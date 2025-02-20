Программное обеспечение для экстренного оповещения - Самые популярные приложения - Французские Южные территории

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Программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях является неотъемлемой частью более широких стратегий управления рисками, коммуникации в масштабах всей компании и планирования действий в чрезвычайных ситуациях. Это улучшает коммуникацию, рабочий процесс и обслуживание до, во время и после чрезвычайных ситуаций. Это программное обеспечение может быть внедрено внутри компании для подготовки к событиям или чрезвычайным ситуациям, которые могут нарушить бизнес-операции, или использоваться организациями в качестве системы обмена сообщениями для государственных служб. Он автоматизирует такие важные действия, как отправка массовых уведомлений, обмен информацией и мобилизация команд для предотвращения сбоев в работе и ускорения реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы адаптированы к конкретным требованиям и потребностям организации, использующей программное обеспечение. Кроме того, программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях может интегрироваться или включать возможности ГИС для создания карт и документов, которые служат наглядными пособиями во время кризисов.
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Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод расширяет возможности передового бизнеса и их работников цифровыми решениями, которые им необходимы для выполнения своей наилучшей возможной работы. Основанная в 2012 году, платформа Beekeeper's Mobile-Prirst была разработана и построена для работников без столов, которые, несмотря на 80% глобальной рабочей силы, были хронически недостаточно обслуживались, когда дело доходит до технологии рабочего места. Благодаря системе успеха пчеловода, компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любого места и улучшать взаимодействие, производительность и безопасность фронт-команд.
OnSolve
onsolve.com
OnSolve — ведущий поставщик услуг по управлению критическими событиями, который активно снижает физические угрозы, позволяя организациям сохранять гибкость в случае возникновения кризиса. Используя наиболее проверенный опыт и надежную аналитику рисков на базе искусственного интеллекта, критические коммуникации и технологии управления инцидентами, платформа OnSolve позволяет предприятиям, организациям малого и среднего бизнеса и всем уровням государственного управления обнаруживать, предвидеть и смягчать физические угрозы, которые влияют на их людей и места. , и собственность. Благодаря миллиардам оповещений, отправляемых ежегодно, и проверенной поддержке как государственного, так и частного секторов, OnSolve используется тысячами организаций для спасения жизней, защиты сообществ, защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения гибкости для организаций, которые поддерживают нашу экономику.
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All — это целенаправленная служба массовых сообщений, которая уделяет приоритетное внимание положительному влиянию на сообщество, доставляя персонализированные, информационные и экстренные сообщения большим группам. Компания развивает сильную культуру и ценности, уделяя особое внимание величию, а не росту, и ставя людей выше прибыли. Text-Em-All стремится сделать бизнес с удовольствием, предлагая удобную платформу для организаций любого размера, отказываясь при этом от рассылки спама, политических или маркетинговых сообщений. Команда Text-Em-All стремится создать позитивную рабочую атмосферу, подчеркивая сострадание, подлинность и общее превосходство.
AlertMedia
alertmedia.com
Тысячи организаций полагаются на решение AlertMedia по интеллекту и чрезвычайным коммуникациям, чтобы обеспечить безопасность, информировать своих людей, информировать и подключаться во время критических событий. С помощью AlertMedia организации могут отслеживать и выявлять потенциальные угрозы вблизи своих людей, активов и мест в режиме реального времени, а затем отправлять очень заметные оповещения для аудитории в секундах. Часто задаваемые вопросы: кто является основными группами пользователей этой службы? Решение AlertMedia по экстренным коммуникациям создано для поддержки организаций в широком спектре отраслей с настраиваемыми и мощными функциями, чтобы помочь безопасности, безопасности, непрерывности бизнеса и старших руководящих команд эффективно общаться во время любого критического события. Организации в более чем 130 странах, от малого бизнеса до Fortune 500, рассчитывают на AlertMedia, чтобы обеспечить безопасность своих людей и бизнеса. Для чего обычно используется этот сервис? Современное программное обеспечение AlertMedia по чрезвычайным ситуациям - это больше, чем просто традиционная система массовых уведомлений. Наше программное обеспечение легко интегрируется с вашими внутренними системами и соединяет всю вашу организацию, позволяя вам с точностью общаться во время кризиса, быстро достигать аудитории и подтверждать разрешение. Наше программное обеспечение поддерживает широкий спектр организационных вариантов использования, предназначенных для повышения безопасности сотрудников, смягчения потерь и обеспечения непрерывности бизнеса, независимо от ситуации. Какие платформы поддерживают этот сервис? AlertMedia-это облачная платформа SaaS, предлагающая интуитивно понятный опыт настольного компьютера, доступный во всех браузерах, в дополнение к полнофункциональному нативным мобильным приложениям для Android и iOS. Какие приложения эта служба обычно используется в тандеме? Информационные системы человеческих ресурсов (HRIS), программное обеспечение для управления и планирования бизнеса (BCM), системы инцидентов/мониторинга ИТ, системы управления путешествиями и многое другое. Интегрируется ли эта служба с любыми другими приложениями? Программное обеспечение для управления капиталом человека (HCM), единственный знак на программном обеспечении. Предлагает ли эта услуга API? AlertMedia предлагает доступ к нашему программному обеспечению для интеллекта угроз и экстренной связи через API RESTFUL. Вы можете развернуть пользовательскую коммуникационную структуру или напрямую интегрировать наши коммуникационные технологии с программным обеспечением в вашей технологической экосистеме. Предлагает ли этот сервис руководства, учебные пособия и / или поддержка клиентов? AlertMedia предоставляет всем клиентам специального менеджера по успеху клиентов, практическим руководством по реализации и 24/7 поддержки без дополнительной затрат. У вас также будет доступ к онлайн -центру поддержки, обучающие видео, шаблоны общения, инструменты запуска и многое другое. Как выглядит ценообразование? AlertMedia предлагает гибкие варианты ценообразования, чтобы помочь компаниям всех размеров в достижении своих целей связи - без скрытых сборов. Цены основаны на размере аудитории, ваших местоположениях и других переменных, специфичных для вашей организации.
Alertable
alertable.ca
Alertable предоставляет интеллектуальную систему оповещения для уведомления канадцев. Подпишитесь сегодня, чтобы получать уведомления о суровой погоде, наводнениях, торнадо, лесных пожарах и местных сообществах.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls — это инструмент массового оповещения, используемый десятками тысяч организаций, школ и предприятий для уведомления группы людей по телефону и SMS за считанные секунды. Система массовых уведомлений DialMyCalls, которую используют более 25 000 организаций в США и Канаде, позволяет отправлять уведомления по телефону, текстовым сообщениям и электронной почте в течение нескольких секунд. Его используют все: от компаний из списка Fortune 100 до школ, церквей, кадровых компаний, некоммерческих организаций и многих других. Если вам нужно отправить экстренные уведомления или общие информационные сообщения, DialMyCalls может отправлять более 10 000 сообщений в минуту, гарантируя, что вы мгновенно доберетесь до всех. Никакого аппаратного или программного обеспечения не требуется. Получите доступ к своей учетной записи с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к Интернету. У него также есть мобильное приложение, которое вы можете использовать для запуска трансляций, а также бесплатная телефонная линия на случай, если вы не можете выйти в Интернет и вам нужно отправить сообщение!
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Мобильные текстовые оповещения позволяют без проблем отправлять массовые текстовые сообщения вашим клиентам и сотрудникам. ** Отправка сообщений • Создавайте, планируйте и отправляйте SMS- и MMS-рассылки. • Добавляйте изображения прямо из фотопленки. • Выберите группы контактов или списки для отправки. ** Автоматизация сообщений • Настройте автоматические ответы, чтобы сразу отвечать на распространенные вопросы. • Создавайте капельные кампании, чтобы привлечь внимание аудитории. • Запланируйте важные тексты заранее ** Управление контактами • Добавьте ключевые слова, которые пользователи смогут отправлять текстовыми сообщениями, чтобы подписаться на ваши сообщения. • Управляйте своим списком подписчиков и добавляйте контакты. • Создайте новую аудиторию в своих списках. ** Понимание производительности • Используйте наш инструмент отчетности, чтобы узнать, насколько эффективны ваши сообщения. • Визуализируйте рейтинг кликов, рост подписчиков и количество отправленных сообщений. Кто использует мобильные текстовые оповещения? • Владельцы бизнеса пытаются увеличить продажи, доходы и трафик. • Компаниям необходимо сообщать сотрудникам о важных обновлениях. • Организации, предоставляющие обновления и информацию членам • и многое другое!
iLobby
ilobby.com
Ilobby является мировым лидером в области управления объектами и посетителями для сложных предприятий и регулируемых отраслей. Развернутые на более чем 6000 участках по всему миру, платформа Ilobby Facility) поддерживает сложные рабочие среды, оптимизируя и автоматизируя ключевые процессы для достижения соответствия нормативным требованиям, обеспечения протоколов безопасности и обеспечения требований безопасности сайта. FacilityOS-это комплексная платформа управления объектами, состоящая из нескольких независимых модулей для управления посетителями, управления чрезвычайными ситуациями и эвакуации, физического контроля доступа посетителей и подрядчиков, а также сбора и проверки пакетов. Эти мощные модули занимаются конкретными функциональными областями и при использовании в комбинации обеспечивают полностью интегрированное, целостное решение и решение для управления посетителями. Предварительно загруженное и предварительно сконфигурированное управление посетителями на оборудовании на уровне предприятия, посетители оптимизируют и автоматизируют управление посетителями, чтобы вы могли повысить безопасность, безопасность и соответствие на рабочем месте. Экмазона экстренной помощи и эвакуации повышает эффективность и скорость вашей эвакуации и оптимизирует готовность к управлению чрезвычайными ситуациями. Снизить риск, минимизировать время простоя и избежать дорогостоящих штрафов с оцифрованными аварийными оповещениями, эвакуацией и отчетностью. Physical Identity и Access Management OOS расширяет преимущества контроля доступа для посетителей, подрядчиков и других временных гостей, позволяющих безопасно выпускать, отслеживать и управлять физическими объектами. Опросить и автоматизировать предоставление разрешений при увеличении контроля и видимости. Управление пакетами и доставкой делает отслеживание и управление входящими пакетами простыми и безопасными с помощью доставки. Управляйте поставками, отслеживает материалы, проверьте и принимайте пакеты, смотрите на все поставки с первого взгляда и многое другое. Илобби, основанный на проверенных технологиях, людях и процессах, переосмысливает, как организации могут обеспечить безопасность, безопасные и соответствия своих людей и объекты.
Regroup Mass Notification
regroup.com
Перегруппировка массового уведомления обеспечивает лучшую массовую общение, которое всегда обеспечивает безопасность и информированные люди. Облачная платформа массовой коммуникации, отмеченная наградами,-это то, на что полагаются клиенты по всей Северной Америке и по всему миру, чтобы отправить как аварийную, так и повседневную связь с миллионами людей. Обеспечивая обмен сообщениями в один клик на мобильные устройства, стационарные линии, социальные сети, электронную почту, веб-сайты и многое другое, перегруппировать массовые уведомления помогает организациям обеспечить безопасность людей, укреплять устойчивость оперативной устойчивости, снизить риск и процветать во все более непредсказуемом мире.
Preparis
preparis.com
Унифицированный облачный пакет программного обеспечения Preparis превращает планирование непрерывности бизнеса из сложной роскоши в доступную программу для таких же компаний, как ваша. От экстренных уведомлений и оповещений до комплексного планирования, управления инцидентами и учениями, а также отчетности, Preparis может управлять каждой частью вашей стратегии обеспечения непрерывности — и все это из одного централизованного места. Пакет программного обеспечения Preparis предлагается компанией Agility Recovery.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse — это специально созданная коммуникационная платформа, которая помогает организациям модернизировать способ обмена важными уведомлениями.
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