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Программное обеспечение для экстренного оповещения
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Программное обеспечение для экстренного оповещения - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях является неотъемлемой частью более широких стратегий управления рисками, коммуникации в масштабах всей компании и планирования действий в чрезвычайных ситуациях. Это улучшает коммуникацию, рабочий процесс и обслуживание до, во время и после чрезвычайных ситуаций. Это программное обеспечение может быть внедрено внутри компании для подготовки к событиям или чрезвычайным ситуациям, которые могут нарушить бизнес-операции, или использоваться организациями в качестве системы обмена сообщениями для государственных служб. Он автоматизирует такие важные действия, как отправка массовых уведомлений, обмен информацией и мобилизация команд для предотвращения сбоев в работе и ускорения реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы адаптированы к конкретным требованиям и потребностям организации, использующей программное обеспечение. Кроме того, программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях может интегрироваться или включать возможности ГИС для создания карт и документов, которые служат наглядными пособиями во время кризисов.

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Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.

Alertable

Alertable

alertable.ca

Alertable - приложение для получения уведомлений о severe weather, наводнениях и других важный событиях в Канаде.

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All — это сервис массовых уведомлений, который передаёт персонализированные и экстренные сообщения, поддерживая двустороннюю связь и напоминания.

AlertMedia

AlertMedia

alertmedia.com

AlertMedia — платформа для управления чрезвычайными коммуникациями и оценки угроз в реальном времени, позволяющая быстро уведомлять сотрудников о критических ситуациях.

DialMyCalls

DialMyCalls

dialmycalls.com

DialMyCalls — это платформа для массового уведомления, отправляющая сообщения по телефону и SMS быстро и эффективно для организаций и школ.

Mobile Text Alerts

Mobile Text Alerts

mobile-text-alerts.com

Мобильные текстовые оповещения позволяют отправлять массовые SMS и MMS сообщения, управлять контактами и автоматизировать ответы для бизнеса и организаций.

OnSolve

OnSolve

onsolve.com

OnSolve — это платформа для управления критическими событиями, помогающая организациям обнаруживать и снижать физические угрозы во время кризисов.

PushPulse

PushPulse

pushpulse.com

PushPulse — это специально созданная коммуникационная платформа, которая помогает организациям модернизировать способ обмена важными уведомлениями.

Preparis

Preparis

preparis.com

Унифицированный облачный пакет программного обеспечения Preparis превращает планирование непрерывности бизнеса из сложной роскоши в доступную программу для таких же компаний, как ваша. От экстренных уведомлений и оповещений до комплексного планирования, управления инцидентами и учениями, а также отчетности, Preparis может управлять каждой частью вашей стратегии обеспечения непрерывности — и все это из одного централизованного места. Пакет программного обеспечения Preparis предлагается компанией Agility Recovery.

Regroup Mass Notification

Regroup Mass Notification

regroup.com

Перегруппировка массового уведомления обеспечивает лучшую массовую общение, которое всегда обеспечивает безопасность и информированные люди. Облачная платформа массовой коммуникации, отмеченная наградами,-это то, на что полагаются клиенты по всей Северной Америке и по всему миру, чтобы отправить как аварийную, так и повседневную связь с миллионами людей. Обеспечивая обмен сообщениями в один клик на мобильные устройства, стационарные линии, социальные сети, электронную почту, веб-сайты и многое другое, перегруппировать массовые уведомления помогает организациям обеспечить безопасность людей, укреплять устойчивость оперативной устойчивости, снизить риск и процветать во все более непредсказуемом мире.

iLobby

iLobby

ilobby.com

Ilobby является мировым лидером в области управления объектами и посетителями для сложных предприятий и регулируемых отраслей. Развернутые на более чем 6000 участках по всему миру, платформа Ilobby Facility) поддерживает сложные рабочие среды, оптимизируя и автоматизируя ключевые процессы для достижения соответствия нормативным требованиям, обеспечения протоколов безопасности и обеспечения требований безопасности сайта. FacilityOS-это комплексная платформа управления объектами, состоящая из нескольких независимых модулей для управления посетителями, управления чрезвычайными ситуациями и эвакуации, физического контроля доступа посетителей и подрядчиков, а также сбора и проверки пакетов. Эти мощные модули занимаются конкретными функциональными областями и при использовании в комбинации обеспечивают полностью интегрированное, целостное решение и решение для управления посетителями. Предварительно загруженное и предварительно сконфигурированное управление посетителями на оборудовании на уровне предприятия, посетители оптимизируют и автоматизируют управление посетителями, чтобы вы могли повысить безопасность, безопасность и соответствие на рабочем месте. Экмазона экстренной помощи и эвакуации повышает эффективность и скорость вашей эвакуации и оптимизирует готовность к управлению чрезвычайными ситуациями. Снизить риск, минимизировать время простоя и избежать дорогостоящих штрафов с оцифрованными аварийными оповещениями, эвакуацией и отчетностью. Physical Identity и Access Management OOS расширяет преимущества контроля доступа для посетителей, подрядчиков и других временных гостей, позволяющих безопасно выпускать, отслеживать и управлять физическими объектами. Опросить и автоматизировать предоставление разрешений при увеличении контроля и видимости. Управление пакетами и доставкой делает отслеживание и управление входящими пакетами простыми и безопасными с помощью доставки. Управляйте поставками, отслеживает материалы, проверьте и принимайте пакеты, смотрите на все поставки с первого взгляда и многое другое. Илобби, основанный на проверенных технологиях, людях и процессах, переосмысливает, как организации могут обеспечить безопасность, безопасные и соответствия своих людей и объекты.

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