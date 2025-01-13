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Программное обеспечение для экстренного оповещения - Самые популярные приложения - о-ва Питкэрн
Программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях является неотъемлемой частью более широких стратегий управления рисками, коммуникации в масштабах всей компании и планирования действий в чрезвычайных ситуациях. Это улучшает коммуникацию, рабочий процесс и обслуживание до, во время и после чрезвычайных ситуаций. Это программное обеспечение может быть внедрено внутри компании для подготовки к событиям или чрезвычайным ситуациям, которые могут нарушить бизнес-операции, или использоваться организациями в качестве системы обмена сообщениями для государственных служб. Он автоматизирует такие важные действия, как отправка массовых уведомлений, обмен информацией и мобилизация команд для предотвращения сбоев в работе и ускорения реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы адаптированы к конкретным требованиям и потребностям организации, использующей программное обеспечение. Кроме того, программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях может интегрироваться или включать возможности ГИС для создания карт и документов, которые служат наглядными пособиями во время кризисов.
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Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что составляют 80% мировой рабочей силы, хронически недооценены, когда дело касается технологий на рабочем месте. С помощью системы Frontline Success от Beekeeper компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любой точки мира, а также повышать вовлеченность, производительность и безопасность команд, работающих на передовой.
OnSolve
onsolve.com
OnSolve — ведущий поставщик услуг по управлению критическими событиями, который активно снижает физические угрозы, позволяя организациям сохранять гибкость в случае возникновения кризиса. Используя наиболее проверенный опыт и надежную аналитику рисков на базе искусственного интеллекта, критические коммуникации и технологии управления инцидентами, платформа OnSolve позволяет предприятиям, организациям малого и среднего бизнеса и всем уровням государственного управления обнаруживать, предвидеть и смягчать физические угрозы, которые влияют на их людей и места. , и собственность. Благодаря миллиардам оповещений, отправляемых ежегодно, и проверенной поддержке как государственного, так и частного секторов, OnSolve используется тысячами организаций для спасения жизней, защиты сообществ, защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения гибкости для организаций, которые поддерживают нашу экономику.
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All — это целенаправленная служба массовых сообщений, которая уделяет приоритетное внимание положительному влиянию на сообщество, доставляя персонализированные, информационные и экстренные сообщения большим группам. Компания развивает сильную культуру и ценности, уделяя особое внимание величию, а не росту, и ставя людей выше прибыли. Text-Em-All стремится сделать бизнес с удовольствием, предлагая удобную платформу для организаций любого размера, отказываясь при этом от рассылки спама, политических или маркетинговых сообщений. Команда Text-Em-All стремится создать позитивную рабочую атмосферу, подчеркивая сострадание, подлинность и общее превосходство.
AlertMedia
alertmedia.com
Тысячи организаций полагаются на решение AlertMedia для анализа угроз и экстренной связи, чтобы обеспечить безопасность, информированность и связь своих сотрудников во время критических событий. С помощью AlertMedia организации могут отслеживать и выявлять потенциальные угрозы рядом с их людьми, активами и местоположениями в режиме реального времени, а затем за считанные секунды отправлять хорошо заметные оповещения аудитории любого размера. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭТОГО СЕРВИСА? Решение для экстренной связи AlertMedia создано для поддержки организаций в широком спектре отраслей с помощью настраиваемых и мощных функций, помогающих командам по обеспечению безопасности, обеспечению непрерывности бизнеса и высшему руководству эффективно общаться во время любого критического события. Организации в более чем 130 странах, от малых предприятий до компаний из списка Fortune 500, рассчитывают на то, что AlertMedia обеспечит безопасность своих людей и бизнеса. ДЛЯ ЧЕГО ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТА УСЛУГА? Современное программное обеспечение AlertMedia для экстренной связи — это больше, чем просто традиционная система массового оповещения. Наше программное обеспечение легко интегрируется с вашими внутренними системами и объединяет всю вашу организацию, позволяя вам точно общаться во время кризиса, быстро охватить аудиторию любого размера и подтвердить решение. Наше программное обеспечение поддерживает широкий спектр вариантов использования в организациях, предназначенных для повышения безопасности сотрудников, уменьшения потерь и обеспечения непрерывности бизнеса независимо от ситуации. КАКИЕ ПЛАТФОРМЫ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭТА СЕРВИС? AlertMedia — это облачная SaaS-платформа, предлагающая интуитивно понятный интерфейс рабочего стола, доступный во всех браузерах, а также полнофункциональные собственные мобильные приложения для Android и iOS. С какими приложениями этот сервис обычно используется в тандеме? Информационные системы управления персоналом (HRIS), программное обеспечение для управления непрерывностью бизнеса и планирования (BCM), системы ИТ-инцидентов/мониторинга, системы управления командировками и многое другое. ИНТЕГРИРУЕТСЯ ЛИ ЭТА СЕРВИС С КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ? Программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM), программное обеспечение для единого входа ПРЕДЛАГАЕТ ЛИ ЭТА УСЛУГА API? AlertMedia предлагает доступ к нашему программному обеспечению для анализа угроз и экстренной связи через RESTful API. Вы можете развернуть собственные коммуникационные платформы или интегрировать нашу коммуникационную технологию напрямую с программным обеспечением в вашей технологической экосистеме. ПРЕДЛАГАЕТ ЛИ ЭТА УСЛУГА РУКОВОДСТВА, ПОСОБИЯ И ИЛИ ПОДДЕРЖКУ КЛИЕНТОВ? AlertMedia предоставляет всем клиентам выделенного менеджера по работе с клиентами, практическое руководство по внедрению и круглосуточную поддержку без дополнительных затрат. У вас также будет доступ к онлайн-центру поддержки, обучающим видеороликам, шаблонам сообщений, инструментам запуска и многому другому. КАК ВЫГЛЯДИТ ЦЕНА? AlertMedia предлагает гибкие варианты ценообразования, которые помогут компаниям любого размера достичь своих коммуникационных целей — без каких-либо скрытых платежей. Цены зависят от размера аудитории, вашего местоположения и других переменных, характерных для вашей организации.
Alertable
alertable.ca
Alertable предоставляет интеллектуальную систему оповещения для уведомления канадцев. Подпишитесь сегодня, чтобы получать уведомления о суровой погоде, наводнениях, торнадо, лесных пожарах и местных сообществах.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls — это инструмент массового оповещения, используемый десятками тысяч организаций, школ и предприятий для уведомления группы людей по телефону и SMS за считанные секунды. Система массовых уведомлений DialMyCalls, которую используют более 25 000 организаций в США и Канаде, позволяет отправлять уведомления по телефону, текстовым сообщениям и электронной почте в течение нескольких секунд. Его используют все: от компаний из списка Fortune 100 до школ, церквей, кадровых компаний, некоммерческих организаций и многих других. Если вам нужно отправить экстренные уведомления или общие информационные сообщения, DialMyCalls может отправлять более 10 000 сообщений в минуту, гарантируя, что вы мгновенно доберетесь до всех. Никакого аппаратного или программного обеспечения не требуется. Получите доступ к своей учетной записи с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к Интернету. У него также есть мобильное приложение, которое вы можете использовать для запуска трансляций, а также бесплатная телефонная линия на случай, если вы не можете выйти в Интернет и вам нужно отправить сообщение!
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Мобильные текстовые оповещения позволяют без проблем отправлять массовые текстовые сообщения вашим клиентам и сотрудникам. ** Отправка сообщений • Создавайте, планируйте и отправляйте SMS- и MMS-рассылки. • Добавляйте изображения прямо из фотопленки. • Выберите группы контактов или списки для отправки. ** Автоматизация сообщений • Настройте автоматические ответы, чтобы сразу отвечать на распространенные вопросы. • Создавайте капельные кампании, чтобы привлечь внимание аудитории. • Запланируйте важные тексты заранее ** Управление контактами • Добавьте ключевые слова, которые пользователи смогут отправлять текстовыми сообщениями, чтобы подписаться на ваши сообщения. • Управляйте своим списком подписчиков и добавляйте контакты. • Создайте новую аудиторию в своих списках. ** Понимание производительности • Используйте наш инструмент отчетности, чтобы узнать, насколько эффективны ваши сообщения. • Визуализируйте рейтинг кликов, рост подписчиков и количество отправленных сообщений. Кто использует мобильные текстовые оповещения? • Владельцы бизнеса пытаются увеличить продажи, доходы и трафик. • Компаниям необходимо сообщать сотрудникам о важных обновлениях. • Организации, предоставляющие обновления и информацию членам • и многое другое!
iLobby
ilobby.com
iLobby — мировой лидер в области управления объектами и посетителями для сложных предприятий и регулируемых отраслей. Платформа FacilityOS от iLobby, развернутая на более чем 6000 объектах по всему миру, обеспечивает работу сложных рабочих сред, оптимизируя и автоматизируя ключевые процессы объекта для достижения соответствия нормативным требованиям, обеспечения соблюдения протоколов безопасности и соблюдения требований безопасности объектов. FacilityOS — это комплексная платформа управления объектами, состоящая из нескольких независимых модулей для управления посетителями, управления чрезвычайными ситуациями и эвакуацией, физического контроля доступа посетителей и подрядчиков, а также сбора и проверки пакетов. Эти мощные модули предназначены для конкретных функциональных областей и при использовании в сочетании обеспечивают полностью интегрированное, целостное решение для управления объектами и посетителями. Управление посетителями Предварительно загруженная и настроенная на оборудовании корпоративного уровня система VisitorOS оптимизирует и автоматизирует управление посетителями, чтобы вы могли повысить безопасность, защищенность и соответствие требованиям на рабочем месте. Управление чрезвычайными ситуациями и эвакуацией EmergencyOS повышает эффективность и скорость вашей эвакуации, а также оптимизирует готовность к управлению чрезвычайными ситуациями. Снижайте риски, минимизируйте время простоев и избегайте дорогостоящих штрафов с помощью цифровых оповещений о чрезвычайных ситуациях, эвакуации и отчетности. Управление физической идентификацией и доступом SecurityOS расширяет преимущества контроля доступа для посетителей, подрядчиков и других временных гостей, позволяя вам безопасно выдавать, отслеживать и управлять доступом к физическим объектам. Оптимизируйте и автоматизируйте предоставление разрешений, одновременно повышая контроль и прозрачность. Управление посылками и доставкой Сделайте отслеживание и управление входящими посылками простым и безопасным с помощью DeliveryOS. Управляйте поставками, отслеживайте материалы, проверяйте и принимайте посылки, быстро просматривайте все поставки и многое другое. iLobby, основанный на проверенных технологиях, людях и процессах, переосмысливает то, как организации могут обеспечить безопасность, надежность и соответствие требованиям своих сотрудников и своих объектов.
Regroup Mass Notification
regroup.com
Массовое уведомление перегруппировки позволяет улучшить массовую коммуникацию, обеспечивая постоянную безопасность и информированность людей. Отмеченная наградами облачная платформа массовой коммуникации компании — это то, на что полагаются клиенты по всей Северной Америке и по всему миру, чтобы отправлять как экстренные, так и повседневные сообщения миллионам людей. Обеспечивая отправку сообщений одним щелчком мыши на мобильные устройства, стационарные телефоны, социальные сети, электронную почту, веб-сайты и т. д., массовое уведомление Regroup помогает организациям обеспечивать безопасность людей, повышать операционную устойчивость, снижать риски и процветать во все более непредсказуемом мире.
Preparis
preparis.com
Унифицированный облачный пакет программного обеспечения Preparis превращает планирование непрерывности бизнеса из сложной роскоши в доступную программу для таких же компаний, как ваша. От экстренных уведомлений и оповещений до комплексного планирования, управления инцидентами и учениями, а также отчетности, Preparis может управлять каждой частью вашей стратегии обеспечения непрерывности — и все это из одного централизованного места. Пакет программного обеспечения Preparis предлагается компанией Agility Recovery.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse — это специально созданная коммуникационная платформа, которая помогает организациям модернизировать способ обмена важными уведомлениями.