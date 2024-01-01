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Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников - Самые популярные приложения - Ангола

Компании используют программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, чтобы дать своим сотрудникам возможность распространять одобренный фирменный контент и информацию через свои индивидуальные платформы социальных сетей. Эти программные инструменты облегчают создание библиотек контента, позволяя сотрудникам легко делиться фирменными материалами через мобильные устройства, электронную почту или социальные сети. Задействуя внутренние команды, эти инструменты расширяют социальное влияние компании, повышая вовлеченность сотрудников и лояльность к бренду, поскольку сотрудники превращаются в преданных представителей бренда. Более того, это программное обеспечение предоставляет командам брендов и менеджерам социальных сетей контроль над голосом компании и обменом сообщениями по различным социальным каналам.

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Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....

Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Пожалуйста, поделитесь, решение для защиты интересов сотрудников, специально созданное для Slack, — это самый быстрый и простой способ для сотрудников делиться утвержденными новостями и объявлениями и взаимодействовать с ними! Компании всех размеров и отраслей могут использовать удобство, повсеместн...

Paiger

Paiger

paiger.co

Привлекайте больше потенциальных клиентов, создавая личный бренд своей команды. Предоставьте своему отделу продаж собственного автоматизированного помощника по маркетингу, который будет публиковать контент и находить потенциальных клиентов, со встроенным обучением LinkedIn и созданием отчетов.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...

Visibly

Visibly

visibly.io

В мире, где продукты, услуги и рабочие места потребляются на основе сарафанного радио, организациям необходимо предоставлять исключительный опыт соискателям, сотрудникам, клиентам, партнерам и выпускникам. Через единую платформу Visible объединяет вовлеченных и информированных сотрудников, счастливы...

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, кот...

Seenit

Seenit

seenit.io

Мы помогаем предприятиям создавать видеоролики со своими сотрудниками. С помощью видеоплатформы Seenit, созданной сотрудниками, вы можете собирать, редактировать и обмениваться видео — и все это в одном месте. Привлекайте, вовлекайте и удерживайте лучших специалистов с помощью видеороликов для сотру...

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Brandpad — это платформа бренда, на которой дизайн-студии и владельцы брендов стандартизируют свои бренды. Все — от создания до совместного использования и использования — в одном выделенном месте в облаке. Доступно для всех участников, красиво разработано вами.

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

Denim Social — компания-разработчик программного обеспечения для управления социальными сетями, которая предоставляет инструменты, позволяющие маркетологам в регулируемых отраслях управлять органическим контентом в социальных сетях и платной рекламой в социальных сетях на одной платформе. Denim Soci...

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli — это отмеченная наградами SaaS-платформа для маркетинга и продаж. Благодаря красивому и удобному интерфейсу SoAmpli помогает компаниям превратить свою команду продаж в звезд социальных продаж, увеличивая продажи и укрепляя бренды. Платформа SoAmpli облегчает создание централизованного прост...

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

Безопасная и совместимая платформа социальных сетей. Сотрудники делятся корпоративным контентом в своих сетях, чтобы расширить охват социальных сетей, повысить узнаваемость бренда и привлечь потенциальных клиентов в социальных сетях. Мы — единственная платформа, разработанная специально для компаний...

BeAmbassador

BeAmbassador

be-ambassador.com

Усильте свой бренд в социальных сетях с помощью лучшего оратора: ваших сотрудников. Мнение сотрудников — самый влиятельный голос компании в социальных сетях. Однако как задействовать этот ценный актив в стратегии бренда в социальных сетях? BeAmbassador — это SaaS-платформа, которая позволяет вам уве...

Advocacy

Advocacy

advocacy.socialpubli.com

Кто лучше ваших сотрудников и сотрудников расскажет о вашем бренде? SocialPubli Advocacy — это инструмент корпоративных коммуникаций, с помощью которого компания может приглашать своих сотрудников и партнеров распространять коммуникации бренда через свои собственные социальные сети. Компания может с...

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Превратите своих сотрудников в своих самых влиятельных защитников с помощью SocialHP (SHP). Если вы хотите увеличить свою прибыль, привлечь больше внимания к контенту вашей компании или привлечь в команду больше высококвалифицированных членов, SHP может помочь вам достичь ваших профессиональных целе...

Swaybase

Swaybase

swaybase.com

Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников практически не изменилось с начала 2010-х годов. Вы заслуживаете лучшего. Swaybase — это современное программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, которое вашим коллегам действительно понравится использовать. Встроенные вирусные фу...

PostBeyond

PostBeyond

postbeyond.com

PostBeyond — это платформа для защиты интересов сотрудников и социальных продаж, где маркетологи могут активировать и привлекать сотрудников к обмену контентом в социальных сетях от имени своего бренда. Наше видение состоит в том, чтобы дать компаниям возможность бесстрашно осуществлять социальные п...

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP — это платформа для защиты интересов сотрудников, призванная помочь вам достичь результатов в бизнесе, упрощая обмен контентом в социальных сетях. Наша платформа дает нашим менеджерам Gaggle возможность курировать контент, которым делятся их сотрудники. Мы также используем новейшие техноло...

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 — это платформа №1 по защите интересов сотрудников, которая помогает вам расширить возможности ваших сотрудников и стать влиятельными лицами. Защита интересов сотрудников влияет на все сферы вашего бизнеса: от маркетинга и продаж до HR и подбора персонала. Итак, если вы ищете увеличение охвата...

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

Clearview Social — ведущая платформа по защите интересов сотрудников, созданная, чтобы помочь компаниям увеличить доходы за счет более эффективного и систематического использования социальных сетей. С помощью Clearview Social сотрудники могут делиться информацией в Facebook, LinkedIn и Twitter, не ...

GoodSeeker

GoodSeeker

goodseeker.com

Цифровой ежегодник GoodSeeker с историями успеха сотрудников и жизни на работе. Собирайте, централизуйте и делитесь контентом, вдохновленным сотрудниками, чтобы построить свою команду и бренд внутри и снаружи. Предложите сотрудникам, клиентам, партнерам и другим представителям представить индивидуал...

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