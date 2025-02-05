Программное обеспечение для общения сотрудников - Самые популярные приложения - Словения

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Программное обеспечение для общения с сотрудниками настраивает и обеспечивает внутренние коммуникации, такие как информационные бюллетени, блоги, ленты новостей и обновления по всему бизнесу. Часто информация в информационных бюллетенях для сотрудников актуальна не для всех, что приводит к отвлечению руководства от обновлений. Это программное обеспечение позволяет руководителям компаний сегментировать сообщения по отделам, местоположению и должности, гарантируя, что сообщения актуальны для получателей. Кроме того, он поддерживает различные устройства, позволяя руководству адаптировать методы доставки, что повышает вероятность вовлечения сотрудников в контент. Эти коммуникационные функции часто интегрируются в более широкие платформы поддержки сотрудников и сочетаются с такими инструментами, как программное обеспечение для вовлечения сотрудников и защиты интересов сотрудников. Хотя программное обеспечение для внутренней сети сотрудников может включать в себя некоторые коммуникационные функции, ему обычно не хватает возможностей глубокой персонализации и отслеживания взаимодействия, присущих специальному программному обеспечению для общения с сотрудниками.
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Socxly
socxo.com
Первый в своем роде набор органических инструментов маркетинга в социальных сетях, которые помогут вам расширить охват, лучше представить свой контент в средствах массовой информации, отслеживать и измерять ваши репосты. Это ваш универсальный набор инструментов для преобразования ссылок, которыми вы делитесь, в смарт-ссылки. Конечно, вы можете сократить свои ссылки с помощью Socxly. Но за этим стоит гораздо больше: представляйте лучше, редактируя и создавая. * Социальные карточки: пользователи социальных сетей в основном нажимают на изображения в ваших публикациях. Вы теряете атрибуцию кликов и трафик, публикуя изображения и ссылки отдельно в социальных сетях. Socxly позволяет вам публиковать свои изображения в виде кликабельных социальных карточек с вашими собственными изображениями. * Владейте ссылками, брендируя их: вместо публикации ссылок с общими доменами используйте свой собственный бренд, кампанию и контекст со своими собственными доменами. Отредактируйте и измените заднюю часть ссылок, чтобы они соответствовали вашим публикациям. * Привлеките внимание к своим ссылкам на сторонние сайты с помощью баннеров CTA: создавайте, вставляйте и размещайте баннеры CTA (призыв к действию) на коротких ссылках на сторонний контент, чтобы повысить узнаваемость бренда и перенаправить трафик обратно на ваш веб-сайт или любую целевую страницу. * Делитесь файлами в виде ссылок для вашей аудитории: Ppts, Excels, Pdfs и т. д. Теперь вы можете поделиться ими в социальных сетях, используя короткую ссылку на всех каналах, откуда ваша аудитория сможет их скачать. * Органическая кампания: создавайте и публикуйте публикации органической кампании для своих сообществ заинтересованных сторон и влиятельных лиц бренда, чтобы делиться ими и распространять их среди своих социальных связей через электронную почту или на внутренних страницах кампании.
Poppulo
poppulo.com
Представьте себе, что вы доносите именно то сообщение, которое нужно каждому человеку, — именно то, как, когда и где это для него наиболее важно. Сообщения более эффективны, когда они релевантны, персонализированы и измеримы. Популо делает это легко. Платформа Poppulo Harmony помогает корпоративным организациям достигать большего, легко соединяя своих сотрудников, клиентов и рабочие места посредством омниканальной коммуникации между сотрудниками, цифровых вывесок и управления рабочими местами.
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - Микрообучение - Социальное обучение - Push-уведомления и уведомления по электронной почте - Автономный доступ - Мобильный дизайн - Доступность на любом устройстве - Подробные данные и аналитика - Геймификация - Сертификация - Персонализация - Развертывание сеансов по расписанию - Интеграция с более чем 200 платформами Gnowbe разработан на основе передовых исследований и науки об обучении, что позволяет невероятно легко создавать увлекательные и эффективные тренинги, которые переходят от пассивного потребления контента к рефлексивному применению. Благодаря удобному интерфейсу настольных и мобильных устройств и поддержке более 100 языков Gnowbe расширяет возможности авторов и поддерживает учащихся в любое время и в любом месте. Авторы чаще всего создают: - Опыт адаптации для удаленных команд - Оборудование для обеспечения безопасности, здоровья и хорошего самочувствия - Подготовка к сертификации - Новый опыт обучения (смешанный, онлайн) - Цифровые рабочие тетради - Курсы электронного обучения - Программы коучинга и обратной связи - Сценарии продаж и продуктов - Команда взаимодействие, развлечения и игры — ежедневные программы формирования привычек
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast стремится помочь вам отправить нужные сообщения нужным сотрудникам по предпочитаемым ими каналам. Cerkl Broadcast — это целостный подход к общению сотрудников, управляемый из одного места. В отличие от существующих решений для отслеживания электронной почты или бесконтактных решений для работы с персоналом, наша платформа развивается вместе с вашими текущими и будущими инициативами по вовлечению сотрудников. Всего несколькими щелчками мыши вы можете мастерски распространять внутренний контент по электронной почте, Teams, Sharepoint или мобильному приложению. Cerkl Broadcast позволяет легко делиться своими успехами с помощью централизованной аналитики и информационных панелей в режиме реального времени. Компании по всему миру используют Cerkl Broadcast, чтобы информировать и раскрывать потенциал своих сотрудников.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — это платформа №1 по защите интересов сотрудников, которая помогает вам расширить возможности ваших сотрудников и стать влиятельными лицами. Защита интересов сотрудников влияет на все сферы вашего бизнеса: от маркетинга и продаж до HR и подбора персонала. Итак, если вы ищете увеличение охвата и вовлеченности, увеличение входящих продаж или поиск следующего сотрудника-суперзвезды, у DSMN8 есть решение. Мы упрощаем организациям использование влияния своих сотрудников, помогая им стать защитниками бренда и более эффективными продавцами в социальных сетях. Наши инновационные решения позволяют вашим сотрудникам с легкостью находить, создавать и делиться одобренным компанией контентом. В простейшей форме это работает следующим образом: Шаг 1. Централизуйте контент вашей организации в собственной ленте новостей. Шаг 2. Предоставьте сотрудникам доступ к контенту, одобренному компанией. Шаг 3. Отслеживайте результаты и рентабельность инвестиций с помощью нашего ведущего в отрасли аналитического пакета. Крупнейшие мировые компании доверяют DSMN8 поддержку своих программ по защите интересов сотрудников, в том числе McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM и Snap Inc. Помощь нашим клиентам в расширении возможностей своих сотрудников — это то, что определяет нашу работу каждый раз. день и мотивирует нас предлагать передовые решения.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб-сайты компаний и т. д.) и кураторских платформ, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может просматриваться на мобильных устройствах, настольных компьютерах, в интрасетях, корпоративных социальных сетях и экранах дисплеев. Разрешенным контентом можно поделиться одним щелчком мыши в профилях пользователя в социальных сетях. Помимо потребления контента, сотрудники также могут участвовать в встроенных викторинах и опросах. Sociabble использует активацию пользователей, вознаграждения и признание на различных уровнях взаимодействия с пользователем, чтобы максимизировать вовлеченность. Уникальная платформа общения и защиты интересов сотрудников Sociabble делает общение простым, быстрым и интересным. Сотрудники лучше информированы о новостях компании, обновлениях и своем рабочем месте, что приводит к более заинтересованному и влиятельному персоналу. Компании могут распространить использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или поклонников бренда. Созданная в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальных сетей и контент-маркетинга, Sociabble в настоящее время используется более чем в 80 странах и приобрела некоторых из самых престижных клиентов в мире, включая Microsoft, BNP Paribas, L' Ореаль и PwC. Компания Sociabble со штаб-квартирой в Париже (Франция) также имеет представительства в Нью-Йорке, Лондоне и Мумбаи.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, которые доверяют нам, чтобы помочь обеспечить масштабное распространение контента, повысить узнаваемость своего бренда и стимулировать рост бизнеса за счет возможностей сетей сотрудников. Независимо от того, являетесь ли вы небольшим стартапом или глобальным предприятием с тысячами сотрудников, ваши потребности одинаковы. Вам нужно расти, а чтобы расти: вам нужно нанимать сотрудников. Вам нужно продавать. Вам нужно продавать.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP — это платформа для защиты интересов сотрудников, призванная помочь вам достичь результатов в бизнесе, упрощая обмен контентом в социальных сетях. Наша платформа дает нашим менеджерам Gaggle возможность курировать контент, которым делятся их сотрудники. Мы также используем новейшие технологии на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь менеджерам Gaggle создавать один раз и распространять навсегда уникальный контент для каждого сотрудника. Благодаря увеличению активности в социальных сетях ваши сотрудники создают свои личные бренды, одновременно расширяя узнаваемость бренда компании, возможности для прессы, привлечение потенциальных клиентов и эффективность маркетинговых кампаний. Участники GaggleAMP получают выгоду от геймификации, списков лидеров и вознаграждений за участие в кампаниях по защите интересов сотрудников своей компании, что позволяет участникам быстро и легко увидеть преимущества участия. Чтобы узнать, насколько эффективной может быть программа по защите интересов сотрудников для вашей компании, посетите наш калькулятор рентабельности инвестиций (адрес электронной почты не требуется): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator.
Visibly
visibly.io
В мире, где продукты, услуги и рабочие места потребляются на основе сарафанного радио, организациям необходимо предоставлять исключительный опыт соискателям, сотрудникам, клиентам, партнерам и выпускникам. Через единую платформу Visible объединяет вовлеченных и информированных сотрудников, счастливых и евангельских клиентов. Заметно помогает организациям управлять взаимодействием, коммуникациями, опытом и пропагандой среди всех групп сотрудников и клиентов.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и бесперебойными. Cisco Spaces использует возможности оборудования и датчиков Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), делая здания безопасными, интеллектуальными и экологичными, обеспечивая удобство работы людей.
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свои гибридные рабочие места. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам создать современные рабочие места, унифицировать культуру бренда и улучшить коммуникации.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — самый простой способ создавать видеоролики для сотрудников. За считанные минуты вы можете создавать видеоролики, которые повысят уровень ваших программ «Люди» и «Коммуникации», сэкономят деньги, задействуя свои собственные внутренние голоса, и создадут более человеческие связи. Будь то внутренние коммуникации, DEI, адаптация, брендинг талантов, рекрутинг или обучение и развитие, Spokn упрощает процесс создания аутентичных фирменных видеороликов. Такие компании, как Udemy, Snyk, LifeLabs и другие, полагаются на Spokn для сбора достоверных историй сотрудников.
Oneteam
oneteam.io
Знакомство с Oneteam. Возможно, вас не удивит тот факт, что общение с вашими нерабочими сотрудниками является серьезной проблемой. Они разбросаны по разным местам, не сидят за компьютером, не имеют служебного адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, и это лишь несколько причин. Методы старой школы, такие как интранет, рассылка электронной почты, бумажные руководства и доски объявлений, больше не подходят. Они создают то, что мы называем
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop превращает ваше устройство iOS, Android или Windows в мощный набор инструментов для продаж, презентаций и обучения. Создавайте потрясающие интерактивные презентации, которые ваши коллеги смогут загружать, представлять и делиться ими прямо со своего устройства. Держите свой контент актуальным, фирменным и готовым к любым удаленным презентациям продаж или совместному использованию экранов на экранах, которые вам встречаются. - Импортируйте существующие активы для продаж и маркетинга и начните создавать за считанные минуты. Создавайте интересные презентации с фотографиями, документами PDF, ссылками, видео, анимацией и интерактивными формами или калькуляторами. - Загружайте презентации для просмотра и презентации в автономном режиме — больше никогда не беспокойтесь о ненадежном Wi-Fi! - Отправляйте контент потенциальным клиентам прямо со своего устройства, а затем отслеживайте, когда они его открывают, что смотрят и как долго. Улучшите свой последующий звонок, предоставив индивидуальную информацию о том, что на самом деле интересует вашего клиента! - Держите свой отдел продаж в курсе событий с помощью push-уведомлений всякий раз, когда вы обновляете презентацию. Больше не нужно искать последнюю версию или сбивать с толку клиентов устаревшими материалами. - Сэкономьте на расходах на печать, уменьшите выбросы углекислого газа и посадите местные деревья в Новой Зеландии, перейдя на цифровые презентации. Узнайте больше на сайте showcaseworkshop.com или запросите бесплатную демо-версию по адресу bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
Повышение квалификации лидеров персонала, чтобы они доставляли сотрудникам наиболее важные моменты. Проблема, с которой сталкиваются лидеры, заключается в том, что процесс проектирования опыта сотрудников происходит в распределенных командах, разрозненных системах управления персоналом и, во многих случаях, в электронных таблицах и Powerpoint. После запуска программ по работе с людьми возникает первоначальный ажиотаж, затем через шестьдесят дней они уходят под ковер и переходят к следующей острой потребности. Создание и реализация лучших в своем классе программ по работе с персоналом, позволяющих относиться к сотрудникам как к внутренним клиентам, требует чрезвычайно ручного труда и отнимает много времени — они включают в себя множество движущихся частей, таких как цели, брендинг, контент, коммуникации, сроки, вознаграждения и рентабельность инвестиций. На гибридном рабочем месте нет эффективного способа справиться с этим. Мы здесь, чтобы изменить это: наша цель — повысить роль людей-лидеров во всем мире и помочь им поддерживать эффективность использования своих кадровых программ с течением времени. Мы даем им возможность демонстрировать влияние кадровой организации своей руководящей команде и совету директоров, одновременно помогая им заручиться поддержкой руководства и высвободить больше внутреннего бюджета для экспериментов и запуска инновационных кадровых программ.
Zelos Team Management
getzelos.com
Самое простое в использовании приложение для управления командой с простым планированием, задачами и чатами. Идеально подходит для самостоятельного планирования работы без рабочего стола, волонтеров или фрилансеров — на настольных компьютерах и мобильных устройствах! - Простые расписания - Отправка и отслеживание задач - Живой чат - Внутренняя вики - Геймификация Zelos очень прост в использовании для участников, но по-прежнему полезен для администраторов.
Cleary
gocleary.com
Добро пожаловать своим сотрудникам в цифровое лобби распределенных команд. Cleary выполняет тяжелую работу, чтобы помочь лучшим компаниям мира предоставить наиболее важные компоненты цифрового опыта сотрудников. - Кураторские коммуникации. Управляйте изменениями, руководите взаимодействием, уменьшайте перегрузку сотрудников и укрепляйте доверие с помощью адаптированных коммуникаций. - Связанная культура. Создайте культуру, в которой каждый будет чувствовать себя частью компании, будучи более связанным и менее разрозненным в цифровой среде. - Межкомандная эффективность. Создайте центральный виртуальный центр для быстрого поиска и обмена наиболее важной информацией, чтобы команды могли быстро сотрудничать. - Целостно. Обеспечьте сотрудникам цифровой опыт мирового класса в любой момент, который важен для распределенных команд, начиная с удаленного внедрения и заканчивая другими этапами. Компания Cleary, основанная в 2017 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, создает будущее работы для некоторых крупнейших имен Кремниевой долины. Нас поддерживают Quiet, Crosslink Capital и другие влиятельные инвесторы, такие как Дик Костоло, бывший генеральный директор Twitter, и Джордж Ху, главный операционный директор Twilio. Для получения дополнительной информации посетите www.gocleary.com.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder — это SaaS-решение, которое помогает менеджерам по персоналу, менеджерам по связям с общественностью и директорам по обеспечению счастья: - повысить вовлеченность сотрудников посредством пропаганды среди сотрудников, - создать подлинное влияние посредством цифрового сарафанного радио, - привлечь новые таланты и усилить их усилия по социальным продажам. Наш высокий уровень удовлетворенности клиентов достигается в равной степени благодаря простой в использовании платформе и базовой методологии, которая позволяет избежать дешевой тактики геймификации и краткосрочных результатов.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy совершает революцию в том, как работодатели общаются и взаимодействуют со своими работниками, предоставляя им самую инклюзивную и простую в использовании технологию без приложений, когда-либо созданную. В мире, где постоянное общение с работниками на переднем крае имеет важное значение, goHappy осознала, что решения на основе приложений, ежедневные собрания и сообщения на досках просто не работают. Ключом к успеху goHappy является возможность работодателям охватить 100 % своих сотрудников там, где они уже находятся, — с помощью текстовых сообщений. Автоматизированная подача из системы учета работодателя означает, что его активные сотрудники всегда находятся в нескольких секундах от получения мгновенного сообщения. Они могут охватить всех своих сотрудников или определенные группы с помощью стандартных текстов или включать видео, изображения, ссылки, опросы и многое другое — все это можно перевести на выбранный ими язык. Миссия goHappy, основанная Шоном Бойером, который также основал Snagajob — крупнейший в стране рынок почасовой работы, и командой, которая имеет более чем 100-летний опыт взаимодействия с сотрудниками, работающими на переднем крае, — помочь ВСЕМ работникам, работающим на переднем крае, почувствовать себя более ценными и связанными, чтобы они могли достичь своих целей. полный потенциал. Благодаря надежным возможностям обмена сообщениями и обратной связи, goHappy лидирует в повышении вовлеченности сотрудников на переднем крае и стремится стать лучшей компанией в мире, помогающей работодателям максимизировать эту вовлеченность.
Thrive.App
thrive.app
Компания Thrive.App, созданная в 2011 году, предоставляет приложения для общения и взаимодействия сотрудников, которые помогают организациям «активизировать» свои внутренние коммуникации. Наша интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому сотруднику вашей организации взять на себя ответственность за коммуникацию вашей компании, создавая и добавляя контент на единую коммуникационную платформу для сотрудников и распространяя его на мобильные устройства ваших команд. Наши клиенты варьируются от компаний малого и среднего бизнеса до крупнейших транснациональных организаций, которые используют платформу TheAppBuilder для создания и адаптации своих собственных приложений для общения с сотрудниками, чтобы улучшить свои внутренние коммуникации и еще больше вовлечь свои распределенные команды. Это программное обеспечение как сервисное решение позволяет специалистам по кадрам, маркетингу, внутренним коммуникациям, корпоративным коммуникациям, ИТ и другим специалистам создавать и продвигать важную, актуальную, своевременную и персонализированную информацию для своих «труднодоступных» команд. Те, у кого нет доступа или ограничен доступ к электронной почте. В отличие от других, мы специализируемся на том, чтобы вдохновлять и обучать наших клиентов на пути к цифровой трансформации с помощью нашей платформы SaaS, а также на их успешной адаптации и постоянной поддержке. Платформа общения сотрудников Thrive используется клиентами во многих отраслях по всему миру. Среди наших клиентов; Carlsberg, SSE, Biffa, Медицинский центр Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN и многие другие. Для получения дополнительной информации посетите www.thrive.app.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что составляют 80% мировой рабочей силы, хронически недооценены, когда дело касается технологий на рабочем месте. С помощью системы Frontline Success от Beekeeper компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любой точки мира, а также повышать вовлеченность, производительность и безопасность команд, работающих на передовой.
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — это хостинговая телефонная платформа, которая предоставляет расширенные возможности функций вызовов, предоставляя предприятиям доступное и настраиваемое решение. Наша платформа предоставляет пользователям удаленный доступ к своему офису, полностью интегрированный в единую телефонную систему.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождает сотрудников, чтобы они могли работать более продуктивно, профессионально и удовлетворенно. Экономьте время и повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, форм и отчетов, ориентированных на мобильные устройства; Планируйте смены и отслеживайте рабочее время с помощью GPS-часов; Упростите общение сотрудников, повысьте профессиональные навыки, управляйте повседневными задачами и многое другое — и все это в одном приложении. Обеспечьте безопасный и простой вход в систему для системных администраторов с помощью системы единого входа в Active Directory (SSO).
Dex
getdex.com
Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.
Happeo
happeo.com
Happeo — это интранет на базе искусственного интеллекта, который занимает первое место среди организаций Google Workspace. Мы создаем цифровые дома, где организации остаются на связи и повышают эффективность, наводя порядок в информационный хаос, обеспечивая структурированное управление знаниями и объединяясь в одну команду. Мы создаем эти цифровые дома, уникальные для каждого клиента, и предоставляем им пространство для решения проблем, с которыми сталкиваются внутренние операции. Затем мы сочетаем это с нашими возможностями искусственного интеллекта, которые интуитивно обучаются и растут вместе с компанией и каждым пользователем, автоматизируют трудоемкие процессы, требующие ручного управления, и обеспечивают организационную согласованность посредством быстрого и интеллектуального обнаружения информации.
Jostle
jostle.us
Платформа успеха сотрудников Jostle — это место, где все общаются, общаются и празднуют на работе. Это сердцебиение нашей компании, которое помогло сотрудникам более чем 1000 организаций легко присоединиться и внести свой вклад где угодно и когда угодно. Благодаря лучшим в отрасли показателям участия мы вносим радость в работу и жизнь в организации.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — это ведущая платформа для общения между сотрудниками, которая помогает вашим сотрудникам достигать целей посредством общения и сообществ. Ранее COYO (Германия), Smarp (Финляндия) и Jubiwee (Франция)
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощников на рабочем месте с искусственным интеллектом, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, специальные сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования, способствуя созданию культуры на рабочем месте, где сотрудники чувствуют себя ценными, оцененными и связанными. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях в компании, создавая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятыми. Признавайте свою команду значимым образом. Совместите основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневную поддержку команды. Повысьте узнаваемость с помощью обширного каталога наград, включая подарочные карты, сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте этапы и распознавание юбилеев. Отпразднуйте день рождения или годовщину каждого товарища по команде с помощью автоматизированных настраиваемых сообщений. Полная интеграция с Microsoft Teams и Slack Engage там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлением данных в реальном времени. Введите данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Повысьте вовлеченность сотрудников. Используйте обновления для генеральных директоров и руководителей, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и опросы удовлетворенности для повышения вовлеченности. Оптимизируйте внутренние коммуникации. Используйте такие инструменты, как шаблоны AMA, ленты новостей, шаблоны справки, групповые каналы, ледоколы, средства управления идеями, внутренние вики-страницы и инструменты для встреч, чтобы улучшить рабочие процессы общения. Повысьте производительность команды. Используйте ежедневные отчеты, повестки дня, заметки о встречах, отзывы о продуктах, списки побед и облегченную CRM для продаж, чтобы повысить производительность. Упрощение HR и рекрутинга. Внедряйте опросы по льготам для сотрудников, собеседования при увольнении, оценки eNPS, внутренние рекомендации, вопросы на собеседованиях и отзывы о новых сотрудниках, а также отслеживание рабочего времени подрядчиков и другие шаблоны HR.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где происходят важные разговоры.
Podbean
podbean.com
Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкастов. Podbean — это служба публикации и монетизации подкастов, предоставляющая бесплатные и премиальные пакеты хостинга для частных лиц и предприятий. Podbean предлагает удобный интерфейс, который объединяет инструменты публикации, управления, распространения и анализа в простой в использовании пакет подкастинга. Эта веб-система позволяет пользователям публиковать, управлять и продвигать подкасты в среде, похожей на блог, требующей минимальных технических знаний. Инструменты Podbean для совместного использования и встраивания позволяют издателям легко интегрировать подкасты в свои веб-сайты, блоги и социальные сети, включая Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube и WordPress. Приложение Podbean — одно из самых популярных приложений для подкастов для iOS и Android, которое также можно использовать для воспроизведения подкастов через Amazon Alexa. Это отличный вариант для зрителей подкастов: они могут наслаждаться любимыми подкастами где угодно и когда угодно. Подкастеры также могут записывать и публиковать прямо из приложения Podbean.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — это платформа для взаимодействия с сотрудниками на базе искусственного интеллекта, в основе которой лежит наиболее полная интранет-сеть. Simpplr — единственная платформа, которая объединяет взаимодействие, возможности и услуги сотрудников, используя самые современные модели искусственного интеллекта для обеспечения бесперебойного, сплоченного и персонализированного опыта сотрудников. Наши клиенты, которым доверяют более 1000+ ведущих брендов, включая Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign и AAA, добиваются измеримых улучшений в вовлеченности сотрудников, производительности и ускорении эффективности бизнеса.
Speakap
speakap.com
Speakap предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям вести структурированный диалог со своими сотрудниками, работающими на переднем крае, поддерживать и информировать своих сотрудников из любого места и в любое время. Решение, доступное как на мобильных устройствах, так и на настольных компьютерах, объединяет рабочую силу и позволяет сотрудникам обеспечивать оптимальное качество обслуживания клиентов. От обмена сообщениями и новостями до частных групп и мероприятий — Speakap предоставляет компаниям возможность доставлять актуальный и своевременный контент своим сотрудникам и поддерживает как рост бизнеса, так и удержание сотрудников. Основанная в 2011 году, Speakap установила партнерские отношения с более чем 400 организациями по всему миру в различных отраслях, таких как гостиничный бизнес, розничная торговля, производство и т. д., и имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме, Барселоне, Кельне и Брюсселе. Более подробную информацию можно найти на сайте www.speakap.com.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это совместная платформа для командной работы. Предоставление полного спектра функций для подключения, общения и совместной работы в одном простом обзоре. Все функции расположены именно там, где вы ожидаете, и охватывают три основные области: 1) Совместная работа. Обеспечьте совместное рабочее пространство через группы: организуйте проекты, собирайте отзывы, создавайте мероприятия и делитесь идеями, знаниями и документами. 2) Общение Обеспечьте мгновенное общение через рабочий чат: задавайте вопросы, обсуждайте идеи, формируйте решения, запускайте видеочаты, быстро отправляйте файлы и время от времени отправляйте GIF-файлы, чтобы поднять настроение. 3) Возможность подключения Обеспечьте персонализированный информационный центр через ленту новостей: каждый сотрудник всегда в курсе новой актуальной информации, как только она появляется, и готов принять меры. Talkspirit без проблем работает со всеми приложениями, инструментами и сервисами, которые уже использует ваш бизнес. Он предоставляет множество встроенных интеграций, которые легко настроить и легко использовать — доступно более 500 интеграций. Весь контент доступен для поиска, безопасен и доступен в пути через мобильное приложение для Android и iOS. Доступно на 8 языках (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL и PL).
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths и другие, предоставляет все необходимое для выравнивания линии фронта.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Основанная в 2017 году, WorkVivo наблюдал знаменательный рост, который привел к его приобретению Zoom в 2023 году. WorkVivo поддерживает опыт сотрудников в компаниях по всему миру во всех отраслях, включая Amazon, Motherson, White Castle, Bupa и Ryanair.
Konverse
konverse.com
Konverse — это надежная коммуникационная платформа и приложение, предназначенное для объединения нерабочих команд. Благодаря функциям управления задачами и обучениям, прямому чату и корпоративным коммуникациям такие организации, как Hyatt, Realogy и Follett, доверяют Konverse объединение и расширение возможностей своих сотрудников.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на своей работе. От общих собраний до обновлений проекта — Rewatch предоставляет всю необходимую вашей команде информацию прямо под рукой. Оставайтесь на связи, сотрудничайте быстрее и продвигайте работу вперед с Rewatch.
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