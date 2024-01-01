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Программное обеспечение для общения сотрудников - Самые популярные приложения - Антигуа и Барбуда
Программное обеспечение для общения с сотрудниками настраивает и обеспечивает внутренние коммуникации, такие как информационные бюллетени, блоги, ленты новостей и обновления по всему бизнесу. Часто информация в информационных бюллетенях для сотрудников актуальна не для всех, что приводит к отвлечению руководства от обновлений. Это программное обеспечение позволяет руководителям компаний сегментировать сообщения по отделам, местоположению и должности, гарантируя, что сообщения актуальны для получателей. Кроме того, он поддерживает различные устройства, позволяя руководству адаптировать методы доставки, что повышает вероятность вовлечения сотрудников в контент. Эти коммуникационные функции часто интегрируются в более широкие платформы поддержки сотрудников и сочетаются с такими инструментами, как программное обеспечение для вовлечения сотрудников и защиты интересов сотрудников. Хотя программное обеспечение для внутренней сети сотрудников может включать в себя некоторые коммуникационные функции, ему обычно не хватает возможностей глубокой персонализации и отслеживания взаимодействия, присущих специальному программному обеспечению для общения с сотрудниками.
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Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процесс...
Podbean
podbean.com
Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкас...
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta,...
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасет...
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что состав...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Speakap
speakap.com
Speakap предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям вести структурированный диалог со своими сотрудниками, работающими на переднем крае, поддерживать и информировать своих сотрудников из любого места и в любое время. Решение, доступное как на мобильных устройствах...
Happeo
happeo.com
Happeo — это интранет на базе искусственного интеллекта, который занимает первое место среди организаций Google Workspace. Мы создаем цифровые дома, где организации остаются на связи и повышают эффективность, наводя порядок в информационный хаос, обеспечивая структурированное управление знаниями и о...
Dex
getdex.com
Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.
Jostle
jostle.us
Платформа успеха сотрудников Jostle — это место, где все общаются, общаются и празднуют на работе. Это сердцебиение нашей компании, которое помогло сотрудникам более чем 1000 организаций легко присоединиться и внести свой вклад где угодно и когда угодно. Благодаря лучшим в отрасли показателям участи...
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — это ведущая платформа для общения между сотрудниками, которая помогает вашим сотрудникам достигать целей посредством общения и сообществ. Ранее COYO (Германия), Smarp (Финляндия) и Jubiwee (Франция)
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - М...
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников ...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — это платформа для взаимодействия с сотрудниками на базе искусственного интеллекта, в основе которой лежит наиболее полная интранет-сеть. Simpplr — единственная платформа, которая объединяет взаимодействие, возможности и услуги сотрудников, используя самые современные модели искусственного ...
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это совместная платформа для командной работы. Предоставление полного спектра функций для подключения, общения и совместной работы в одном простом обзоре. Все функции расположены именно там, где вы ожидаете, и охватывают три основные области: 1) Совместная работа. Обеспечьте совместное ...
Socxly
socxo.com
Первый в своем роде набор органических инструментов маркетинга в социальных сетях, которые помогут вам расширить охват, лучше представить свой контент в средствах массовой информации, отслеживать и измерять ваши репосты. Это ваш универсальный набор инструментов для преобразования ссылок, которыми вы...
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — это хостинговая телефонная платформа, которая предоставляет расширенные возможности функций вызовов, предоставляя предприятиям доступное и настраиваемое решение. Наша платформа предоставляет пользователям удаленный доступ к своему офису, полностью интегрированный в единую телефонную сис...
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — самый простой способ создавать видеоролики для сотрудников. За считанные минуты вы можете создавать видеоролики, которые повысят уровень ваших программ «Люди» и «Коммуникации», сэкономят деньги, задействуя свои собственные внутренние голоса, и создадут более человеческие связи. Будь ...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...
Thrive.App
thrive.app
Компания Thrive.App, созданная в 2011 году, предоставляет приложения для общения и взаимодействия сотрудников, которые помогают организациям «активизировать» свои внутренние коммуникации. Наша интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому сотруднику вашей организации взять на себ...
Cleary
gocleary.com
Добро пожаловать своим сотрудникам в цифровое лобби распределенных команд. Cleary выполняет тяжелую работу, чтобы помочь лучшим компаниям мира предоставить наиболее важные компоненты цифрового опыта сотрудников. - Кураторские коммуникации. Управляйте изменениями, руководите взаимодействием, уменьшай...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.
Visibly
visibly.io
В мире, где продукты, услуги и рабочие места потребляются на основе сарафанного радио, организациям необходимо предоставлять исключительный опыт соискателям, сотрудникам, клиентам, партнерам и выпускникам. Через единую платформу Visible объединяет вовлеченных и информированных сотрудников, счастливы...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, кот...
goHappy
gohappyhub.com
goHappy совершает революцию в том, как работодатели общаются и взаимодействуют со своими работниками, предоставляя им самую инклюзивную и простую в использовании технологию без приложений, когда-либо созданную. В мире, где постоянное общение с работниками на переднем крае имеет важное значение, goHa...
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder — это SaaS-решение, которое помогает менеджерам по персоналу, менеджерам по связям с общественностью и директорам по обеспечению счастья: - повысить вовлеченность сотрудников посредством пропаганды среди сотрудников, - создать подлинное влияние посредством цифрового сарафанного радио, ...
Zelos Team Management
getzelos.com
Самое простое в использовании приложение для управления командой с простым планированием, задачами и чатами. Идеально подходит для самостоятельного планирования работы без рабочего стола, волонтеров или фрилансеров — на настольных компьютерах и мобильных устройствах! - Простые расписания - Отправка ...
ChangeEngine
changeengine.com
Повышение квалификации лидеров персонала, чтобы они доставляли сотрудникам наиболее важные моменты. Проблема, с которой сталкиваются лидеры, заключается в том, что процесс проектирования опыта сотрудников происходит в распределенных командах, разрозненных системах управления персоналом и во многих с...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop превращает ваше устройство iOS, Android или Windows в мощный набор инструментов для продаж, презентаций и обучения. Создавайте потрясающие интерактивные презентации, которые ваши коллеги смогут загружать, представлять и делиться ими прямо со своего устройства. Держите свой контент ...
Oneteam
oneteam.io
Знакомство с Oneteam. Возможно, вас не удивит тот факт, что общение с вашими нерабочими сотрудниками является серьезной проблемой. Они разбросаны по разным местам, не сидят за компьютером, не имеют служебного адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, и это лишь нескольк...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP — это платформа для защиты интересов сотрудников, призванная помочь вам достичь результатов в бизнесе, упрощая обмен контентом в социальных сетях. Наша платформа дает нашим менеджерам Gaggle возможность курировать контент, которым делятся их сотрудники. Мы также используем новейшие техноло...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — это платформа №1 по защите интересов сотрудников, которая помогает вам расширить возможности ваших сотрудников и стать влиятельными лицами. Защита интересов сотрудников влияет на все сферы вашего бизнеса: от маркетинга и продаж до HR и подбора персонала. Итак, если вы ищете увеличение охвата...
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast стремится помочь вам отправить нужные сообщения нужным сотрудникам по предпочитаемым ими каналам. Cerkl Broadcast — это целостный подход к общению сотрудников, управляемый из одного места. В отличие от существующих решений для отслеживания электронной почты или бесконтактных решений ...
Poppulo
poppulo.com
Представьте себе, что вы доносите именно то сообщение, которое нужно каждому человеку, — именно то, как, когда и где это для него наиболее важно. Сообщения более эффективны, когда они релевантны, персонализированы и измеримы. Популо делает это легко. Платформа Poppulo Harmony помогает корпоративным ...
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...
Konverse
konverse.com
Konverse — это надежная коммуникационная платформа и приложение, предназначенное для объединения нерабочих команд. Благодаря функциям управления задачами и обучениям, прямому чату и корпоративным коммуникациям такие организации, как Hyatt, Realogy и Follett, доверяют Konverse объединение и расширени...