Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников - Самые популярные приложения

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Компании используют программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, чтобы дать своим сотрудникам возможность распространять одобренный фирменный контент и информацию через свои индивидуальные платформы социальных сетей. Эти программные инструменты облегчают создание библиотек контента, позволяя сотрудникам легко делиться фирменными материалами через мобильные устройства, электронную почту или социальные сети. Задействуя внутренние команды, эти инструменты расширяют социальное влияние компании, повышая вовлеченность сотрудников и лояльность к бренду, поскольку сотрудники превращаются в преданных представителей бренда. Более того, это программное обеспечение предоставляет командам брендов и менеджерам социальных сетей контроль над голосом компании и обменом сообщениями по различным социальным каналам.
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Please Share
pleaseshare.co
Please Share — это решение для продвижения сотрудников в Slack, позволяющее легко делиться одобренными новостями и объявлениями в социальных сетях.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social — платформа для сотрудников, позволяющая делиться контентом в социальных сетях и увеличивать видимость компании.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial — платформа для кураторства контента и цифровой коммуникации, помогающая профессионалам взаимодействовать в соцсетях с акцентом на доверие и цели.
Visibly
visibly.io
Visibly — это платформа для управления взаимодействием, коммуникацией и опытом сотрудников и клиентов в организациях.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — платформа для сотрудников, позволяющая легко создавать и делиться контентом, повышая видимость бренда и вовлечённость сотрудников.
Paiger
paiger.co
Приложение Paiger помогает командам продавцов развивать личные бренды, автоматизировать маркетинг и находить потенциальных клиентов с поддержкой LinkedIn.
Seenit
seenit.io
Seenit — платформа для создания видео, позволяющая сотрудникам компаний быстро генерировать контент для привлечения талантов и улучшения внутренней коммуникации.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social - это приложение для управления контентом в социальных сетях, позволяющее бизнесу планировать публикации и анализировать результаты.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 позволяет сотрудникам делиться одобренным брендовым контентом в социальных сетях, увеличивая видимость и вовлеченность бренда.
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP) помогает сотрудникам вашей компании делиться контентом и привлекать клиентов без сложных обучений или входа в систему.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – платформа для защиты сотрудников, упрощающая распространение контента в соцсетях и повышающая узнаваемость бренда через участие сотрудников.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad - это платформа для управления брендом, позволяющая студиям и владельцам стандартизировать и делиться руководствами по бренду в облаке.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli - платформа для управления социальными сетями, которая помогает пользователям оптимизировать контент и повысить видимость в онлайн-пространстве.
MarketBeam
marketbeam.io
MarketBeam – платформа для безопасного распространения корпоративного контента в социальных сетях, подходящая для регулируемых отраслей.
BeAmbassador
be-ambassador.com
BeAmbassador — платформа для управления амбассадорами бренда, позволяющая вовлекать сотрудников в продвижение компании через соцсети.
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
SocialPubli Advocacy - инструмент корпоративной коммуникации, позволяющий сотрудникам делиться информацией о бренде в своих соцсетях и улучшать взаимодействие.
Swaybase
swaybase.com
Swaybase — современное ПО для адвокации сотрудников с функциями вирусности, геймификации и персонализации, позволяющее эффективно делиться контентом.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond – платформа, позволяющая сотрудникам делиться контентом в соцсетях от имени бренда, помогая повышать видимость и управлять соблюдением стандартов.
GoodSeeker
goodseeker.com
GoodSeeker - это платформа для сбора и обмена историями сотрудников, помогающая развивать корпоративную культуру и улучшать имидж работодателя.
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