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Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников
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Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников - Самые популярные приложения

Компании используют программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, чтобы дать своим сотрудникам возможность распространять одобренный фирменный контент и информацию через свои индивидуальные платформы социальных сетей. Эти программные инструменты облегчают создание библиотек контента, позволяя сотрудникам легко делиться фирменными материалами через мобильные устройства, электронную почту или социальные сети. Задействуя внутренние команды, эти инструменты расширяют социальное влияние компании, повышая вовлеченность сотрудников и лояльность к бренду, поскольку сотрудники превращаются в преданных представителей бренда. Более того, это программное обеспечение предоставляет командам брендов и менеджерам социальных сетей контроль над голосом компании и обменом сообщениями по различным социальным каналам.

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Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Please Share — это решение для продвижения сотрудников в Slack, позволяющее легко делиться одобренными новостями и объявлениями в социальных сетях.

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

ClearView Social — платформа для сотрудников, позволяющая делиться контентом в социальных сетях и увеличивать видимость компании.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Seismic LiveSocial — платформа для кураторства контента и цифровой коммуникации, помогающая профессионалам взаимодействовать в соцсетях с акцентом на доверие и цели.

Visibly

Visibly

visibly.io

Visibly — это платформа для управления взаимодействием, коммуникацией и опытом сотрудников и клиентов в организациях.

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EveryoneSocial — платформа для сотрудников, позволяющая легко создавать и делиться контентом, повышая видимость бренда и вовлечённость сотрудников.

Paiger

Paiger

paiger.co

Приложение Paiger помогает командам продавцов развивать личные бренды, автоматизировать маркетинг и находить потенциальных клиентов с поддержкой LinkedIn.

Seenit

Seenit

seenit.io

Seenit — платформа для создания видео, позволяющая сотрудникам компаний быстро генерировать контент для привлечения талантов и улучшения внутренней коммуникации.

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

Denim Social - это приложение для управления контентом в социальных сетях, позволяющее бизнесу планировать публикации и анализировать результаты.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 позволяет сотрудникам делиться одобренным брендовым контентом в социальных сетях, увеличивая видимость и вовлеченность бренда.

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Social HorsePower (SHP) помогает сотрудникам вашей компании делиться контентом и привлекать клиентов без сложных обучений или входа в систему.

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP – платформа для защиты сотрудников, упрощающая распространение контента в соцсетях и повышающая узнаваемость бренда через участие сотрудников.

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Brandpad - это платформа для управления брендом, позволяющая студиям и владельцам стандартизировать и делиться руководствами по бренду в облаке.

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli - платформа для управления социальными сетями, которая помогает пользователям оптимизировать контент и повысить видимость в онлайн-пространстве.

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

MarketBeam – платформа для безопасного распространения корпоративного контента в социальных сетях, подходящая для регулируемых отраслей.

BeAmbassador

BeAmbassador

be-ambassador.com

BeAmbassador — платформа для управления амбассадорами бренда, позволяющая вовлекать сотрудников в продвижение компании через соцсети.

Advocacy

Advocacy

advocacy.socialpubli.com

SocialPubli Advocacy - инструмент корпоративной коммуникации, позволяющий сотрудникам делиться информацией о бренде в своих соцсетях и улучшать взаимодействие.

Swaybase

Swaybase

swaybase.com

Swaybase — современное ПО для адвокации сотрудников с функциями вирусности, геймификации и персонализации, позволяющее эффективно делиться контентом.

PostBeyond

PostBeyond

postbeyond.com

PostBeyond – платформа, позволяющая сотрудникам делиться контентом в соцсетях от имени бренда, помогая повышать видимость и управлять соблюдением стандартов.

GoodSeeker

GoodSeeker

goodseeker.com

GoodSeeker - это платформа для сбора и обмена историями сотрудников, помогающая развивать корпоративную культуру и улучшать имидж работодателя.

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