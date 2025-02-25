Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников - Самые популярные приложения - Восточный Тимор

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Компании используют программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, чтобы дать своим сотрудникам возможность распространять одобренный фирменный контент и информацию через свои индивидуальные платформы социальных сетей. Эти программные инструменты облегчают создание библиотек контента, позволяя сотрудникам легко делиться фирменными материалами через мобильные устройства, электронную почту или социальные сети. Задействуя внутренние команды, эти инструменты расширяют социальное влияние компании, повышая вовлеченность сотрудников и лояльность к бренду, поскольку сотрудники превращаются в преданных представителей бренда. Более того, это программное обеспечение предоставляет командам брендов и менеджерам социальных сетей контроль над голосом компании и обменом сообщениями по различным социальным каналам.
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Social HorsePower
socialhp.com
Превратите своих сотрудников в своих самых влиятельных защитников с помощью SocialHP (SHP). Если вы хотите увеличить свою прибыль, привлечь больше внимания к контенту вашей компании или привлечь в команду больше высококвалифицированных членов, SHP может помочь вам достичь ваших профессиональных целей. Все начинается с нашей философии «никогда не входить в систему». Сложное программное обеспечение осталось в прошлом. Благодаря SHP вашим сотрудникам не придется изучать новое программное обеспечение или тратить время на сложное обучение. Наша платформа проста, интуитивно понятна и предназначена для того, чтобы помочь членам команды сразу же начать делиться контентом. Ваши сотрудники — самый ценный актив вашей компании. Вот почему мы упростили им защиту вашего бизнеса, что облегчит вам: - Привлечение новых людей - Повышение социальной вовлеченности в контенте компании - Увеличение продаж за счет возможностей социальных продаж. Благодаря функции AutoPilot SHP вашим сотрудникам никогда не придется разрабатывать стратегию своего календаря контента. Одобренный контент автоматически распространяется в социальных сетях, что позволяет привлечь больше внимания. Почему это важно? Более 80% потребителей ценят рекомендации семьи и друзей выше рекламы. SHP превращает ваших сотрудников в влиятельных лиц, которые привлекают больше продаж в ваш бизнес. Готовы ли вы предоставить своим сотрудникам возможность стать вашими лучшими защитниками? Хотите узнать больше о том, как SHP повышает социальную активность и заставляет людей говорить о ваших продуктах и услугах? Запланируйте бесплатную демонстрацию вместе с нашей командой сегодня и раскройте потенциал SHP.
Seenit
seenit.io
Привлекать, привлекать и удерживать лучшие таланты сложнее, чем когда -либо. Уполномочить своих коллег создавать увлекательные и подлинные видео для улучшения найма и уменьшения истощения. Все с инструментом, который каждый может использовать за считанные минуты, не требуется видеоролика. Свяжитесь с Seeit, видео-платформой, созданной сотрудниками. Seeit-это видео платформа, созданная сотрудниками для бизнеса. Это помогает таким компаниям, как EE, Novartis и Vodafone, надежно содержание краудсорсии со стороны своих коллег и редактировать его в видео, которые вовлекают в 8 раз больше, чем традиционный контент. Все с инструментом, который каждый может использовать за считанные минуты, не требуется видеоролика. Seedit экономит ваше время, деньги и усилия и является гибким, масштабируемым и безопасным способом краудсорсии и редактирования контента от ваших коллег, где бы они ни находились. Собственный контент, продуцированный на 20 раз быстрее для сбора, снижает расходы на производство на 70%и увеличивает видео вывод 9X. Обнаружение своим коллегам создавать привлекательные и подлинные видео для привлечения талантов, улучшения бренда вашего работодателя и привлечь своих коллег с помощью видеоплат-платформы, созданной сотрудниками.
Visibly
visibly.io
В мире, где продукты, услуги и рабочие места потребляются на основе сарафанного радио, организациям необходимо предоставлять исключительный опыт соискателям, сотрудникам, клиентам, партнерам и выпускникам. Через единую платформу Visible объединяет вовлеченных и информированных сотрудников, счастливых и евангельских клиентов. Заметно помогает организациям управлять взаимодействием, коммуникациями, опытом и пропагандой среди всех групп сотрудников и клиентов.
Please Share
pleaseshare.co
Пожалуйста, поделитесь, решение для защиты интересов сотрудников, специально созданное для Slack, — это самый быстрый и простой способ для сотрудников делиться утвержденными новостями и объявлениями и взаимодействовать с ними! Компании всех размеров и отраслей могут использовать удобство, повсеместность и узнаваемость Slack, чтобы побудить сотрудников делиться одобренными блогами, новостями, объявлениями о вакансиях и другим контентом и/или взаимодействовать с ними в Twitter, LinkedIn и Facebook. Доступный и эффективный, Please Share предоставляет компаниям возможность активизировать маркетинговые инициативы по защите интересов сотрудников, социальные сети и продажи в социальных сетях, одновременно упрощая процесс поощрения членов команды к обмену контентом компании в социальных и профессиональных сетях.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — это платформа бренда, на которой дизайн-студии и владельцы брендов стандартизируют свои бренды. Все — от создания до совместного использования и использования — в одном выделенном месте в облаке. Доступно для всех участников, красиво разработано вами.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social — компания-разработчик программного обеспечения для управления социальными сетями, которая предоставляет инструменты, позволяющие маркетологам в регулируемых отраслях управлять органическим контентом в социальных сетях и платной рекламой в социальных сетях на одной платформе. Denim Social, которому доверяют более 250 учреждений в банковском деле, страховании, ипотеке и управлении активами, позволяет брендам привлекать потребителей в социальных сетях, углублять отношения с сообществами и заключать больше сделок, сохраняя при этом соответствие требованиям. Denim Social — единственная одобренная ABA платформа управления социальными сетями для банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — это отмеченная наградами SaaS-платформа для маркетинга и продаж. Благодаря красивому и удобному интерфейсу SoAmpli помогает компаниям превратить свою команду продаж в звезд социальных продаж, увеличивая продажи и укрепляя бренды. Платформа SoAmpli облегчает создание централизованного пространства для руководителей отделов маркетинга и менеджеров по социальным сетям, позволяющего быстро распространять полностью одобренный, 100% фирменный контент среди своих отделов продаж и сотрудников, что позволяет пользователям чрезвычайно легко публиковать или планировать публикации. заранее - контент компании в их личных профилях в социальных сетях. Пользователи могут прикрепить к своему профилю SoAmpli несколько учетных записей в социальных сетях, включая Twitter, Facebook, LinkedIn и Instagram. Все ссылки автоматически сокращаются, что позволяет отслеживать их путешествие по сети и получать информацию о кликах, количестве репостов и общем охвате. Затем компании смогут получить уникальную информацию с помощью статистики SoAmpli в реальном времени и загружаемых информационных панелей, которые помогут измерить успех и продемонстрировать рентабельность инвестиций в социальный контент. В течение 30 дней SoAmpli может генерировать на 30% более релевантный поиск для компаний, повышая и демонстрируя окупаемость их цифрового контента, одновременно получая уникальную информацию и открывая новые, неиспользованные пути выхода на рынок в социальных сетях. В то же время SoAmpli помогает преодолеть весьма дорогостоящий разрыв между дисциплинами маркетинга и продаж, эффективно снабжая команду продаж контентом, созданным маркетингом, для заключения большего количества сделок и укрепления отношений в социальных сетях.
MarketBeam
marketbeam.io
Безопасная и совместимая платформа социальных сетей. Сотрудники делятся корпоративным контентом в своих сетях, чтобы расширить охват социальных сетей, повысить узнаваемость бренда и привлечь потенциальных клиентов в социальных сетях. Мы — единственная платформа, разработанная специально для компаний, которые работают в строго регулируемых средах, таких как здравоохранение, финансовые услуги и кибербезопасность. Наши клиенты говорят, что они . Увеличение охвата LinkedIn на 3000%. Количество кликов увеличилось в 15 раз. Провел самые успешные маркетинговые кампании с помощью MarketBeam. Спросите о наших самых популярных функциях: . Социальная капельная кампания. Исполнительный брендинг. Контент и Аудитория 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
Властите свой бренд в социальных сетях с помощью лучшего докладчика: ваши сотрудники, мнение сотрудников, является самым влиятельным голосом компаний в социальных сетях. Однако, как включить этот ценный актив в стратегию социальных сетей бренда? Beambassador - это платформа SaaS Taha, которая позволяет вам увеличить органический охват вашего бренда в социальных сетях, привлекать таланты для вашей компании и увеличить ваши социальные продажи через социальные сети сотрудников. Особенности Beambassador: - Создайте сеть послов бренда через систему приглашений. - Сегментировать послов по категориям. - Предложите контент, который послы могут поделиться в своих социальных сетях или контенте программы непосредственно от имени послов с предварительным разрешением. - Мониторинг деятельности посла в режиме реального времени и проанализируйте влияние его публикаций. - Система геймификации, которая предлагает рейтинг послов, основанный на их деятельности, чтобы вознаградить их. Также возможно создавать проблемы и соревнования. - Дополнительно: мобильное приложение для iOS & Android и Google Chrome Extension Готовы ли вы улучшить свои стратегии в социальных сетях со своими сотрудниками? Beambassador идеально подходит для вашей компании, агентства, университета, бизнес -школы, государственного учреждения и многого другого.
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Кто лучше ваших сотрудников и сотрудников расскажет о вашем бренде? SocialPubli Advocacy — это инструмент корпоративных коммуникаций, с помощью которого компания может приглашать своих сотрудников и партнеров распространять коммуникации бренда через свои собственные социальные сети. Компания может создавать стимулы для поощрения такого сотрудничества. Это платформа, которая объединяет бренды и сотрудников для улучшения как внутренних, так и внешних коммуникаций компании, а также для повышения доверия к бренду и повышения его ценности. SocialPubli Advocacy была создана в 2016 году и в настоящее время имеет таких клиентов, как Iberostar, Mutua Madrileña, Mapfre, MásMóvil и других.
GoodSeeker
goodseeker.com
Цифровой ежегодник GoodSeeker с историями успеха сотрудников и жизни на работе. Собирайте, централизуйте и делитесь контентом, вдохновленным сотрудниками, чтобы построить свою команду и бренд внутри и снаружи. Предложите сотрудникам, клиентам, партнерам и другим представителям представить индивидуальные или командные истории, чтобы выявить должностные роли, навыки, скрытые таланты, ценности компании и перейти к рыночным отличиям.
Swaybase
swaybase.com
Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников практически не изменилось с начала 2010-х годов. Вы заслуживаете лучшего. Swaybase — это современное программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, которое вашим коллегам действительно понравится использовать. Встроенные вирусные функции, геймификация, персонализация, искусственный интеллект и функциональность ShareAnywhere™ гарантируют, что вы никогда не останетесь с устаревшим инструментом защиты интересов сотрудников.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond — это платформа для защиты интересов сотрудников и социальных продаж, где маркетологи могут активировать и привлекать сотрудников к обмену контентом в социальных сетях от имени своего бренда. Наше видение состоит в том, чтобы дать компаниям возможность бесстрашно осуществлять социальные преобразования. Сегодня более 100+ клиентов по всему миру используют PostBeyond для трансформации, повышения узнаваемости бренда, привлечения квалифицированных потенциальных клиентов, установления интеллектуального лидерства и построения успешного бренда работодателя. PostBeyond предоставляет масштабируемое решение, которое ставит сотрудников на первое место. Это влияет на продукты, которые мы создаем, и на то, как мы поддерживаем наших клиентов – от пользовательского опыта до успеха клиентов.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP — это платформа для защиты интересов сотрудников, призванная помочь вам достичь результатов в бизнесе, упрощая обмен контентом в социальных сетях. Наша платформа дает нашим менеджерам Gaggle возможность курировать контент, которым делятся их сотрудники. Мы также используем новейшие технологии на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь менеджерам Gaggle создавать один раз и распространять навсегда уникальный контент для каждого сотрудника. Благодаря увеличению активности в социальных сетях ваши сотрудники создают свои личные бренды, одновременно расширяя узнаваемость бренда компании, возможности для прессы, привлечение потенциальных клиентов и эффективность маркетинговых кампаний. Участники GaggleAMP получают выгоду от геймификации, списков лидеров и вознаграждений за участие в кампаниях по защите интересов сотрудников своей компании, что позволяет участникам быстро и легко увидеть преимущества участия. Чтобы узнать, насколько эффективной может быть программа по защите интересов сотрудников для вашей компании, посетите наш калькулятор рентабельности инвестиций (адрес электронной почты не требуется): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, которые доверяют нам, чтобы помочь обеспечить масштабное распространение контента, повысить узнаваемость своего бренда и стимулировать рост бизнеса за счет возможностей сетей сотрудников. Независимо от того, являетесь ли вы небольшим стартапом или глобальным предприятием с тысячами сотрудников, ваши потребности одинаковы. Вам нужно расти, а чтобы расти: вам нужно нанимать сотрудников. Вам нужно продавать. Вам нужно продавать.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble обеспечивает лучшие, первые мобильные предприятия для внутренней коммуникации, пропаганды сотрудников и вовлечения сотрудников. В качестве программного обеспечения в качестве услуги (SAAS) платформа собирает контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб -сайты компаний и т. Д.) И курационные платформы, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может быть просмотрен на мобильных устройствах, настольных компьютерах, интрасетах, корпоративных социальных сетях и экранах отображения. Авторизованный контент можно поделиться с одним щелчком по профилям социальных сетей пользователя. Помимо потребления контента, сотрудники также могут взаимодействовать со встроенными тестами и опросами. Особенности включают: * Уведомления о новом контенте и внутренних новостях компании * Обмен на все ваши любимые платформы социальных сетей * Функции внутреннего контента «Like» и «Comment» * Создайте свои собственные сообщения и контент * Участвуйте и проверяйте последние проблемы и призы * Доступность лидера, чтобы увидеть, как вы и ваши коллеги оценили * Создать и реагировать на викторины и опросы Sociabble использует активацию пользователей, вознаграждения и признание на разных уровнях пользовательского опыта, чтобы максимизировать вовлеченность. Его уникальная платформа для общения и адвокации сотрудников делает коммуникации простыми, быстрыми и привлекательными. Сотрудники лучше информируются о новостях компании, обновлениях и их рабочем месте, что приводит к более активной и влиятельной рабочей силе. Компании могут распространять использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или фанатов бренда. Запущен в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальными сетями и контент -маркетингом Sociabble в настоящее время используется в более чем 80 странах и приобретает некоторых из самых престижных клиентов в мире, включая Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal и pwc. Штаб -квартира в Париже, Франция, Sociabble также работает в Нью -Йорке, Лондоне и Мумбаи.
DSMN8
dsmn8.com
Одобренное брендом, готовый контент на кончиках ваших сотрудников. Распределение контента через наиболее надежных влиятельных лиц в вашей отрасли - ваши сотрудники: ✓ Повышение контента, не увеличивая бюджет объявления ✓ Drive Pipeline и сократить циклы продаж ✓ достичь лучшего таланта и снизить затраты на найд DSMN8 - это платформа адвокации сотрудников. DSMN8 помогает брендам использовать свои активы номер один - своих сотрудников, предоставляя сотрудникам оптимизированный способ обмена одобренным брендом контентом в своих профессиональных и личных сетях. Получите больше взаимодействия с контентом, больше входящих продаж и найдите своего следующего сотрудника Superstar в DSMN8.
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — ведущая платформа по защите интересов сотрудников, созданная, чтобы помочь компаниям увеличить доходы за счет более эффективного и систематического использования социальных сетей. С помощью Clearview Social сотрудники могут делиться информацией в Facebook, LinkedIn и Twitter, не выходя из своего почтового ящика, что помогает компаниям привлечь больше клиентов и повысить узнаваемость. Как это работает: * Clearview Social дает маркетологам возможность создавать очередь контента, которым будут делиться сотрудники. * Сотрудники получают электронное письмо с предложением поделиться контентом, и одним нажатием кнопки они могут поделиться им в Facebook, LinkedIn и Twitter, не выходя из своего почтового ящика. * Как мы узнаем, что это работает? Инструменты измерения Clearview Social отслеживают, кто делится контентом и сколько людей нажимают на него или взаимодействуют с ним. Затем сотрудники могут «щелкнуть и выбрать», какими статьями или сообщениями в блогах они хотели бы поделиться. Щелкнув ссылку прямо в электронном письме, они немедленно распространяют контент в своих социальных сетях и помогают построить отношения с клиентами и потенциальными клиентами.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации. LiveSocial имеет прочные партнерские отношения и мощную интеграцию с Proofpoint и SafeGuard Cyber для удовлетворения различных потребностей в безопасности, соблюдении нормативных требований и архивировании каждого из клиентов LiveSocial. Продавцы, демонстрирующие подлинный опыт и энтузиазм в социальных сетях, завоевывают доверие в масштабах. Они развивают критические отношения. Они вызывают разговоры о построении бизнеса. И они превосходят своих конкурентов. Большинство программ социальных продаж испытывают трудности, потому что они не вооружают своих сотрудников контентом, который действительно ценен для покупателей. Seismic LiveSocial предоставляет уникальный поток высококачественного стороннего контента каждому из ваших продавцов, независимо от того, какую отрасль они обслуживают. И это меняет все.
Paiger
paiger.co
Привлекайте больше потенциальных клиентов, создавая личный бренд своей команды. Предоставьте своему отделу продаж собственного автоматизированного помощника по маркетингу, который будет публиковать контент и находить потенциальных клиентов, со встроенным обучением LinkedIn и созданием отчетов.
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