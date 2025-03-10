Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников - Самые популярные приложения

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Компании используют программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, чтобы дать своим сотрудникам возможность распространять одобренный фирменный контент и информацию через свои индивидуальные платформы социальных сетей. Эти программные инструменты облегчают создание библиотек контента, позволяя сотрудникам легко делиться фирменными материалами через мобильные устройства, электронную почту или социальные сети. Задействуя внутренние команды, эти инструменты расширяют социальное влияние компании, повышая вовлеченность сотрудников и лояльность к бренду, поскольку сотрудники превращаются в преданных представителей бренда. Более того, это программное обеспечение предоставляет командам брендов и менеджерам социальных сетей контроль над голосом компании и обменом сообщениями по различным социальным каналам.
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Please Share
pleaseshare.co
Please Share — это решение для продвижения сотрудников в Slack, позволяющее легко делиться одобренными новостями и объявлениями в социальных сетях.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social — платформа для сотрудников, позволяющая делиться контентом в социальных сетях и увеличивать видимость компании.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial — платформа для кураторства контента и цифровой коммуникации, помогающая профессионалам взаимодействовать в соцсетях с акцентом на доверие и цели.
Visibly
visibly.io
Visibly — это платформа для управления взаимодействием, коммуникацией и опытом сотрудников и клиентов в организациях.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — платформа для сотрудников, позволяющая легко создавать и делиться контентом, повышая видимость бренда и вовлечённость сотрудников.
Paiger
paiger.co
Приложение Paiger помогает командам продавцов развивать личные бренды, автоматизировать маркетинг и находить потенциальных клиентов с поддержкой LinkedIn.
Seenit
seenit.io
Seenit — платформа для создания видео, позволяющая сотрудникам компаний быстро генерировать контент для привлечения талантов и улучшения внутренней коммуникации.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social - это приложение для управления контентом в социальных сетях, позволяющее бизнесу планировать публикации и анализировать результаты.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 позволяет сотрудникам делиться одобренным брендовым контентом в социальных сетях, увеличивая видимость и вовлеченность бренда.
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP) помогает сотрудникам вашей компании делиться контентом и привлекать клиентов без сложных обучений или входа в систему.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – платформа для защиты сотрудников, упрощающая распространение контента в соцсетях и повышающая узнаваемость бренда через участие сотрудников.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — это платформа бренда, на которой дизайн-студии и владельцы брендов стандартизируют свои бренды. Все — от создания до совместного использования и использования — в одном выделенном месте в облаке. Доступно для всех участников, красиво разработано вами.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — это отмеченная наградами SaaS-платформа для маркетинга и продаж. Благодаря красивому и удобному интерфейсу SoAmpli помогает компаниям превратить свою команду продаж в звезд социальных продаж, увеличивая продажи и укрепляя бренды. Платформа SoAmpli облегчает создание централизованного пространства для руководителей отделов маркетинга и менеджеров по социальным сетям, позволяющего быстро распространять полностью одобренный, 100% фирменный контент среди своих отделов продаж и сотрудников, что позволяет пользователям чрезвычайно легко публиковать или планировать публикации. заранее - контент компании в их личных профилях в социальных сетях. Пользователи могут прикрепить к своему профилю SoAmpli несколько учетных записей в социальных сетях, включая Twitter, Facebook, LinkedIn и Instagram. Все ссылки автоматически сокращаются, что позволяет отслеживать их путешествие по сети и получать информацию о кликах, количестве репостов и общем охвате. Затем компании смогут получить уникальную информацию с помощью статистики SoAmpli в реальном времени и загружаемых информационных панелей, которые помогут измерить успех и продемонстрировать рентабельность инвестиций в социальный контент. В течение 30 дней SoAmpli может генерировать на 30% более релевантный поиск для компаний, повышая и демонстрируя окупаемость их цифрового контента, одновременно получая уникальную информацию и открывая новые, неиспользованные пути выхода на рынок в социальных сетях. В то же время SoAmpli помогает преодолеть весьма дорогостоящий разрыв между дисциплинами маркетинга и продаж, эффективно снабжая команду продаж контентом, созданным маркетингом, для заключения большего количества сделок и укрепления отношений в социальных сетях.
MarketBeam
marketbeam.io
Безопасная и совместимая платформа социальных сетей. Сотрудники делятся корпоративным контентом в своих сетях, чтобы расширить охват социальных сетей, повысить узнаваемость бренда и привлечь потенциальных клиентов в социальных сетях. Мы — единственная платформа, разработанная специально для компаний, которые работают в строго регулируемых средах, таких как здравоохранение, финансовые услуги и кибербезопасность. Наши клиенты говорят, что они . Увеличение охвата LinkedIn на 3000%. Количество кликов увеличилось в 15 раз. Провел самые успешные маркетинговые кампании с помощью MarketBeam. Спросите о наших самых популярных функциях: . Социальная капельная кампания. Исполнительный брендинг. Контент и Аудитория 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
Властите свой бренд в социальных сетях с помощью лучшего докладчика: ваши сотрудники, мнение сотрудников, является самым влиятельным голосом компаний в социальных сетях. Однако, как включить этот ценный актив в стратегию социальных сетей бренда? Beambassador - это платформа SaaS Taha, которая позволяет вам увеличить органический охват вашего бренда в социальных сетях, привлекать таланты для вашей компании и увеличить ваши социальные продажи через социальные сети сотрудников. Особенности Beambassador: - Создайте сеть послов бренда через систему приглашений. - Сегментировать послов по категориям. - Предложите контент, который послы могут поделиться в своих социальных сетях или контенте программы непосредственно от имени послов с предварительным разрешением. - Мониторинг деятельности посла в режиме реального времени и проанализируйте влияние его публикаций. - Система геймификации, которая предлагает рейтинг послов, основанный на их деятельности, чтобы вознаградить их. Также возможно создавать проблемы и соревнования. - Дополнительно: мобильное приложение для iOS & Android и Google Chrome Extension Готовы ли вы улучшить свои стратегии в социальных сетях со своими сотрудниками? Beambassador идеально подходит для вашей компании, агентства, университета, бизнес -школы, государственного учреждения и многого другого.
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Кто лучше, чем ваши сотрудники и сотрудники, чтобы поговорить о вашем бренде? SocialPubli Advocacy - это инструмент корпоративного коммуникации, с помощью которого компания может пригласить своих сотрудников и партнеров распространять коммуникации бренда через свои собственные социальные сети. Компания может генерировать стимулы для поощрения этого сотрудничества. Это платформа, которая соединяет бренды и сотрудников для улучшения как внутренней, так и внешней связи компании, а также для повышения доверия бренда и повышения ценностей бренда. SocialPubli Advocacy была создана в 2016 году, и в настоящее время есть такие клиенты, как Iberostar, Mutua Madrileña, Mapfre, Másmóvil, среди прочих.
Swaybase
swaybase.com
Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников практически не изменилось с начала 2010-х годов. Вы заслуживаете лучшего. Swaybase — это современное программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, которое вашим коллегам действительно понравится использовать. Встроенные вирусные функции, геймификация, персонализация, искусственный интеллект и функциональность ShareAnywhere™ гарантируют, что вы никогда не останетесь с устаревшим инструментом защиты интересов сотрудников.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond — это платформа для защиты интересов сотрудников и социальных продаж, где маркетологи могут активировать и привлекать сотрудников к обмену контентом в социальных сетях от имени своего бренда. Наше видение состоит в том, чтобы дать компаниям возможность бесстрашно осуществлять социальные преобразования. Сегодня более 100+ клиентов по всему миру используют PostBeyond для трансформации, повышения узнаваемости бренда, привлечения квалифицированных потенциальных клиентов, установления интеллектуального лидерства и построения успешного бренда работодателя. PostBeyond предоставляет масштабируемое решение, которое ставит сотрудников на первое место. Это влияет на продукты, которые мы создаем, и на то, как мы поддерживаем наших клиентов – от пользовательского опыта до успеха клиентов.
GoodSeeker
goodseeker.com
Цифровой ежегодник GoodSeeker с историями успеха сотрудников и жизни на работе. Собирайте, централизуйте и делитесь контентом, вдохновленным сотрудниками, чтобы построить свою команду и бренд внутри и снаружи. Предложите сотрудникам, клиентам, партнерам и другим представителям представить индивидуальные или командные истории, чтобы выявить должностные роли, навыки, скрытые таланты, ценности компании и перейти к рыночным отличиям.
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