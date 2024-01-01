Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников - Самые популярные приложения
Компании используют программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, чтобы дать своим сотрудникам возможность распространять одобренный фирменный контент и информацию через свои индивидуальные платформы социальных сетей. Эти программные инструменты облегчают создание библиотек контента, позволяя сотрудникам легко делиться фирменными материалами через мобильные устройства, электронную почту или социальные сети. Задействуя внутренние команды, эти инструменты расширяют социальное влияние компании, повышая вовлеченность сотрудников и лояльность к бренду, поскольку сотрудники превращаются в преданных представителей бренда. Более того, это программное обеспечение предоставляет командам брендов и менеджерам социальных сетей контроль над голосом компании и обменом сообщениями по различным социальным каналам.
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Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....
Please Share
pleaseshare.co
Пожалуйста, поделитесь, решение для защиты интересов сотрудников, специально созданное для Slack, — это самый быстрый и простой способ для сотрудников делиться одобренными новостями и объявлениями и взаимодействовать с ними! Компании всех размеров и отраслей могут использовать удобство, повсеместнос...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, кот...
Paiger
paiger.co
Привлекайте больше потенциальных клиентов, создавая личный бренд своей команды. Предоставьте своему отделу продаж собственного автоматизированного помощника по маркетингу, который будет публиковать контент и находить потенциальных клиентов, со встроенным обучением и отчетами LinkedIn.
Seenit
seenit.io
Мы помогаем предприятиям создавать видеоролики со своими сотрудниками. С помощью видеоплатформы Seenit, созданной сотрудниками, вы можете собирать, редактировать и обмениваться видео — и все это в одном месте. Привлекайте, вовлекайте и удерживайте лучших специалистов с помощью видеороликов для сотру...
Visibly
visibly.io
В мире, где продукты, услуги и рабочие места потребляются на основе сарафанного радио, организациям необходимо предоставлять исключительный опыт соискателям, сотрудникам, клиентам, партнерам и выпускникам. Через единую платформу Visible объединяет вовлеченных и информированных сотрудников, счастливы...
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — это платформа бренда, на которой дизайн-студии и владельцы брендов стандартизируют свои бренды. Все — от создания до совместного использования и использования — в одном выделенном месте в облаке. Доступно для всех участников, красиво разработано вами.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social — компания-разработчик программного обеспечения для управления социальными сетями, которая предоставляет инструменты, позволяющие маркетологам в регулируемых отраслях управлять естественным контентом в социальных сетях и платной рекламой в социальных сетях на одной платформе. Denim Soci...
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — это отмеченная наградами SaaS-платформа для маркетинга и продаж. Благодаря красивому и удобному интерфейсу SoAmpli помогает компаниям превратить свою команду продаж в звезд социальных продаж, увеличивая продажи и укрепляя бренды. Платформа SoAmpli облегчает создание централизованного прост...
MarketBeam
marketbeam.io
Безопасная и совместимая платформа социальных сетей. Сотрудники делятся корпоративным контентом в своих сетях, чтобы расширить охват социальных сетей, повысить узнаваемость бренда и привлечь потенциальных клиентов в социальных сетях. Мы — единственная платформа, разработанная специально для компаний...
BeAmbassador
be-ambassador.com
Усильте свой бренд в социальных сетях с помощью лучшего оратора: ваших сотрудников. Мнение сотрудников — самый влиятельный голос компании в социальных сетях. Однако как задействовать этот ценный актив в стратегии бренда в социальных сетях? BeAmbassador — это SaaS-платформа, которая позволяет вам уве...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Кто лучше ваших сотрудников и сотрудников расскажет о вашем бренде? SocialPubli Advocacy — это инструмент корпоративных коммуникаций, с помощью которого компания может приглашать своих сотрудников и партнеров распространять коммуникации бренда через свои собственные социальные сети. Компания может с...
Social HorsePower
socialhp.com
Превратите своих сотрудников в своих самых влиятельных защитников с помощью SocialHP (SHP). Если вы хотите увеличить свою прибыль, привлечь больше внимания к контенту вашей компании или привлечь в команду больше высококвалифицированных членов, SHP может помочь вам достичь ваших профессиональных целе...
Swaybase
swaybase.com
Программное обеспечение по защите интересов сотрудников практически не изменилось с начала 2010-х годов. Ты заслуживаешь лучшего. Swaybase — это современное программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, которое вашим коллегам действительно понравится использовать. Встроенные вирусные фун...
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond — это платформа для защиты интересов сотрудников и социальных продаж, где маркетологи могут активировать и привлекать сотрудников к обмену контентом в социальных сетях от имени своего бренда. Наше видение состоит в том, чтобы дать компаниям возможность бесстрашно осуществлять социальные п...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP — это платформа для защиты интересов сотрудников, призванная помочь вам достичь результатов в бизнесе, упрощая обмен контентом в социальных сетях. Наша платформа дает нашим менеджерам Gaggle возможность курировать контент, которым делятся их сотрудники. Мы также используем новейшие техноло...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — это платформа №1 по защите интересов сотрудников, которая помогает вам расширить возможности ваших сотрудников и стать влиятельными лицами. Защита интересов сотрудников влияет на все сферы вашего бизнеса: от маркетинга и продаж до HR и подбора персонала. Итак, если вы ищете увеличение охвата...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — это самый простой способ увеличить трафик вашего бренда в социальных сетях. Знаете ли вы, что 52% потребителей доверяют сотрудникам компании больше, чем самой компании или бренду? Предложите своим специалистам поделиться информацией в LinkedIn всего одним щелчком мыши, используя п...
GoodSeeker
goodseeker.com
SaaS для сбора историй сотрудников, отзывов клиентов для найма, маркетинга и оценки сотрудников.