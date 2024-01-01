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Employee Communications Software - Самые популярные приложения

Employee communications software customizes and delivers internal communications such as newsletters, blogs, news feeds, and updates throughout a business. Often, the information in employee newsletters isn't relevant to everyone, leading to disengagement with leadership updates. This software enables company leaders to segment communications based on department, location, and position, ensuring messages are pertinent to the recipients. Additionally, it supports various devices, allowing leadership to tailor the delivery methods, which increases the likelihood of employee engagement with the content. These communication features are often integrated into broader employee support platforms and paired with tools like employee engagement and employee advocacy software. While employee intranet software may include some communication features, it typically lacks the deep personalization and engagement tracking capabilities of dedicated employee communications software.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Управляйте своими сотрудниками с помощью одного решения. Общайтесь, управляйте и обучайте своих сотрудников, не работающих на рабочем месте, с помощью универсального корпоративного приложения Connecteam. Легко использовать, легко настраивать и легко масштабировать.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.

Podbean

Podbean

podbean.com

Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкас...

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Вовлекайте, вовлекайте и легко связывайте свою компанию с Workvivo™. Программное обеспечение для вовлечения сотрудников, созданное для развития богатой корпоративной культуры. Забронируйте демо здесь!

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Основная платформа для сотрудников, работающих на передовой Мобильная платформа для мобильных сотрудников. Общайтесь лучше. Координируйтесь быстрее. Делайте больше.

Speakap

Speakap

speakap.com

Ваш централизованный внутренний коммуникационный центр для подключения, обучения и вовлечения рассредоточенных сотрудников, когда это наиболее важно.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.

Dex

Dex

getdex.com

Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.

Happeo

Happeo

happeo.com

Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!

Jostle

Jostle

jostle.us

Простое облачное решение для интрасети Jostle; интранет нового поколения, который повышает вовлеченность сотрудников и внутренние коммуникации.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Сборка — это платформа для вовлечения, согласования и повышения производительности сотрудников. С помощью Ассамблеи ваша команда и/или компания поднимет планку признания, что поможет привлечь, удержать и мотивировать членов команды.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая обеспечивает каждому сотруднику персонализированное общение, независимо от его местоположения и языка, и дает им возможность выполнять свою работу максимально эффективно.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Работайте по-другому. Довольно просто. Talkspirit упрощает обмен информацией, активизирует обмены и оптимизирует работу с помощью универсальной платформы для совместной работы.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - М...

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Преобразуйте внутренние коммуникации с помощью программного обеспечения для интрасети. Узнайте, как Simpplr объединяет и привлекает сотрудников для повышения производительности и удержания сотрудников.

CallSwitch

CallSwitch

callswitch.net

CallSwitch — это хостинговая телефонная платформа, которая предоставляет расширенные возможности функций вызовов, предоставляя предприятиям доступное и настраиваемое решение. Наша платформа предоставляет пользователям удаленный доступ к своему офису, полностью интегрированный в единую телефонную сис...

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Задействуйте свою трансформацию и своих людей. Найдите и активируйте триггеры вовлеченности сотрудников в своей команде для успешной трансформации — за 10 минут в неделю.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, кот...

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

Thrive.App, established in 2011, provides employee communications and engagement apps to assist organisations in ‘powering’ up their internal communications. Our intuitive content management system enables anyone in your organisation to take charge of your company communications, creating and adding...

goHappy

goHappy

gohappyhub.com

goHappy is revolutionizing how employers communicate and engage with their frontline workers by providing them with the most inclusive and simple to use app-free technology ever created. In a world where ongoing communication with frontline workers is essential, goHappy realized that app-based solut...

Social Seeder

Social Seeder

socialseeder.com

Social Seeder is SaaS solution that helps HR Managers, Communications Managers and Chief Happiness Officers: - boost employee engagement through employee advocacy, - create authentic impact through digital word of mouth, - attract new talent and amplify their social selling efforts. Our high custome...

Cleary

Cleary

gocleary.com

Welcome your employees to the digital lobby for distributed teams. Cleary does the heavy lifting to help the world’s best companies deliver the most important components of the digital employee experience. - Curated Communications. Manage change, lead engagement, reduce employee overload, and build ...

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

The most easy-to-use team management app with simple scheduling, tasks and chats. Perfect for self-scheduling deskless workforce, volunteers or freelancers - on desktop and mobile! - Simple schedules - Task dispatch and tracking - Live chat - Internal wiki - Gamification Zelos is super simple for me...

ChangeEngine

ChangeEngine

changeengine.com

Elevating People leaders to deliver the employee moments that matter most. The challenge people leaders face is that the employee experience design process resides across distributed teams, disparate HR systems, and in many cases, spreadsheets & powerpoints. Once people programs are launched, there’...

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop turns your iOS, Android, or Windows device into a powerful sales, presentation, and training toolkit. Create stunning, interactive presentations that your colleagues can download, present, and share straight from their device. Keep your content up-to-date, on-brand, and ready for a...

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

Знакомство с Oneteam. Возможно, вас не удивит тот факт, что общение с вашими нерабочими сотрудниками является серьезной проблемой. Они разбросаны по разным местам, не сидят за компьютером, не имеют служебного адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, и это лишь нескольк...

Spokn

Spokn

getspokn.com

Создавайте аутентичные фирменные видеоролики для сотрудников за считанные минуты. Spokn позволяет командам сотрудников экономить деньги и время с помощью аутентичного контента, в котором участвуют их собственные сотрудники.

Socxly

Socxly

socxo.com

Первый в своем роде набор органических инструментов маркетинга в социальных сетях, который поможет вам расширить охват, лучше представить свой контент в СМИ, отслеживать и измерять ваши репосты. Это ваш универсальный набор инструментов для преобразования ссылок, которыми вы делитесь, в смарт-ссылки....

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.

Visibly

Visibly

visibly.io

В мире, где продукты, услуги и рабочие места потребляются на основе сарафанного радио, организациям необходимо предоставлять исключительный опыт соискателям, сотрудникам, клиентам, партнерам и выпускникам. Через единую платформу Visible объединяет вовлеченных и информированных сотрудников, счастливы...

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP — это платформа для защиты интересов сотрудников, призванная помочь вам достичь результатов в бизнесе, упрощая обмен контентом в социальных сетях. Наша платформа дает нашим менеджерам Gaggle возможность курировать контент, которым делятся их сотрудники. Мы также используем новейшие техноло...

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 — это платформа №1 по защите интересов сотрудников, которая помогает вам расширить возможности ваших сотрудников и стать влиятельными лицами. Защита интересов сотрудников влияет на все сферы вашего бизнеса: от маркетинга и продаж до HR и подбора персонала. Итак, если вы ищете увеличение охвата...

Cerkl

Cerkl

cerkl.com

Программное обеспечение внутренней связи сделано правильно Программное обеспечение для внутренней связи любого размера и структуры. Узнайте, как платформа Broadcast может помочь вашей организации объединиться. От электронной почты до мобильного телефона — мы поможем вам.

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

Повысьте качество общения с клиентами и сотрудниками с помощью омниканальных решений Poppulo, включая электронную почту, цифровые вывески, мобильные приложения и многое другое.

Appspace

Appspace

appspace.com

Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...

Konverse

Konverse

konverse.com

Привлекайте и расширяйте возможности своих сотрудников и подрядчиков, не связанных с офисом. Объедините своих сотрудников с помощью приложения, которое делает все это.

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