Программное обеспечение для экстренного оповещения - Самые популярные приложения - Уругвай

AlertMedia

alertmedia.com

Тысячи организаций полагаются на решение AlertMedia по интеллекту и чрезвычайным коммуникациям, чтобы обеспечить безопасность, информировать своих людей, информировать и подключаться во время критических событий. С помощью AlertMedia организации могут отслеживать и выявлять потенциальные угрозы вблизи своих людей, активов и мест в режиме реального времени, а затем отправлять очень заметные оповещения для аудитории в секундах. Часто задаваемые вопросы: кто является основными группами пользователей этой службы? Решение AlertMedia по экстренным коммуникациям создано для поддержки организаций в широком спектре отраслей с настраиваемыми и мощными функциями, чтобы помочь безопасности, безопасности, непрерывности бизнеса и старших руководящих команд эффективно общаться во время любого критического события. Организации в более чем 130 странах, от малого бизнеса до Fortune 500, рассчитывают на AlertMedia, чтобы обеспечить безопасность своих людей и бизнеса. Для чего обычно используется этот сервис? Современное программное обеспечение AlertMedia по чрезвычайным ситуациям - это больше, чем просто традиционная система массовых уведомлений. Наше программное обеспечение легко интегрируется с вашими внутренними системами и соединяет всю вашу организацию, позволяя вам с точностью общаться во время кризиса, быстро достигать аудитории и подтверждать разрешение. Наше программное обеспечение поддерживает широкий спектр организационных вариантов использования, предназначенных для повышения безопасности сотрудников, смягчения потерь и обеспечения непрерывности бизнеса, независимо от ситуации. Какие платформы поддерживают этот сервис? AlertMedia-это облачная платформа SaaS, предлагающая интуитивно понятный опыт настольного компьютера, доступный во всех браузерах, в дополнение к полнофункциональному нативным мобильным приложениям для Android и iOS. Какие приложения эта служба обычно используется в тандеме? Информационные системы человеческих ресурсов (HRIS), программное обеспечение для управления и планирования бизнеса (BCM), системы инцидентов/мониторинга ИТ, системы управления путешествиями и многое другое. Интегрируется ли эта служба с любыми другими приложениями? Программное обеспечение для управления капиталом человека (HCM), единственный знак на программном обеспечении. Предлагает ли эта услуга API? AlertMedia предлагает доступ к нашему программному обеспечению для интеллекта угроз и экстренной связи через API RESTFUL. Вы можете развернуть пользовательскую коммуникационную структуру или напрямую интегрировать наши коммуникационные технологии с программным обеспечением в вашей технологической экосистеме. Предлагает ли этот сервис руководства, учебные пособия и / или поддержка клиентов? AlertMedia предоставляет всем клиентам специального менеджера по успеху клиентов, практическим руководством по реализации и 24/7 поддержки без дополнительной затрат. У вас также будет доступ к онлайн -центру поддержки, обучающие видео, шаблоны общения, инструменты запуска и многое другое. Как выглядит ценообразование? AlertMedia предлагает гибкие варианты ценообразования, чтобы помочь компаниям всех размеров в достижении своих целей связи - без скрытых сборов. Цены основаны на размере аудитории, ваших местоположениях и других переменных, специфичных для вашей организации.