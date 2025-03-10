Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников - Самые популярные приложения

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli — это отмеченная наградами SaaS-платформа для маркетинга и продаж. Благодаря красивому и удобному интерфейсу SoAmpli помогает компаниям превратить свою команду продаж в звезд социальных продаж, увеличивая продажи и укрепляя бренды. Платформа SoAmpli облегчает создание централизованного пространства для руководителей отделов маркетинга и менеджеров по социальным сетям, позволяющего быстро распространять полностью одобренный, 100% фирменный контент среди своих отделов продаж и сотрудников, что позволяет пользователям чрезвычайно легко публиковать или планировать публикации. заранее - контент компании в их личных профилях в социальных сетях. Пользователи могут прикрепить к своему профилю SoAmpli несколько учетных записей в социальных сетях, включая Twitter, Facebook, LinkedIn и Instagram. Все ссылки автоматически сокращаются, что позволяет отслеживать их путешествие по сети и получать информацию о кликах, количестве репостов и общем охвате. Затем компании смогут получить уникальную информацию с помощью статистики SoAmpli в реальном времени и загружаемых информационных панелей, которые помогут измерить успех и продемонстрировать рентабельность инвестиций в социальный контент. В течение 30 дней SoAmpli может генерировать на 30% более релевантный поиск для компаний, повышая и демонстрируя окупаемость их цифрового контента, одновременно получая уникальную информацию и открывая новые, неиспользованные пути выхода на рынок в социальных сетях. В то же время SoAmpli помогает преодолеть весьма дорогостоящий разрыв между дисциплинами маркетинга и продаж, эффективно снабжая команду продаж контентом, созданным маркетингом, для заключения большего количества сделок и укрепления отношений в социальных сетях.