоставляя предприятиям доступное и настраиваемое решение. Наша платформа предоставляет пользователям удаленный доступ к своему офису, полностью интегрированный в единую телефонную систему.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam-это приложение для управления рабочей силой мобильной связи, в котором есть надежный набор инструментов, предназначенных для того, чтобы помочь организациям с командами без стола улучшить общение, удерживать персонал и повысить эффективность работы. Connecteam позволяет менеджерам размещать свои бизнес -процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождать сотрудников, чтобы они были более продуктивными, профессиональными и удовлетворенными. Сэкономьте время и повышайте производительность с помощью мобильных пользовательских контрольных списков, форм и отчетов; Расписание сдвигов и отслеживание рабочих часов с часами GPS; Упростить общение сотрудников, улучшить профессиональные навыки, управлять ежедневными задачами и многое другое, все в одном приложении. Убедитесь, что безопасный и простой вход для системных администраторов с помощью единого входа Active Directory (SSO).
Dex
getdex.com
Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.
Happeo
happeo.com
Happeo-это интранет следующего поколения, которая помогает командам управлять знаниями и внутренними коммуникациями в одном объединенном месте. Предлагая строитель страниц на основе шаблонов, а также интеграции и универсальный поиск по всем инструментам компании, Happeo прост в использовании и масштабировании для компаний любого размера. Вот почему лидеры рынка, такие как Doctolib, Gant и Marqeta, полагаются на Happeo, чтобы держать свои команды информированными, выровненными и продуктивными. С показателями усыновления 3x средний показатель в отрасли, Happsters выполняют миссию, чтобы помочь организациям расти необычайными способами.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo является ведущей платформой коммуникации сотрудников, позволяющей вам выравнивать всю свою рабочую силу, улучшить вовлечение сотрудников и повысить производительность вашего рабочего места. Haiilo помогает связывать ваших сотрудников с целью общения и сообществ. Более 1000 международных клиентов, включая Amazon, Google, Deutsche Telekom, Salesforce и Deutsche Bahn, уже используют Haiilo для достижения, привлечения и понимания более 2,5 миллионов сотрудников каждый день. Ранее Койо (Германия), Смрп (Финляндия) и Джубиви (Франция)
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - Микрообучение - Социальное обучение - Push-уведомления и уведомления по электронной почте - Автономный доступ - Мобильный дизайн - Доступность на любом устройстве - Подробные данные и аналитика - Геймификация - Сертификация - Персонализация - Развертывание сеансов по расписанию - Интеграция с более чем 200 платформами Gnowbe разработан на основе передовых исследований и науки об обучении, что позволяет невероятно легко создавать увлекательные и эффективные тренинги, которые переходят от пассивного потребления контента к рефлексивному применению. Благодаря удобному интерфейсу настольных и мобильных устройств и поддержке более 100 языков Gnowbe расширяет возможности авторов и поддерживает учащихся в любое время и в любом месте. Авторы чаще всего создают: - Опыт адаптации для удаленных команд - Оборудование для обеспечения безопасности, здоровья и хорошего самочувствия - Подготовка к сертификации - Новый опыт обучения (смешанный, онлайн) - Цифровые рабочие тетради - Курсы электронного обучения - Программы коучинга и обратной связи - Сценарии продаж и продуктов - Команда взаимодействие, развлечения и игры — ежедневные программы формирования привычек
Simpplr
simpplr.com
Simpplr - это современная интранет, которая трансформирует опыт работы для всех сотрудников - где бы они ни работали. Simpplr-единственная платформа, которая объединяет вовлечение сотрудников, поддержку и услуги, используя современные модели искусственного интеллекта для обеспечения бесшовного, сплоченного и персонализированного опыта сотрудников. Клиенты SIMPPLR достигают значительного улучшения в производительности, удержании и общей удовлетворенности своих сотрудников, заслуживают доверия 700+ глобальных брендов, в том числе Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar и AAA.
Speakap
speakap.com
SpeckAP предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям структурировать диалог со своим передним персоналом, поддержать и информировать своих работников без рабочих мест в любом месте в любое время. Решение, доступное как на мобильных, так и на рабочем столе, соединяет рабочую силу и дает сотрудникам предоставлять оптимальные впечатления от клиентов. От обмена сообщениями и новостей до частных групп и мероприятий Disceap предоставляет предприятиям возможность предоставить соответствующий и своевременный контент для их рабочей силы и поддерживает как рост бизнеса, так и удержание сотрудников. Основанная в 2011 году, DisceAP сотрудничает с более чем 400 организациями по всему миру в различных отраслях, такими как гостеприимство, розничная торговля, производство и многое другое - и имеет места в Нью -Йорке, Лондоне, Амстердаме, Барселоне, Кельне и Брюсселе.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это совместная платформа для командной работы. Предоставление полного спектра функций для подключения, общения и совместной работы в одном простом обзоре. Все функции расположены именно там, где вы ожидаете, и охватывают три основные области: 1) Совместная работа. Обеспечьте совместное рабочее пространство через группы: организуйте проекты, собирайте отзывы, создавайте мероприятия и делитесь идеями, знаниями и документами. 2) Общение Обеспечьте мгновенное общение через рабочий чат: задавайте вопросы, обсуждайте идеи, формируйте решения, запускайте видеочаты, быстро отправляйте файлы и время от времени отправляйте GIF-файлы, чтобы поднять настроение. 3) Возможность подключения Обеспечьте персонализированный информационный центр через ленту новостей: каждый сотрудник всегда в курсе новой актуальной информации, как только она появляется, и готов принять меры. Talkspirit без проблем работает со всеми приложениями, инструментами и сервисами, которые уже использует ваш бизнес. Он предоставляет множество встроенных интеграций, которые легко настроить и легко использовать — доступно более 500 интеграций. Весь контент доступен для поиска, безопасен и доступен в пути через мобильное приложение для Android и iOS. Доступно на 8 языках (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL и PL).
WorkJam
workjam.com
WorkJam - это единое решение для цифровых рабочих мест, предназначенное для подключения и расширения возможностей без рабочих сотрудников через одну комплексную платформу. Этот инновационный инструмент предназначен специально для передовых команд в различных отраслях, включая розничную торговлю, гостеприимство, производство, логистику и здравоохранение. Упрощая операции и улучшая общение, WorkJam повышает производительность и эффективность за счет плавной интеграции с существующими системами управления рабочей силой (WFM). Платформа служит разнообразной целевой аудитории, сосредоточившись на организациях со значительным количеством работников без стола, которым требуются эффективные инструменты для управления своими ежедневными задачами. WorkJam решает уникальные проблемы, с которыми сталкиваются эти сотрудники, такие как ограниченный доступ к информации и ресурсам, предоставляя централизованный центр для всех их оперативных потребностей. Это особенно полезно в быстро меняющихся средах, где своевременное общение и управление задачами имеют решающее значение для успеха. WorkJam охватывает ряд функций, которые удовлетворяют конкретные потребности передовых работников. Платформа включает в себя управление задачами для организации ежедневных обязанностей, инструментов связи для обновлений и сотрудничества в реальном времени, а также ресурсов обучения и развития для облегчения постоянного обучения. Кроме того, функции самообслуживания позволяют сотрудникам самостоятельно управлять своими графиками и задачами, в то время как уникальный рынок открытых сменов обеспечивает гибкое обмена и охват гибкого смены. Эти функции в совокупности улучшают опыт сотрудников, способствуя чувству собственности и участия в рабочей силе. Согласившись с передовыми командами с организационными целями, WorkJam оптимизирует ежедневные операции и повышает общее участие. Платформа не только облегчает улучшение коммуникации и управления задачами, но и способствует культуре непрерывного обучения и развития. Этот целостный подход к управлению рабочей силой позволяет организациям развивать более счастливую, более продуктивную передовую рабочую силу, в конечном итоге способствуя успеху в бизнесе и повышая лояльность клиентов. Дополняемый мировыми брендами, такими как Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO и Woolworths, WorkJam выделяется в своей категории, предлагая интегрированное решение, которое удовлетворяет конкретные потребности безлетных сотрудников. Его способность создавать подключенный опыт для передовых работников является ключевым отличием, что делает его бесценным инструментом для организаций, стремящихся оптимизировать свою деятельность и расширить возможности их рабочей силы.
Konverse
konverse.com
Konverse — это надежная коммуникационная платформа и приложение, предназначенное для объединения нерабочих команд. Благодаря функциям управления задачами и обучениям, прямому чату и корпоративным коммуникациям такие организации, как Hyatt, Realogy и Follett, доверяют Konverse объединение и расширение возможностей своих сотрудников.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на своей работе. От общих собраний до обновлений проекта — Rewatch предоставляет всю необходимую вашей команде информацию прямо под рукой. Оставайтесь на связи, сотрудничайте быстрее и продвигайте работу вперед с Rewatch.
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея-это современная платформа для взаимодействия с ИИ, которая оптимизирует признание, вознаграждения, внутреннее общение и сотрудничество по всей организации. Этот единственный, удобный концентратор предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощники на рабочем месте, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, пользовательские добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования, способствующие культуре рабочего места, где сотрудники чувствуют себя ценными, ценившись и связаны. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях компании, обеспечивая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятными. Признайте свою команду значимым способом, согласованные основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневные объятия командой. Улучшить признание с помощью обширного каталога вознаграждений, включая подарочные карты, индивидуальные добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте вехи и юбилейное признание празднуют день рождения каждого товарища по команде или годовщину с автоматическими индивидуальными криками. Бесплатная интеграция с командами Microsoft и Slack беспрепятственно вовлекается там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлениями данных в реальном времени. Входные данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Усовершенствование вовлечения сотрудников Используйте обновления генерального директора и исполнительных директоров, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и обследования удовлетворенности для улучшения вовлеченности. Упрощенная внутренняя коммуникация использует инструменты, такие как шаблоны AMA, новостные каналы, шаблоны помощи, групповые каналы, ледоколы, управление идеями, внутренние вики и инструменты встречи для улучшения рабочих процессов связи. Повышение производительности команды используют ежедневные резюме, повестки дня, примечания к собранию, обратную связь с продуктом, списки побед и легкий CRM продаж для повышения производительности. Упростите HR и рекрутинг внедрения опросов о льготах сотрудниках, выходящих интервью, оценках, внутренних рефералах, вопросах интервью и новой обратной связи с наймом, наряду с отслеживанием времени подрядчика и другими шаблонами HR.
Poppulo
poppulo.com
Imagine delivering the exact message each person needs—precisely how, when, and where it matters most to them. Messages are more effective when they’re relevant, personalized, and measurable. Poppulo makes it easy. Платформа Poppulo Harmony помогает корпоративным организациям достичь большего, без особых усилий подключая своих сотрудников, клиентов и рабочих мест с помощью Omnichannel Confopeemente Communications, цифровых вывесок и управления рабочим местом.
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