Программное обеспечение для экстренного оповещения - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях является неотъемлемой частью более широких стратегий управления рисками, коммуникации в масштабах всей компании и планирования действий в чрезвычайных ситуациях. Это улучшает коммуникацию, рабочий процесс и обслуживание до, во время и после чрезвычайных ситуаций. Это программное обеспечение может быть внедрено внутри компании для подготовки к событиям или чрезвычайным ситуациям, которые могут нарушить бизнес-операции, или использоваться организациями в качестве системы обмена сообщениями для государственных служб. Он автоматизирует такие важные действия, как отправка массовых уведомлений, обмен информацией и мобилизация команд для предотвращения сбоев в работе и ускорения реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы адаптированы к конкретным требованиям и потребностям организации, использующей программное обеспечение. Кроме того, программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях может интегрироваться или включать возможности ГИС для создания карт и документов, которые служат наглядными пособиями во время кризисов.
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Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.
Alertable
alertable.ca
Alertable - приложение для получения уведомлений о severe weather, наводнениях и других важный событиях в Канаде.
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All — это сервис массовых уведомлений, который передаёт персонализированные и экстренные сообщения, поддерживая двустороннюю связь и напоминания.
AlertMedia
alertmedia.com
AlertMedia — платформа для управления чрезвычайными коммуникациями и оценки угроз в реальном времени, позволяющая быстро уведомлять сотрудников о критических ситуациях.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls — это платформа для массового уведомления, отправляющая сообщения по телефону и SMS быстро и эффективно для организаций и школ.
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Мобильные текстовые оповещения позволяют отправлять массовые SMS и MMS сообщения, управлять контактами и автоматизировать ответы для бизнеса и организаций.
OnSolve
onsolve.com
OnSolve — это платформа для управления критическими событиями, помогающая организациям обнаруживать и снижать физические угрозы во время кризисов.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse — это специально созданная коммуникационная платформа, которая помогает организациям модернизировать способ обмена важными уведомлениями.
Preparis
preparis.com
Унифицированный облачный пакет программного обеспечения Preparis превращает планирование непрерывности бизнеса из сложной роскоши в доступную программу для таких же компаний, как ваша. От экстренных уведомлений и оповещений до комплексного планирования, управления инцидентами и учениями, а также отчетности, Preparis может управлять каждой частью вашей стратегии обеспечения непрерывности — и все это из одного централизованного места. Пакет программного обеспечения Preparis предлагается компанией Agility Recovery.
Regroup Mass Notification
regroup.com
Перегруппировка массового уведомления обеспечивает лучшую массовую общение, которое всегда обеспечивает безопасность и информированные люди. Облачная платформа массовой коммуникации, отмеченная наградами,-это то, на что полагаются клиенты по всей Северной Америке и по всему миру, чтобы отправить как аварийную, так и повседневную связь с миллионами людей. Обеспечивая обмен сообщениями в один клик на мобильные устройства, стационарные линии, социальные сети, электронную почту, веб-сайты и многое другое, перегруппировать массовые уведомления помогает организациям обеспечить безопасность людей, укреплять устойчивость оперативной устойчивости, снизить риск и процветать во все более непредсказуемом мире.
iLobby
ilobby.com
Ilobby является мировым лидером в области управления объектами и посетителями для сложных предприятий и регулируемых отраслей. Развернутые на более чем 6000 участках по всему миру, платформа Ilobby Facility) поддерживает сложные рабочие среды, оптимизируя и автоматизируя ключевые процессы для достижения соответствия нормативным требованиям, обеспечения протоколов безопасности и обеспечения требований безопасности сайта. FacilityOS-это комплексная платформа управления объектами, состоящая из нескольких независимых модулей для управления посетителями, управления чрезвычайными ситуациями и эвакуации, физического контроля доступа посетителей и подрядчиков, а также сбора и проверки пакетов. Эти мощные модули занимаются конкретными функциональными областями и при использовании в комбинации обеспечивают полностью интегрированное, целостное решение и решение для управления посетителями. Предварительно загруженное и предварительно сконфигурированное управление посетителями на оборудовании на уровне предприятия, посетители оптимизируют и автоматизируют управление посетителями, чтобы вы могли повысить безопасность, безопасность и соответствие на рабочем месте. Экмазона экстренной помощи и эвакуации повышает эффективность и скорость вашей эвакуации и оптимизирует готовность к управлению чрезвычайными ситуациями. Снизить риск, минимизировать время простоя и избежать дорогостоящих штрафов с оцифрованными аварийными оповещениями, эвакуацией и отчетностью. Physical Identity и Access Management OOS расширяет преимущества контроля доступа для посетителей, подрядчиков и других временных гостей, позволяющих безопасно выпускать, отслеживать и управлять физическими объектами. Опросить и автоматизировать предоставление разрешений при увеличении контроля и видимости. Управление пакетами и доставкой делает отслеживание и управление входящими пакетами простыми и безопасными с помощью доставки. Управляйте поставками, отслеживает материалы, проверьте и принимайте пакеты, смотрите на все поставки с первого взгляда и многое другое. Илобби, основанный на проверенных технологиях, людях и процессах, переосмысливает, как организации могут обеспечить безопасность, безопасные и соответствия своих людей и объекты.
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