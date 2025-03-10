Программное обеспечение для экстренного оповещения - Самые популярные приложения

iLobby

ilobby.com

Ilobby является мировым лидером в области управления объектами и посетителями для сложных предприятий и регулируемых отраслей. Развернутые на более чем 6000 участках по всему миру, платформа Ilobby Facility) поддерживает сложные рабочие среды, оптимизируя и автоматизируя ключевые процессы для достижения соответствия нормативным требованиям, обеспечения протоколов безопасности и обеспечения требований безопасности сайта. FacilityOS-это комплексная платформа управления объектами, состоящая из нескольких независимых модулей для управления посетителями, управления чрезвычайными ситуациями и эвакуации, физического контроля доступа посетителей и подрядчиков, а также сбора и проверки пакетов. Эти мощные модули занимаются конкретными функциональными областями и при использовании в комбинации обеспечивают полностью интегрированное, целостное решение и решение для управления посетителями. Предварительно загруженное и предварительно сконфигурированное управление посетителями на оборудовании на уровне предприятия, посетители оптимизируют и автоматизируют управление посетителями, чтобы вы могли повысить безопасность, безопасность и соответствие на рабочем месте. Экмазона экстренной помощи и эвакуации повышает эффективность и скорость вашей эвакуации и оптимизирует готовность к управлению чрезвычайными ситуациями. Снизить риск, минимизировать время простоя и избежать дорогостоящих штрафов с оцифрованными аварийными оповещениями, эвакуацией и отчетностью. Physical Identity и Access Management OOS расширяет преимущества контроля доступа для посетителей, подрядчиков и других временных гостей, позволяющих безопасно выпускать, отслеживать и управлять физическими объектами. Опросить и автоматизировать предоставление разрешений при увеличении контроля и видимости. Управление пакетами и доставкой делает отслеживание и управление входящими пакетами простыми и безопасными с помощью доставки. Управляйте поставками, отслеживает материалы, проверьте и принимайте пакеты, смотрите на все поставки с первого взгляда и многое другое. Илобби, основанный на проверенных технологиях, людях и процессах, переосмысливает, как организации могут обеспечить безопасность, безопасные и соответствия своих людей и объекты.