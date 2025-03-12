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Программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях является неотъемлемой частью более широких стратегий управления рисками, коммуникации в масштабах всей компании и планирования действий в чрезвычайных ситуациях. Это улучшает коммуникацию, рабочий процесс и обслуживание до, во время и после чрезвычайных ситуаций. Это программное обеспечение может быть внедрено внутри компании для подготовки к событиям или чрезвычайным ситуациям, которые могут нарушить бизнес-операции, или использоваться организациями в качестве системы обмена сообщениями для государственных служб. Он автоматизирует такие важные действия, как отправка массовых уведомлений, обмен информацией и мобилизация команд для предотвращения сбоев в работе и ускорения реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы адаптированы к конкретным требованиям и потребностям организации, использующей программное обеспечение. Кроме того, программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях может интегрироваться или включать возможности ГИС для создания карт и документов, которые служат наглядными пособиями во время кризисов.
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Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.
Alertable
alertable.ca
Alertable - приложение для получения уведомлений о severe weather, наводнениях и других важный событиях в Канаде.
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All — это сервис массовых уведомлений, который передаёт персонализированные и экстренные сообщения, поддерживая двустороннюю связь и напоминания.
AlertMedia
alertmedia.com
AlertMedia — платформа для управления чрезвычайными коммуникациями и оценки угроз в реальном времени, позволяющая быстро уведомлять сотрудников о критических ситуациях.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls — это платформа для массового уведомления, отправляющая сообщения по телефону и SMS быстро и эффективно для организаций и школ.
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Мобильные текстовые оповещения позволяют отправлять массовые SMS и MMS сообщения, управлять контактами и автоматизировать ответы для бизнеса и организаций.
OnSolve
onsolve.com
OnSolve — это платформа для управления критическими событиями, помогающая организациям обнаруживать и снижать физические угрозы во время кризисов.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse - платформа для управления push-уведомлениями, позволяющая организациям улучшать коммуникацию и взаимодействие с аудиторией.
Preparis
preparis.com
Preparis - приложение для управления непрерывностью бизнеса, предлагающее инструменты для планирования, оценки рисков и обучения по чрезвычайным ситуациям.
Regroup Mass Notification
regroup.com
Приложение Regroup Mass Notification облегчает массовую связь во время чрезвычайных ситуаций и ежедневно, отправляя уведомления через различные каналы.
iLobby
ilobby.com
iLobby — это система управления посетителями и объектами, автоматизирующая процессы регистрации, контроля доступа и управления аварийными ситуациями.
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