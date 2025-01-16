Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников - Самые популярные приложения - Португалия

Social HorsePower

socialhp.com

Превратите своих сотрудников в своих самых влиятельных защитников с помощью SocialHP (SHP). Если вы хотите увеличить свою прибыль, привлечь больше внимания к контенту вашей компании или привлечь в команду больше высококвалифицированных членов, SHP может помочь вам достичь ваших профессиональных целей. Все начинается с нашей философии «никогда не входить в систему». Сложное программное обеспечение осталось в прошлом. Благодаря SHP вашим сотрудникам не придется изучать новое программное обеспечение или тратить время на сложное обучение. Наша платформа проста, интуитивно понятна и предназначена для того, чтобы помочь членам команды сразу же начать делиться контентом. Ваши сотрудники — самый ценный актив вашей компании. Вот почему мы упростили им защиту вашего бизнеса, что облегчит вам: - Привлечение новых людей - Повышение социальной вовлеченности в контенте компании - Увеличение продаж за счет возможностей социальных продаж. Благодаря функции AutoPilot SHP вашим сотрудникам никогда не придется разрабатывать стратегию своего календаря контента. Одобренный контент автоматически распространяется в социальных сетях, что позволяет привлечь больше внимания. Почему это важно? Более 80% потребителей ценят рекомендации семьи и друзей выше рекламы. SHP превращает ваших сотрудников в влиятельных лиц, которые привлекают больше продаж в ваш бизнес. Готовы ли вы предоставить своим сотрудникам возможность стать вашими лучшими защитниками? Хотите узнать больше о том, как SHP повышает социальную активность и заставляет людей говорить о ваших продуктах и ​​услугах? Запланируйте бесплатную демонстрацию вместе с нашей командой сегодня и раскройте потенциал SHP.