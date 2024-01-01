Employee Communications Software - Самые популярные приложения

Oneteam

oneteam.io

Знакомство с Oneteam. Возможно, вас не удивит тот факт, что общение с вашими нерабочими сотрудниками является серьезной проблемой. Они разбросаны по разным местам, не сидят за компьютером, не имеют служебного адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, и это лишь нескольк...