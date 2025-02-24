Программное обеспечение для экстренного оповещения - Самые популярные приложения - Токелау

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Программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях является неотъемлемой частью более широких стратегий управления рисками, коммуникации в масштабах всей компании и планирования действий в чрезвычайных ситуациях. Это улучшает коммуникацию, рабочий процесс и обслуживание до, во время и после чрезвычайных ситуаций. Это программное обеспечение может быть внедрено внутри компании для подготовки к событиям или чрезвычайным ситуациям, которые могут нарушить бизнес-операции, или использоваться организациями в качестве системы обмена сообщениями для государственных служб. Он автоматизирует такие важные действия, как отправка массовых уведомлений, обмен информацией и мобилизация команд для предотвращения сбоев в работе и ускорения реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы адаптированы к конкретным требованиям и потребностям организации, использующей программное обеспечение. Кроме того, программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях может интегрироваться или включать возможности ГИС для создания карт и документов, которые служат наглядными пособиями во время кризисов.
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Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод расширяет возможности передового бизнеса и их работников цифровыми решениями, которые им необходимы для выполнения своей наилучшей возможной работы. Основанная в 2012 году, платформа Beekeeper's Mobile-Prirst была разработана и построена для работников без столов, которые, несмотря на 80% глобальной рабочей силы, были хронически недостаточно обслуживались, когда дело доходит до технологии рабочего места. Благодаря системе успеха пчеловода, компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любого места и улучшать взаимодействие, производительность и безопасность фронт-команд.
OnSolve
onsolve.com
Onsolve является ведущим критическим поставщиком управления событиями, который активно смягчает физические угрозы, позволяя организациям оставаться гибкими, когда нажимает кризис. Используя наиболее надежную экспертизу и надежную интеллектуальную интеллект рисков, критические коммуникации и технологии управления инцидентами, платформа ONSOLE позволяет предприятиям, организациям малого и среднего уровня и всем уровням правительства выявлять, предвидеть и смягчить физические угрозы, которые влияют на их народ, места, места, места, месты, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места, места. и собственность. В связи с тем, что миллиарды оповещений, отправляемых ежегодно, и доказанной поддержкой как для государственного, так и для частного сектора, Onsolve используется тысячами организаций для спасения жизни, защиты сообществ, защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения гибкости для организации, которая поддерживает нашу экономику.
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All — это целенаправленная служба массовых сообщений, которая уделяет приоритетное внимание положительному влиянию на сообщество, доставляя персонализированные, информационные и экстренные сообщения большим группам. Компания развивает сильную культуру и ценности, уделяя особое внимание величию, а не росту, и ставя людей выше прибыли. Text-Em-All стремится сделать бизнес с удовольствием, предлагая удобную платформу для организаций любого размера, отказываясь при этом от рассылки спама, политических или маркетинговых сообщений. Команда Text-Em-All стремится создать позитивную рабочую атмосферу, подчеркивая сострадание, подлинность и общее превосходство.
AlertMedia
alertmedia.com
Тысячи организаций полагаются на решение AlertMedia по интеллекту и чрезвычайным коммуникациям, чтобы обеспечить безопасность, информировать своих людей, информировать и подключаться во время критических событий. С помощью AlertMedia организации могут отслеживать и выявлять потенциальные угрозы вблизи своих людей, активов и мест в режиме реального времени, а затем отправлять очень заметные оповещения для аудитории в секундах. Часто задаваемые вопросы: кто является основными группами пользователей этой службы? Решение AlertMedia по экстренным коммуникациям создано для поддержки организаций в широком спектре отраслей с настраиваемыми и мощными функциями, чтобы помочь безопасности, безопасности, непрерывности бизнеса и старших руководящих команд эффективно общаться во время любого критического события. Организации в более чем 130 странах, от малого бизнеса до Fortune 500, рассчитывают на AlertMedia, чтобы обеспечить безопасность своих людей и бизнеса. Для чего обычно используется этот сервис? Современное программное обеспечение AlertMedia по чрезвычайным ситуациям - это больше, чем просто традиционная система массовых уведомлений. Наше программное обеспечение легко интегрируется с вашими внутренними системами и соединяет всю вашу организацию, позволяя вам с точностью общаться во время кризиса, быстро достигать аудитории и подтверждать разрешение. Наше программное обеспечение поддерживает широкий спектр организационных вариантов использования, предназначенных для повышения безопасности сотрудников, смягчения потерь и обеспечения непрерывности бизнеса, независимо от ситуации. Какие платформы поддерживают этот сервис? AlertMedia-это облачная платформа SaaS, предлагающая интуитивно понятный опыт настольного компьютера, доступный во всех браузерах, в дополнение к полнофункциональному нативным мобильным приложениям для Android и iOS. Какие приложения эта служба обычно используется в тандеме? Информационные системы человеческих ресурсов (HRIS), программное обеспечение для управления и планирования бизнеса (BCM), системы инцидентов/мониторинга ИТ, системы управления путешествиями и многое другое. Интегрируется ли эта служба с любыми другими приложениями? Программное обеспечение для управления капиталом человека (HCM), единственный знак на программном обеспечении. Предлагает ли эта услуга API? AlertMedia предлагает доступ к нашему программному обеспечению для интеллекта угроз и экстренной связи через API RESTFUL. Вы можете развернуть пользовательскую коммуникационную структуру или напрямую интегрировать наши коммуникационные технологии с программным обеспечением в вашей технологической экосистеме. Предлагает ли этот сервис руководства, учебные пособия и / или поддержка клиентов? AlertMedia предоставляет всем клиентам специального менеджера по успеху клиентов, практическим руководством по реализации и 24/7 поддержки без дополнительной затрат. У вас также будет доступ к онлайн -центру поддержки, обучающие видео, шаблоны общения, инструменты запуска и многое другое. Как выглядит ценообразование? AlertMedia предлагает гибкие варианты ценообразования, чтобы помочь компаниям всех размеров в достижении своих целей связи - без скрытых сборов. Цены основаны на размере аудитории, ваших местоположениях и других переменных, специфичных для вашей организации.
Alertable
alertable.ca
Alertable предоставляет интеллектуальную систему оповещения для уведомления канадцев. Подпишитесь сегодня, чтобы получать уведомления о суровой погоде, наводнениях, торнадо, лесных пожарах и местных сообществах.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls — это инструмент массового оповещения, используемый десятками тысяч организаций, школ и предприятий для уведомления группы людей по телефону и SMS за считанные секунды. Система массовых уведомлений DialMyCalls, которую используют более 25 000 организаций в США и Канаде, позволяет отправлять уведомления по телефону, текстовым сообщениям и электронной почте в течение нескольких секунд. Его используют все: от компаний из списка Fortune 100 до школ, церквей, кадровых компаний, некоммерческих организаций и многих других. Если вам нужно отправить экстренные уведомления или общие информационные сообщения, DialMyCalls может отправлять более 10 000 сообщений в минуту, гарантируя, что вы мгновенно доберетесь до всех. Никакого аппаратного или программного обеспечения не требуется. Получите доступ к своей учетной записи с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к Интернету. У него также есть мобильное приложение, которое вы можете использовать для запуска трансляций, а также бесплатная телефонная линия на случай, если вы не можете выйти в Интернет и вам нужно отправить сообщение!
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Мобильные текстовые оповещения позволяют без проблем отправлять массовые текстовые сообщения вашим клиентам и сотрудникам. ** Отправка сообщений • Создавайте, планируйте и отправляйте SMS- и MMS-рассылки. • Добавляйте изображения прямо из фотопленки. • Выберите группы контактов или списки для отправки. ** Автоматизация сообщений • Настройте автоматические ответы, чтобы сразу отвечать на распространенные вопросы. • Создавайте капельные кампании, чтобы привлечь внимание аудитории. • Запланируйте важные тексты заранее ** Управление контактами • Добавьте ключевые слова, которые пользователи смогут отправлять текстовыми сообщениями, чтобы подписаться на ваши сообщения. • Управляйте своим списком подписчиков и добавляйте контакты. • Создайте новую аудиторию в своих списках. ** Понимание производительности • Используйте наш инструмент отчетности, чтобы узнать, насколько эффективны ваши сообщения. • Визуализируйте рейтинг кликов, рост подписчиков и количество отправленных сообщений. Кто использует мобильные текстовые оповещения? • Владельцы бизнеса пытаются увеличить продажи, доходы и трафик. • Компаниям необходимо сообщать сотрудникам о важных обновлениях. • Организации, предоставляющие обновления и информацию членам • и многое другое!
iLobby
ilobby.com
Ilobby является мировым лидером в области управления объектами и посетителями для сложных предприятий и регулируемых отраслей. Развернутые на более чем 6000 участках по всему миру, платформа Ilobby Facility) поддерживает сложные рабочие среды, оптимизируя и автоматизируя ключевые процессы для достижения соответствия нормативным требованиям, обеспечения протоколов безопасности и обеспечения требований безопасности сайта. FacilityOS-это комплексная платформа управления объектами, состоящая из нескольких независимых модулей для управления посетителями, управления чрезвычайными ситуациями и эвакуации, физического контроля доступа посетителей и подрядчиков, а также сбора и проверки пакетов. Эти мощные модули занимаются конкретными функциональными областями и при использовании в комбинации обеспечивают полностью интегрированное, целостное решение и решение для управления посетителями. Предварительно загруженное и предварительно сконфигурированное управление посетителями на оборудовании на уровне предприятия, посетители оптимизируют и автоматизируют управление посетителями, чтобы вы могли повысить безопасность, безопасность и соответствие на рабочем месте. Экмазона экстренной помощи и эвакуации повышает эффективность и скорость вашей эвакуации и оптимизирует готовность к управлению чрезвычайными ситуациями. Снизить риск, минимизировать время простоя и избежать дорогостоящих штрафов с оцифрованными аварийными оповещениями, эвакуацией и отчетностью. Physical Identity и Access Management OOS расширяет преимущества контроля доступа для посетителей, подрядчиков и других временных гостей, позволяющих безопасно выпускать, отслеживать и управлять физическими объектами. Опросить и автоматизировать предоставление разрешений при увеличении контроля и видимости. Управление пакетами и доставкой делает отслеживание и управление входящими пакетами простыми и безопасными с помощью доставки. Управляйте поставками, отслеживает материалы, проверьте и принимайте пакеты, смотрите на все поставки с первого взгляда и многое другое. Илобби, основанный на проверенных технологиях, людях и процессах, переосмысливает, как организации могут обеспечить безопасность, безопасные и соответствия своих людей и объекты.
Regroup Mass Notification
regroup.com
Перегруппировка массового уведомления обеспечивает лучшую массовую общение, которое всегда обеспечивает безопасность и информированные люди. Облачная платформа массовой коммуникации, отмеченная наградами,-это то, на что полагаются клиенты по всей Северной Америке и по всему миру, чтобы отправить как аварийную, так и повседневную связь с миллионами людей. Обеспечивая обмен сообщениями в один клик на мобильные устройства, стационарные линии, социальные сети, электронную почту, веб-сайты и многое другое, перегруппировать массовые уведомления помогает организациям обеспечить безопасность людей, укреплять устойчивость оперативной устойчивости, снизить риск и процветать во все более непредсказуемом мире.
Preparis
preparis.com
Унифицированный облачный пакет программного обеспечения Preparis превращает планирование непрерывности бизнеса из сложной роскоши в доступную программу для таких же компаний, как ваша. От экстренных уведомлений и оповещений до комплексного планирования, управления инцидентами и учениями, а также отчетности, Preparis может управлять каждой частью вашей стратегии обеспечения непрерывности — и все это из одного централизованного места. Пакет программного обеспечения Preparis предлагается компанией Agility Recovery.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse — это специально созданная коммуникационная платформа, которая помогает организациям модернизировать способ обмена важными уведомлениями.
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